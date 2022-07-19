Удивительное преображение людей после того, как они перестали принимать наркотики

Придерживаться умеренности во всем — универсальное правило жизни, но какие-то вещи контролировать сложнее. Например, употребление наркотиков. Такие вещества, как крэк-кокаин, героин и метамфетамин, вызывают особенно сильную зависимость, и их редкое употребление ради развлечения может быстро превратиться в регулярное. Такое развитие событий характерно, когда человек чувствует потребность убежать от жизни или ему не хватает поддержки окружающих.



Слезть с тяжелых наркотиков невероятно сложно, но, как видно на этих невероятных фотографиях, все-таки возможно. И это может изменить жизнь навсегда.











4 года без героина и метамфетамина

8 месяцев без героина

10 лет без метамфетамина

Вот так выглядят 826 дней без героина

6 лет без метамфетамина

6 лет без кокаина и героина, снимал себя в годы, когда страдал наркозависимостью

8 месяцев без наркотиков

Более трех лет трезвости

4 года и 4 месяца без наркотиков

6 месяцев без героина и метамфетамина

6 лет без опиатов

1 год без героина

Отказался не только от наркотиков, но и от обжорства

5 месяцев без героина, кокаина и экстази

5 лет без героина

106 дней без наркотиков

9 месяцев без героина и метамфетамина

1 год без метамфетамина

10 месяцев без метамфетамина

90 дней без метамфетамина

5 лет без метамфетамина

147 дней без метамфетамина

29 месяцев без наркотиков

4 года без метамфетамина и опиатов

2 года без наркотиков

2 года без наркотиков