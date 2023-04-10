Существовали ли на самом деле драконы, василиски, единороги и другие животные, о которых упоминает Б

Василиски и драконы

Василиск на гербе дома Висконти

Змея во многих культурах - особенный персонаж мифологии, ее истинное имя табуировано, отсюда, возможно, и появление ряда змееподобных персонажей

Антихрист на левиафане

Единороги и бегемоты

Единорог на мозаике церкви в Равенне

Левиафана изображали властителем водной стихии, бегемота - зверем суши, а в воздухе якобы хозяйничала мифическая птица Зиз

Существовали или нет?

Почему Библия упоминает мифических животных?

Г. Доре. Уничтожение левиафана

Ян Брейгель, П.П. Рубенс. Рай (фрагмент)