Названия каких фильмов и книг из-за сложностей перевода трактуются неверно

Афиша фильма «Some Like It Hot»

Обложки первого американского издания «The Catcher in the Rye» и русского перевода книги Джерома Сэлинджера

Один из ранних переводов детской считалки, опубликованный в журнале «Огонёк» в 1903 году

Речь – это живой, многослойный инструмент . Тонкие оттенки смыслов, понятные носителям языка без дополнительных объяснений, могут теряться или искажаться при трансляции, как бы ни старались переводчики. Иногда из-за желания передать сущность понятия как можно точнее, возникают забавные вариации. Так, например, боевик «Die Hard» стал негласным чемпионом по интерпретациям названия: В Финляндии его перевели как «Через мой труп», в Польше – «Стеклянная западня», в Германии – «Умри медленно», в Испании – «Хрустальные джунгли», в Венгрии – «Отдай свою жизнь подороже» а в Италии – «Кристальная ловушка». У нас фильм известен как «Крепкий орешек».Этот вариант перевода оказался настолько удачным, что словосочетание в нашей стране «приклеилось» не только к главному герою, но и к актеру Брюсу Уиллису. В дословном переводе «die hard» означает «упертый», «несгибаемый», « живучий », что, в общем, хорошо передает прижившееся выражение. Хотя, все-таки не полностью, ведь на английском это понятие означает еще человека, придерживающегося консервативных взглядов. И главный герой фильма действительно недолюбливает современные компьютерные технологии. Интересно, что во времена СССР в первых видеосалонах можно было услышать и другие варианты русского перевода (следующие слова надо читать «как с прищепкой на носу»): «Неистребимый» или «Умри тяжело, но достойно».Еще одно название культового фильма было сознательно искажено при переводе, и это до сих пор считается верным решением. Дословно фраза «В джазе только девушки» не имеет ничего общего с исходным «Some Like It Hot». Сейчас иногда можно встретить вариант «Некоторые любят погорячее», но в нем теряется смысл, который был еще понятен американским зрителям в конце 50-х. Hot jazz (буквально «горячий джаз») – это сленговое название популярного в первой половине XX века джазового стиля. Но советские зрители не были готовы к лекциям по истории музыкальных направлений, а дословный перевод слово «Джаз» лишь подразумевал. Поэтому название создали «с нуля», но оно прекрасно передает характер фильма.Популярный фильм «Lock, Stock and Two Smoking Barrels» появился в 1998 году в нашей стране под названием «Карты, деньги, два ствола». Это еще один пример того, как оригинальное словосочетание просто не может быть переведено точно без громоздких объяснений. Lock, stock, and barrel (Затвор, приклад и ствол) – это выражение, в котором перечисляются основные части ружья. Оно имеет самостоятельный смысл и означает «целиком, полностью». Дословный перевод «Затвор, приклад и два дымящихся ствола», теряя эту отсылку, звучал бы глупо, поэтому переводчики придумали нечто абсолютно новое.Еще удачными, хоть и дословно-неверными, считаются следующие переводы:«Звонок» («Ring») - в английском это слово означает и «звонок» и «круг». Причем даже ясно, что автор больше имел в виду именно второе значение (или оба обыгрываются равнозначно), но выбрали более нейтральное, чтобы избежать сюжетной подсказки (спойлера).Мультфильмы «Подводная братва» и «Лесная братва» получили гораздо более «живенькие» переводы названий, чем могли бы. Дословные «Акулья история (сказка)» и «За забором», вероятно, вызвали бы у зрителей меньший интерес. Кстати, подобные отсылки к хулиганско-блатному жаргону у нас порой встречаются, например, тонкая игра смыслов для «Блондинки в законе» - «Legally Blonde».«Мальчишник в Вегасе» («The Hangover») не стали в России называть «Похмельем» из-за не слишком приятных ассоциаций (посчитали больной темой), а английское выражение «The Fast and the Furious» (Быстрые и яростные), потеряв в дословном переводе аллитерации (повтор звуков), стало звучать плоско, поэтому фильм у нас вышел как «Форсаж».А вот следующие названия фильмов, как считают, много потеряли при переводе на русский из-за многозначности слов:«Отступники» («The Departed») – более точно – «отчаливший, отплывший» или «безвременно ушедший».«Красота по-американски» («American Beauty») переведено точно, но русский зритель не знает, что «Американская красавица» - это популярный в США сорт роз.«Славные парни» («Goodfellas») – тоже все верно, но goodfella – это еще и общеупотребимое словечко, обозначающее членов итальянской мафии.Хранители («Watchmen») – английское слово слишком многозначно: кроме хранителя и защитника оно означает и надзирателя, охранника (вплоть до вахтера), и дополнительно имеет звуковую отсылку к «часам». Все эти смыслы в фильме, кстати, обыгрываются.Конечно, история вопроса имеет гораздо более глубокие корни, и начать следовало бы со сложностей в переводах книг. Именно название должно отразить так много в двух-трех словах, что для точного перевода порой мало будет и двух-трех предложений.Уже классическим примером стало название повести Джерома Сэлинджера «The Catcher in the Rye». Первый перевод на русский язык был выполнен Ритой Райт-Ковалёвой в 1960 году. Дословное «Ловец во ржи» она заменила на «Над пропастью во ржи», так как для американских читателей The Catcher – это, в первую очередь, ловец в бейсболе (он в огромной перчатке ловит летящий мяч). Такая фигура посреди поля, но не игрового, а ржаного – это некая нелепица и абсурд. Чтобы передать ощущения «неуместности» главного героя в мире взрослых, переводчицей был выбран другой образ. До сих пор более поздние варианты «Обрыв на краю ржаного поля детства» и «Ловец на хлебном поле» считаются менее удачными.Стивен Хокинг, называя свою книгу «In a nutshell», вряд ли имел в виду только дословное значение - «Мир в ореховой скорлупке», ведь это устойчивое выражение, которое означает еще и «в двух словах», «вкратце». Знаменитый физик и популяризатор науки умел объяснять сложные истины просто, поэтому перевод названия можно считать не слишком верным.Интересная история произошла с названием романа «Десять негритят» Агаты Кристи. В 1939 году он был опубликован в Британии и одновременно в США. Английское издание называлось «Ten Little Niggers», однако специально для Америки, где уже тогда подобное могло посчитаться расизмом, специально придумали новое: «И никого не стало» («And Then There Were None» – это конец детской считалки). Даже всех негритят из стишка для заокеанских читателей заменили на «маленьких индейцев» - вероятно, коренное население тогда за свои права боролось менее рьяно .