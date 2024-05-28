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Монохромный мир тёмного сюрреализма, или рисунки о том, что скрыто глубоко внутри большинства


Спи, моя радость, усни. Автор: Miles Johnston.

Спи, моя радость, усни. Автор: Miles Johnston.

Творчество Майлса Джонстона (Miles Johnston) наполнено невероятным спокойствием и нотками тёмного сюрреализма, где оживают символичные сюжеты, главными героями которых чаще всего становятся очаровательные девушки, окружённые мрачными событиями.


Необычный взгляд на жизнь и окружающий мир, помогает автору создавать своеобразные работы, созданные при помощи простого карандаша, в которых он затрагивает тему людей и одиночества. И совсем неважно, где именно оказывается человек, в космическом пространстве или же на Земле, художник старается следовать классической схеме современного искусства, пытаясь доказать зрителю то, что по сути как такового одиночества не существует.

Страхи. Автор: Miles Johnston.

Страхи. Автор: Miles Johnston.

 
Медузы. Автор: Miles Johnston.

Медузы. Автор: Miles Johnston.

 
Тараканы. Автор: Miles Johnston.

Тараканы. Автор: Miles Johnston.

 
Водопад. Автор: Miles Johnston.

Водопад. Автор: Miles Johnston.

 
Мысли. Автор: Miles Johnston.

Мысли. Автор: Miles Johnston.

 
Музыка. Автор: Miles Johnston.

Музыка. Автор: Miles Johnston.

 
Юность. Автор: Miles Johnston.

Юность. Автор: Miles Johnston.

 
Иллюзия. Автор: Miles Johnston.

Иллюзия. Автор: Miles Johnston.

 
Одержимость. Автор: Miles Johnston.

Одержимость. Автор: Miles Johnston.

 
Истинное лицо. Автор: Miles Johnston.

Истинное лицо. Автор: Miles Johnston.

 
Лица. Автор: Miles Johnston.

Лица. Автор: Miles Johnston.

 

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