Вещи, которые есть у каждого, а как ими удобнее всего пользоваться, знают единицы

Обычно мы совершенно не задумываемся о том, какими вещами пользуемся на ежедневной основе и каким образом. Ведь они кажутся такими простыми и знакомыми. И подумать, что вариантов их использования может быть больше, чем один, иногда просто невозможно.

Мы решили выяснить, какими повседневными вещами мы пользуемся не так, как задумывал их изобретатель, или не так, как следовало бы. А в бонусе скрывается запатентованный ответ на вопрос века: как правильно повесить туалетную бумагу.



Пробка от бутылки подсолнечного масла

Микроволновка

Посудомойка

Таблетки для стирки

Дезодорант

Духовка

Блендер





Бумажные салфетки

Защитная пробка с колечком, которая располагается под основной крышкой и которую мы обычно сразу выбрасываем, оказывается, может сослужить добрую службу. Если перевернуть ее кольцом вниз и вставить обратно в зубчатое горлышко бутылки, она послужит своеобразным клапаном. Благодаря ему регулировать количество масла, выливаемого из бутылки, будет гораздо проще и удобнее.Если вы часто замечаете, что пища в микроволновке прогревается неравномерно (края тарелки обжигают, а в середине еда остается практически холодной), попробуйте поставить блюдо не в центр поддона, а ближе к одному из краев. Благодаря такому простому трюку микроволны будут прогревать пищу более равномерно.Чтобы добиться от посудомойки максимальной эффективности, не стоит ее перегружать и накрывать одни тарелки другими. А еще эксперты советуют ставить посуду с загрязнениями от углеводной пищи (например, от картофеля или помидоров) в центр, а от белковой (к примеру, от яиц) — по краям.При такой расстановке на самые сложные углеводные пятна будут попадать мощные струи воды. А посуда по краям будет дольше замачиваться, что идеально для удаления белковых загрязнений.Средство для стирки в таблетках может оказаться совершенно неэффективным, если кидать его на белье сверху. Правильный способ — сначала положить в барабан таблетку, а уже потом закидывать одежду. Кстати, при стирке на холодном режиме оболочка может раствориться не полностью и оставить на белье неприятные разводы.Чтобы дезодорант был максимально эффективен, его можно использовать не только для подмышек, но и для ног, внутренней поверхности бедер и любой другой части тела, которая склонна потеть.Сейчас мы редко используем ящик под духовкой по прямому назначению. Особенно если это встраиваемая, а не отдельно стоящая духовка, где ящик является частью кухонного гарнитура, а не плиты.Изначально он задумывался вовсе не для хранения сковородок и прочей кухонной утвари, а для того, чтобы ставить туда основное блюдо и не давать ему остыть, пока в духовке готовится десерт.Чтобы блендер лучше справлялся со своими функциями, а не начинал сразу забрызгивать всю кухню, стоит соблюдать очередность его загрузки. Мы привыкли заливать ягоды молоком сверху. На деле стоит сначала налить в чашу жидкость, а уже потом закидывать твердые продукты.Раньше у привычных нам бумажных салфеток было совсем другое предназначение. Изначально они задумывались как фильтры для противогазов, потом компания стала предлагать их девушкам для использования во время месячных. В итоге производитель переработал формулу, сделал салфетки мягче и стал продавать их как средство для снятия макияжа и других нужд.У кого из домочадцев хоть раз не возникал спор о том, какой стороной следует повесить туалетную бумагу? Теперь в нем наконец-то можно поставить точку благодаря патенту от 1891 года, полученному нью-йоркским бизнесменом Сетом Уилером.Его считают «отцом» туалетной бумаги. Именно он запатентовал первые перфорированные салфетки и решил, что рулон с ними должен висеть только свисающим краем наружу.