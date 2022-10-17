Художник создал точную семиметровую копию Луны

Современный английский художник Люк Джеррам (Luke Jerram) представил проект Museum of the moon, точная копия луны диаметром 7 метров.







Копия ночного светила выполнена по снимкам NASA в соотношении 1:500000 и распечатана на воздушном шаре, который подсвечивается изнутри. Сам проект является передвижным и будет устанавливаться в разных городах мира. На каждой площадке будет своя программа, включая рассказы о луне, ее мифологию и легенды.



























































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