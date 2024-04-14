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Размножение Замиокулькаса листами

Красивейшее комнатное растение — замиокулькас — можно без особого труда размножить листами. Для это надо лишь знать технологию и правильные подкормки!
Результат не заставит себя долго ждать. Уже через месяц вы увидите молодые корешки. Проверенный временем, действительно рабочий способ укоренения листьев замиокулькаса!


Укоренение замиокулькаса листом



Срежьте лист растения. Обратите внимание, что срез должен быть свежим. Если вам кто-то подарил лист, то обновите срез перед посадкой.



Укоренять будем в вермикулите. Корешки появляются в 2-3 раза быстрее! Однако здесь обязательно нужна подкормка. Возьмите удобрение с формулой 13-40-13, разведите в воде, согласно инструкции, и пролейте вермикулит.



Высадите листочки в  вермикулит, заглубляя наполовину. Срез листа также можно смазать любым укоренителем.



Легче всего укоренять листья замиокулькаса в системе фитильного полива. Следите, чтобы температура в помещении не опускалась ниже 25 градусов — в холоде не стоит ждать корешков.



Примерно через 1 месяц вы увидите результат! По такой несложной технологии замиокулькас укоренится быстро и без проблем.
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Замиокулькасразмножение

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