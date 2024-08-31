10 древнейших произведений искусства, созданных человеком с момента появления в Евразии





Древнейшие произведения искусства.



Человек начал творить с момента своего появления. Живопись, скульптура и другие артефакты, возраст которых впечатляет, учёные находят и сегодня. Мы собрали 10 древнейших произведений искусства, найденных в разное время и в разных уголках мира. И можно не сомневаться, что источником вдохновения для древних мастеров были женщины.