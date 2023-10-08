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С нами не соскучишься!

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10 вещей, запасы которых могут неожиданно истощиться

Мы ведем себя ужасно по отношению к окружающему миру. Мы набрасываемся на ресурсы с той же жадность, с которой голодный ребенок поглощает упаковку шоколадных конфет. Нехватка нефти вот-вот приведет нас к энергетическим войнам. С нашей помощью многие животные вот-вот исчезнут с лица Земли. Но есть и такие ресурсы, которые мы используем в больших объемах и при этом воспринимаем, как нечто неисчерпаемое. А между тем, их запасы постепенно истощаются. Это такие вещи, как…

10 вещей, запасы которых могут неожиданно истощиться

Гелий


10 вещей, запасы которых могут неожиданно истощиться

Гелий позволяет воздушным шарикам взмывать вверх, а при вдыхании делает голос писклявым. А еще он используется там, где требуется охлаждение до очень низких температур — от научных экспериментов до сверхпроводящих магнитов в промышленности и медицине (в частности, для МР-томографии). Во Вселенной этого вещества полным-полно, чего не скажешь о нашей планете. Гелий извлекают из недр земли, где он образуется в результате распада урана и тория. Уран распадается очень медленно: понадобится весь срок существования Земли, чтобы восстановить те запасы гелия, которые мы уже израсходовали. Два года назад американский конгресс подписал «Акт об ответственном использовании и контроле над запасами гелия». Его цель — держать расходование гелия под контролем, чтобы и в дальнейшем иметь возможность применять его в новых отраслях.

Кофе


10 вещей, запасы которых могут неожиданно истощиться

Угроза кофейного дефицита висит над нами начиная с прошлого года, когда в Бразилии случилась невероятная засуха, а плантации Центральной Америки поразила «кофейная ржавчина». К счастью, запасы, образовавшиеся за предыдущие годы, помогли пережить тяжелый сезон. Но спрос все еще превышает предложение, что приводит к росту цен на кофе. В будущем все может быть еще хуже. Регионы, где производят значительное количество кофе, страдают от неравномерных осадков и рекордно высоких температур. А если изменения климата будут и дальше проходить теми же темпами, к 2080 году от 70 до 99,7% арабики может попросту исчезнуть.

Шоколад


10 вещей, запасы которых могут неожиданно истощиться

В 2014 засухи, болезни и вредители ударили по урожаю какао-бобов, снизив средний годовой объем мирового производство какао на 30−40%. При этом спрос на шоколад остается огромным и постоянно растет. Это не значит, что мы вот-вот останемся без любимого лакомства. Но дефицит ведет к увеличению цен. И в будущем шоколад может стать непозволительной роскошью.

Медикаменты


10 вещей, запасы которых могут неожиданно истощиться

Оборот мирового фармацевтического рынка составляет более $300 млрд. Треть этой суммы приходится на 10 компаний-гигантов, которые задирают цены и вытесняют мелкие фирмы. Разобщенное производство означает недостаток коммуникации между производителями, фармацевтами и врачами. В результате во всем мире ощущается дефицит лекарств. В Венесуэле проблема встала настолько остро, что правительство ввело систему сканирования отпечатков пальцев при покупке лекарств. В США между 2011 и 2013 годами фиксировалась нехватка 148 видов различных антибиотиков.

Препараты для смертельной инъекции


10 вещей, запасы которых могут неожиданно истощиться

Начиная с 1976 года, в Техасе привели в исполнение 524 казни путем введения смертельной инъекции. К весне нынешнего года запасов фенобарбитала в штате осталось всего на два «укола смерти» , в то время как на апрель было назначено четыре казни. Проблема — в фармацевтических компаниях, которые одна за другой отказываются от производства препаратов для смертельной инъекции. Техас — не единственный штат, который столкнулся с подобными трудностями. И поэтому тюремщикам приходится включать фантазию. Юта возвращает расстрелы, а Оклахома в качестве альтернативы применяет газообразный азот. В то же время Небраска идет по пути, на который, видимо, и рассчитывали фармацевты: в этом штате рассматривают отказ от смертной казни.

<3>Кровь

10 вещей, запасы которых могут неожиданно истощиться

До 1990-х китайский рынок крови практически не регулировался, и в тоге Китай столкнулся с угрозой эпидемии ВИЧ-инфекции. В 1997 году, когда количество ВИЧ-инфицированных китайцев превысило 800000, правительство, наконец-то, приняло крутые меры против продажи крови. Новые правила наложили более строгие ограничения на сдачу крови и объявили вне закона ее продажу. Однако это привело к острому дефициту крови. Чтобы стимулировать донорство, многие больницы теперь требуют у пациентов справку о том, что они сами (либо их друзья или родственники) сдавали кровь в прошлом. В то же время китайский закон запрещает сдавать кровь чаще двух раз в год — и то, если вы пригодны для этого. Это означает, что если вы нуждаетесь в переливании крови, но не в состоянии ее сдать, у вас возникают проблемы. Подобная политика привела к появлению «черного рынка» крови. Некоторые люди становятся донорами, а затем продают справку о сдаче крови тем, кто в этом нуждается.

Врачи


10 вещей, запасы которых могут неожиданно истощиться

Многие страны, включая США с их развитой медициной, испытывают недостаток врачей. Так, по прогнозам, к 2025 в США будет не хватать от 50 до 90 тысяч специалистов. И если вы рассчитываете на Интернет-самодиагностику, приготовьтесь к тому, что операции вам тоже придется делать самим. Дефицит охватит все медицинские отрасли, от семейных врачей и стоматологов до хирургов и онкологов. Причин тому масса: от увеличения количества населения и роста количества различных заболеваний до возрастающих расходов на подготовку врачей.

Кирпичи


10 вещей, запасы которых могут неожиданно истощиться

Пять лет назад, когда мир переживал экономический кризис, Великобритания столкнулась с коллапсом рынка недвижимости. Это привело к огромным излишкам нераспроданных кирпичей — 1,2 млрд штук, если быть точным. По всей стране закрывались кирпичные заводы. Теперь Англии не хватает стройматериалов. Британские строители вынуждены отложить работу примерно на 4 месяца — пока им не удастся получить обожженные глиняные кирпичи, необходимые для строительства новых домов. Некоторые переключились на импортные аналоги, что лишь усугубило проблему, повысив стоимость строительства. Дефицит наступил как раз в то время, когда британское правительство пообещало строить более 500 тысяч новых домов ежегодно, чтобы сбить растущие цены на недвижимость.

2. Вода

10 вещей, запасы которых могут неожиданно истощиться

Как может иссякнуть что-то, что покрывает более 71% земной поверхности? Но если прикинуть, что 96% всех водных запасов Земли — это соленая вода, то перспектива всемирной жажды уже не кажется столь нереальной. Почти 1,2 млрд людей на планете не имеют доступа к воде. Еще 1,6 млрд — то есть, четверть населения Земли — живут в местах, где аш-два-о так мало, что невозможно построить систему водоснабжения. К 2025 году почти две трети людей на Земле могут оказаться в условиях дефицита или отсутствия воды.

Качественный бурбон


10 вещей, запасы которых могут неожиданно истощиться

Обычный бурбон выдерживают в бочках от 2 до 4 лет. Хороший бурбон — до 20 лет. Но, к сожалению, 20 лет назад этот напиток был не очень популярен, а недавно он снова вошел в моду, отчасти благодаря сериалам вроде «Безумцев». За последние 10 лет спрос на виски и бурбон вырос почти на 70%, что привело к дефициту качественных разновидностей этого алкоголя. Вы все еще можете купить более молодой и дешевый напиток. Но если вам захочется хлебнуть элитного бурбона, запаситесь деньгами — или терпением: лет через 20 «молодое пойло» дозреет до нужной кондиции.

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