Как победить белокрылку

Удивительно просто, но ведь работает! Избавьтесь от белокрылки с лёгкостью. Для этого соорудите хитрую ловушку, с которой справится даже ребёнок! И белокрылка больше не будет портить ваш сад. Забудьте навсегда о вредителе и с удовольствем ухаживайте за своим участком.

Революционный метод борьбы с белокрылкой для каждого садовода и огородника!

Ловушка от белокрылки

Возьмите кусок полиэтилена. Вырежьте заготовку, которой можно обернуть растение под корень.Смажьте её любым растительным маслом. Берите самое дешёвое, ведь это не играет никакой роли.Положите кусочек смазанного маслом полиэтилена под рассаду капусты. Больше ничего делать не нужно!Такой хитрый, но поразительно элементарный способ избавит от белокрылки в два счёта! Ничего опрыскивать не надо. Белокрылка сразу же прилипает и погибает, как только хочет приблизиться к капусте! Результат виден невооружённым глазом (см. фото ниже):Экологично, быстро и удивительно просто! Никакой химии вообще, а результат поражает даже опытных садоводов и огородников. Запоминайте трюк и применяйте на своём участке!