Вышибалы на экспорт

В Индии есть деревня, «экспортирующая» мужчин-вышибал для нужд баров страны. Все мальчики этой деревни тренируются по четыре часа в день и едят высокобелковую пищу для роста мышечной массы. По достижении совершеннолетия мужчины покидают деревню и устраиваются на работу в ночные клубы и бары.

ФОТО: INDIA’S BODYBUILDING VILLAGE



ФОТО: INDIA’S BODYBUILDING VILLAGE

ФОТО: INDIA’S BODYBUILDING VILLAGE

ФОТО: INDIA’S BODYBUILDING VILLAGE

ФОТО: INDIA’S BODYBUILDING VILLAGE

ФОТО: INDIA’S BODYBUILDING VILLAGE

ФОТО: INDIA’S BODYBUILDING VILLAGE

ФОТО: INDIA’S BODYBUILDING VILLAGE

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