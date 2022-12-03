Скандинавский стиль в небольшой квартире

Скандинавский стиль – это один из главных трендов интерьерной моды. Он впечатляет своей красотой и изысканностью, лаконичностью и уютом.

Если квартиру выполнить в этом стиле, то в нее всегда захочется вернуться и насладиться отдыхом. Часто именно в скандинавском стиле выполняют маленькие квартиры, чтобы внести в нее нотку удобства и легкости.

Главные особенности стиля – это светлые оттенки, простые детали и немного фантазии.



Мини столовая в скандинавском стиле

Гостиная и кухня в скандинавском стиле

Небольшой санузел в скандинавском стиле

Миниатюрная кухня в скандинавском стиле

Студия в скандинавском стиле

Маленькая ванная комната в скандинавском стиле

Мини-квартира с полуэтажом в скандинавском стиле

Если в небольшой квартире присутствует небольшая столовая, то именно ее стоит сделать в скандинавском стиле. Это обязательно светлая комната без ярких акцентов, стоит также добавить больше натуральных материалов, чтобы внести в помещение больше теплоты.Объединённая кухня и гостиная в маленькой квартире будет выглядеть гораздо уютнее, если выбрать скандинавскую стилистику. Во-первых, кухонный гарнитур должен быть со скрытыми фасадами, можно добавить небольшую перегородку для разделения зон. Во-вторых, мебель выбирайте исключительно в светлых тонах.Миниатюрный санузел в скандинавском стиле стоит выполнить в контрастных черно-белых оттенках. Выбирайте унитаз, который можно прикрепить к стене, чтобы визуально расширить пространство пола. Также сделайте ставку на миниатюрную сантехнику и откажитесь от шкафов и стеллажей.Маленькая кухня в скандинавском стиле будет выглядеть отлично, даже если в ней не более 6 квадратов. Здесь также нужна мебель в светлых оттенках, скрытые фасады, встроенная в гарнитур техника. Приветствуются открытые полки для декора и оригинальные висячие светильники.Крохотная квартира-студия окружит вас комфортом, если для ее оформления вы решите выбрать скандинавский стиль. Серые стены, минимум мебели и эффектная перегородка – все это создает уникальный вид квартиры.Чтобы получить уютную ванную комнату в скандинавском стиле, придется отказаться от ванны. Сделайте ставку на простую по форме душевую кабину, также выбирайте плитку в белом цвете и добавьте детали в контрастном черном оттенке.В условиях малогабаритной квартиры некоторые прибегают к постройке полуэтажа. На верхнем этаже обустраивают спальню, а внизу делают уютную зону столовой или рабочий кабинет. В представленном варианте выбран скандинавский стиль с полуэтажом для спальни и кухни.Скандинавский стиль – это в первую очередь про легкость и лаконичность. В этой стилистике редко выбирают яркие оттенки, только нейтральные и светлые тона. Такой стиль создан для маленьких квартир, которым жизненно необходим уют и простор.