10 безумных исторических фактов про Японию

С тех пор, как эта страна была впервые упомянута в древних китайских летописях, лишь несколько мест в мире могут сравниться с Японией такой же яркой и интересной историей. И хотя очень многие слышали про истории, как монгольское нашествие было сорвано мощным цунами или как Япония надолго отрезана от всего остального мира во время периода диктатуры Эдо, но все еще остается множество других малоизвестных странных и удивительных сюжетов из японской истории.



10. В Японии есть мясо было незаконным

9. Театр Кабуки был создан женщиной, любившей мужскую одежду

8. Капитуляция японской армии во время Второй мировой войны могла не состояться

7. Самураи иногда испытывали свои мечи, нападая на случайных прохожих

6. Когда-то японские солдаты отрезали носы и уши в качестве военных трофеев

5. Отец всех камикадзе совершил сеппуку (самоубийство), чтобы искупить смерть убитых летчиков

4. Первый новообращенный христианин-японец был убийцей в бегах

3. Португальская работорговля привела к упразднению рабства в Японии

2. Около 200 японских старшеклассниц стали медсестрами во время боя при Окинаве

1. У Японии была собственная программа ядерного вооружения во время Второй мировой войны