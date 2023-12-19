Растения агрессоры, которые с лёгкостью захватят ваш сад

Контролировать скорость распространения растений несложно, если у вас небольшой участок и много свободного времени.

Но если вы хотите получить красиво оформленные клумбы с культурными растениями, не удивляйтесь, если их «захватят» растения-агрессоры, которые растут неподалёку и размножаются самосевом. Высаживать их или нет — выбор каждого садовода.







Гайлардия

Аквилегия

Кохия

Мальва зебрина

Шнитт-лук (скорода)

Нивяник (садовая ромашка)

Лилейник обыкновенный

Виола (анютины глазки)

Биденс

Лапчатка золотистая

Кислица рожковая

Очень красивый, пёстрый цветок, который полюбился многим дачникам. Соцветия-корзинки шикарно красуются на длинных цветоносах. Тем не менее, если после цветения не обрезать все кусты, то гайлардия размножится самосевом и заполнит собой территорию гораздо больше, чем ей было выделено.Чудесный садовый многолетник ярких расцветок. Аквилегия совершенно неприхотлива и декоративна. Однако она также размножается мелкими семенами, которые распространяются очень далеко по участку. Вследствие этого приходится чаще копать и пропалывать землю.Весьма эффектное растение — летний кипарис! Куст может быть пирамидальной или овальной формы. Но, однажды посадив его, вам будет очень трудно от него избавиться. Никогда не предскажешь, где он появится на участке в новом сезоне.Даже самый непримечательный участок будет шикарно украшен мальвой! Лилово-розовые цветки с прожилками выглядят очень декоративно. Однако мальва зебрина легко распространяет свои семена по всему участку и захватывает новые территории за относительно короткое время. Если вам нужно заполнить пустую землю, то мальва для этих целей подойдёт как нельзя лучше.И декоративное, и лечебное растение, которое получило определённую популярность. Помимо пользы, шнитт-лук украшает участок великолепными соцветиями. Однако он даёт огромное количество семян, и, если не контролировать этот процесс, то вскоре займёт все клумбы.Настоящая классика в саду! Нежные соцветия на пышных кустиках — простое и прекрасное растение. Однако за нивяником нужно постоянно следить. В противном случае садовая ромашка распространится и начнёт цвести не там, где нужно.Несмотря на свою декоративность, ведёт себя как агрессивный дикорос. Оранжевые цветы несколько сглаживают эту особенность, но не до конца. Очень широко разрастается даже на не самой питательной почве.Нравится многим садоводам! Мелкие и яркие цветки виолы не могут не привлекать внимание. Однако нужно иметь в виду, что анютины глазки распространяются далеко и заполняют собой все пустые участки.Высаживается ранней весной семенами. Привлекательный цветок с яркими соцветиями. Но, при благоприятных условиях, начинает появляться практически везде на участке.Цветёт многочисленными жёлтыми цветками. Укрывает голую землю. Даёт самосев и всходит везде.Растение, которое вводит в заблуждение своей красотой. Как бы садоводы ни пропалывали, кислица будет всходить снова и снова. Если посадите один раз, то вы его, скорее всего, уже не выведите.