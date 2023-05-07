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Вышибалы на экспорт

В Индии есть деревня, «экспортирующая» мужчин-вышибал для нужд баров страны. Все мальчики этой деревни тренируются по четыре часа в день и едят высокобелковую пищу для роста мышечной массы. По достижении совершеннолетия мужчины покидают деревню и устраиваются на работу в ночные клубы и бары.

Вышибалы на экспорт
ФОТО: INDIA’S BODYBUILDING VILLAGE

Вышибалы на экспорт
ФОТО: INDIA’S BODYBUILDING VILLAGE

Вышибалы на экспорт
ФОТО: INDIA’S BODYBUILDING VILLAGE

Вышибалы на экспорт
ФОТО: INDIA’S BODYBUILDING VILLAGE

Вышибалы на экспорт
ФОТО: INDIA’S BODYBUILDING VILLAGE

Вышибалы на экспорт
ФОТО: INDIA’S BODYBUILDING VILLAGE

Вышибалы на экспорт
ФОТО: INDIA’S BODYBUILDING VILLAGE

Вышибалы на экспорт
ФОТО: INDIA’S BODYBUILDING VILLAGE

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Вышибалы на экспорт

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Вышибалы на экспортПодписаться на мой Instagram

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