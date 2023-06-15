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Старинные лестницы в Европе

Первые лестницы возникли во времена первых поселений человека.  В 2004 году в городе Хальштадт, Австрия, в древней соляной шахте учёные обнаружили прекрасно сохранившуюся деревянную лестницу. Учёные утверждают, что она построена за 5000 лет до н. э.

Мы, конечно, не будем искать такие старинные лестницы, а вот на красивые старые лестницы в заброшенных здания в Европе посмотрим.

Старинные лестницы в Европе


Фотографии Roman Robroek

1. Первые письменные свидетельства о технологии строительства лестниц были в египетских папирусах 4—1 тысячелетий до н. э. Египетские пирамиды представляют собой гигантские лестницы, уходящие в небо.

Старинные лестницы в Европе

2. Древние греки и римляне, возводившие колизеи, амфитеатры и храмы, не могли обойтись без массивных лестничных конструкций. Античные храмы строили на приподнятых платформах (стилобатах), состоящих из ряда ступеней. Иногда ступени достигали более 2-х м в высоту.

Старинные лестницы в Европе

3. В Средние века замки имели оборонительные стены и башни, на которые поднимались по ступеням лестниц, и тёмные сырые подвалы и темницы, в которые по лестницам спускались.

Старинные лестницы в Европе

4. Винтовые лестницы в башнях средневековых за́мков строились таким образом, чтобы подъём по ним осуществлялся по часовой стрелке. Это делалось для того, чтобы, в случае осады замка, защитники башни имели преимущество во время рукопашной схватки, так как наиболее сильный удар правой рукой можно нанести только справа налево, что было недоступно атакующим. Кроме того, если атакующий будет использовать для защиты щит, то он не сможет использовать оружие.

Старинные лестницы в Европе

5. С развитием методов обработки материалов и освоением новых изменялись внешний вид и отделка лестниц.

Старинные лестницы в Европе

6. Ну а мы продолжаем осматривать красивые лестницы в старых заброшенных зданиях Европы.

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7. По большей части, эти лестницы заходятся в старых заброшенных европейских замках.

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Старинные лестницы в Европе

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