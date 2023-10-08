10 вещей, запасы которых могут неожиданно истощиться

Мы ведем себя ужасно по отношению к окружающему миру. Мы набрасываемся на ресурсы с той же жадность, с которой голодный ребенок поглощает упаковку шоколадных конфет. Нехватка нефти вот-вот приведет нас к энергетическим войнам. С нашей помощью многие животные вот-вот исчезнут с лица Земли. Но есть и такие ресурсы, которые мы используем в больших объемах и при этом воспринимаем, как нечто неисчерпаемое. А между тем, их запасы постепенно истощаются. Это такие вещи, как…









Гелий

Кофе

Шоколад

Медикаменты

Препараты для смертельной инъекции

Врачи

Кирпичи

Качественный бурбон