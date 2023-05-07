В Индии есть деревня, «экспортирующая» мужчин-вышибал для нужд баров страны. Все мальчики этой деревни тренируются по четыре часа в день и едят высокобелковую пищу для роста мышечной массы. По достижении совершеннолетия мужчины покидают деревню и устраиваются на работу в ночные клубы и бары.
Вышибалы на экспорт
В Индии есть деревня, «экспортирующая» мужчин-вышибал для нужд баров страны. Все мальчики этой деревни тренируются по четыре часа в день и едят высокобелковую пищу для роста мышечной массы. По достижении совершеннолетия мужчины покидают деревню и устраиваются на работу в ночные клубы и бары.
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материаловПодписаться
Свежие комментарии