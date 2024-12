7 крутых осенних образов для женщин из тех вещей, которые уже есть в гардеробе

Образ 1: С акцентным пиджаком

Яркий пиджак станет отличным акцентом в образе

Образ 2: С цветочным платьем ниже колена

Платье смело можно сочетать с джинсами или свитером

Образ 3: С белой рубашкой

Белая рубашка одинаково хорошо сочетается со всем

Образ 4: С худи или толстовкой

Худи прекрасно вписывается и в деловой, и в романтичный стиль

Образ 5: Со свитшотом

Свитшоты с надписями лучше носить с однотонными вещами

Образ 6: С брюками в стиле кэжуал

Варианты повседневного и классического образов

Образ 7: С водолазкой

Водолазка отлично смотрится и с джинсами, и с брюками

Осенью у многих женщин появляется непреодолимое желание обновить свой гардероб, наполнив его стильными и уютными вещами. А что если в вашем шкафу уже есть одежда, с которой можно составить множество самых разных аутфитов? Novate.ru рассказывает, какие обычные вещи можно скомбинировать между собой , чтобы выглядеть восхитительно.Вы когда-то увидели в магазине яркий пиджак, импульсивно купили его, а потом не знали, с чем носить? Самое время исправить это досадное недоразумение, и использовать вещь по назначению . Комбинируйте его с привычными предметами гардероба, например, базовой футболкой, джинсами и лодочками. А если хотите составить более повседневный и расслабленный образ, тогда наденьте кеды или кроссовки. Добавьте подходящие аксессуары (солнцезащитные очки, серьги, кулон) – пусть они станут финальным штрихом вашего стильного аутфита.Конечно, платье с цветочным узором восхитительно само по себе и редко нуждается в каких-либо дополнениях. Но что если немного поэкспериментировать и добавить несколько образов в копилку индивидуального стиля? Есть множество вариантов. Например, платье миди можно надеть вместе с джинсами или широкими брюками, оставив нижние пуговицы расстегнутыми, чтобы полученная вертикаль вытянула силуэт и сделала вас стройнее. Из обуви подберите туфли на устойчивом каблуке или босоножки на платформе Для осени актуальным станет аутфит с платьем, свитером оверсайз крупной вязки и ботинками на грубой подошве. Также можно накинуть поверх цветочного наряда свободный жакет базового цвета. Сандалии на небольшом каблуке и средняя по размеру сумка завершат look. Как вам такие оригинальные сочетания?Рубашка на пару с прямыми джинсами и белой футболкой является, пожалуй, основным предметом базового гардероба. Если у вас имеется такая, но вы до сих пор не знаете, с чем ее носить кроме вышеупомянутых брюк из денима, у нас есть для вас несколько крутых сочетаний.• С кожаными вещами – чтобы создать в меру дерзкий и необычный образ, достаточно скомбинировать белую рубашку с какой-нибудь вещью из кожи. Как вариант – брюками с завышенной талией. Под низ можно надеть топ подходящего цвета, а рубашку оставить расстегнутой . Из обуви отлично подойдут босоножки с тонкими ремешками или ботильоны на устойчивом каблуке – в зависимости от того, какая погода за окном. Для получения трендового многослойного образа также можно добавить стильный жакет в клетку. Еще одно прекрасное сочетание – рубашка, кожаная юбка длины миди и акцентные сапоги со звериным принтом. Небольшой клатч идеально дополнит картинку.• С водолазкой – мы уже упоминали, что многослойные образы в тренде, поэтому нужно постараться составить как можно больше таких. Тем более, что осенью они очень актуальны. Итак, наденьте брюки, водолазку, а сверху наденьте рубашку – ее можно либо оставить расстегнутой, либо красиво заправить в брюки. Если на улице ветрено, накиньте пальто или тренч. В качестве обуви подойдут как челси, так и ботильоны на каблуке.• Просто рубашка – это настолько самостоятельный предмет гардероба, что при желании его можно вообще ни с чем не сочетать. Выберите удлиненную модель, подчеркните талию поясом и дополните look туфлями (если на улице прохладно замените их трендовыми сапогами с острым мысом). Из аксессуаров подойдут крупные серьги и очки в темной оправе – получится стильный и привлекательный аутфит.Саму рубашку также можно обыграть по-разному. Вот лишь несколько идей: подверните рукава, завяжите концы в узел, расстегните ворот. Можно даже надеть рубашку задом наперед, чтобы пуговицы оказались сзади – вариантов масса. И не забывайте о трендовых аксессуарах: широкого ремня, широкого браслета под золото, двухуровневой цепочки и пр.Многие могут говорить о том, что толстовки – исключительно для молодежи, и что женщины элегантного возраста смотрятся в них нелепо. На самом деле это отличная база для создания комфортного и расслабленного аутфита вне зависимости от того, сколько вам лет. Второе заблуждение, касающееся этого предмета гардероба – его предназначение. Толстовки и худи отлично комбинируются не только со спортивной одеждой, но также с джинсами, юбками миди и даже брючным костюмом! А в сочетании с каблуками и вовсе делают луки потрясающими! Для вдохновения можете взглянуть на образы Хейли Бибер – вот кто действительно умеет сочетать несочетаемое и вписывать спортивные вещи в любые аутфиты.Для самых смелых – эффектная комбинация длинного худи с высокими ботфортами, как любит ходить Ариана Гранде. Такой look расскажет всем, что вы следите за трендами и не боитесь экспериментов. Такой образ смотрится дерзко, соблазнительно, но в то же время расслабленно и непринужденно. В худи можно отправиться на прогулку, шоппинг или в кино с подругами. Осенью к нему можно добавить джинсовку или стеганую куртку, чтобы не замерзнуть.Если худи – не ваш вариант, присмотритесь к отличной альтернативе – свитшоту. В моде изделия свободной посадки, без застежек и лишних декоративных элементов. Выбирайте однотонную вещь или модель с надписью – в обоих случаях вещь поможет самовыразиться красиво и стильно. Не пытайтесь создать полностью спортивные комбинации – свитшот гораздо интереснее смотрится с атласными юбками и казаками или поверх платья с цветочным принтом. Практичные модницы обязательно оценят удобство, лаконичный крой и универсальность данного предмета гардероба.Если в шкафу «завалялись» удобные брюки с защипами, используйте их для создания образов в повседневном или деловом стиле – они одинаково хорошо подходят и для одних аутфитов, и для других. Чтобы выглядеть расслабленно, дополняйте их базовой футболкой, сандалиями или оригинальными босоножками. Также подойдет рубашка либо свитшот. И не забывайте про стильные аксессуары – именно они грамотно расставляют акценты. Это могут быть солнцезащитные очки , крупное колье, массивный браслет – выбирайте то, что больше всего нравится.Еще один универсальный предмет гардероба, который идеально сочетается если не со всеми, то с большинством вещей точно. Водолазка восхитительно смотрится с широкими брюками и обувью на небольшом устойчивом каблуке, с кожаной юбкой и лодочками, с брючным костюмом. Базовые комбинации с джинсами также никто не отменял. Посмотрите, как чудесно в водолазке выглядит Виктория Бекхэм – столько разнообразных аутфитов и все в десятку.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: