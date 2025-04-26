Продукты, из-за которых в холодильнике стоит ужасный запах

Пару дней назад тщательно помыли и продезинфицировали все полки в холодильнике, а уже сегодня чувствуете отвратительный запах? Спешим вас успокоить – это не вы так плохо убрали. Все дело в коварных продуктах, от которых не ждешь подвоха.
Сегодня мы расскажем, какая еда становится причиной появления неприятного аромата, и как исправить ситуацию.
Одно дело, когда холодильник начинает неприятно пахнуть из-за того, что вы забыли про размороженный фарш или запеченную рыбу, которую планировали доесть еще два дня назад – испорченные продукты часто становятся причиной «амбре». Но совсем другое, если из холодильника систематически доносится отвратительный запах, и вы уже не знаете, как с ним бороться. В этом случае следует еще раз пересмотреть продукты, которые вы держите в холодильнике, но не для того, чтобы обнаружить просроченный, а чтобы понять, какой из них вы все это время хранили неправильно.
1. Остатки еды на вынос
Недоеденные роллы лучше сразу выбросить.
Хранение готовых блюд требует особого подхода. В частности, их нужно отправить в холодильник в течение двух часов после приготовления. Если речь идет о домашней еде, проблем с этим правилом не возникает, но ведь существуют блюда на вынос, и вот здесь начинаются проблемы.
Во-первых, такая еда часто долго к нам едет, иногда те самые два часа, о которых мы упоминали выше. Во-вторых, угощение может долго стоять на столе, в ожидании, пока все соберутся или начнется фильм, ради просмотра которого вы ее и заказывали. Поэтому если что-то из продуктов осталось, лучше не рисковать и сразу отправить их в мусорное ведро. В противном случае есть риск, что по холодильнику разойдутся сильные и не слишком приятные запахи сыра, мяса, специй и прочего.
2. Крестоцветные овощи
Брокколи и цветная капуста могут издавать неприятный запах.
Речь идет прежде всего о капусте – обычной, цветной, брокколи, кале и пр. На первый взгляд безобидный овощ может стать причиной того, что у вас не получится открыть дверцу холодильника, не сморщив нос. После термической обработки и нарезки капуста начинает выделять соединения серы, и возникает ощущение, будто в холодильнике лежат протухшие яйца. А из-за влажности и образования конденсата эффект усиливается.
Если вы хотите, чтобы крестоцветные овощи без проблем хранились в холодильнике, кладите сырые плоды в сетчатые пакеты для продуктов, чтобы обеспечить постоянную циркуляцию воздуха, а готовые блюда держите в герметичных контейнерах. Можно использовать как пластиковые, так и стеклянные емкости, но вторые предпочтительнее, ведь стекло не впитывает запахи.
3. Яйца
После чистки яйца лучше сразу есть, а не хранить.
Речь идет не о сырых яйцах – они, в плане запахов, абсолютно безвредны – а о тех, которые сварены вкрутую. Многие заранее готовят их, чтобы не тратить время утром или днем, а потом кладут в салат, сэндвич либо просто едят в качестве перекуса. Идея отличная, но есть свои нюансы. Как и все предыдущие продукты, о которых мы писали, сваренные яйца выделяют злосчастную серу. Если яйца очищенные, запах распространяется гораздо быстрее, поэтому хранить их дольше суток в холодильнике не рекомендуется.
Решение проблемы простое и очевидное – не снимайте скорлупу с яиц. Если же такой вариант вам не подходит, после удаления скорлупы промойте яйцо холодной водой, промокните насухо бумажным полотенцем и положите в герметичный контейнер с крышкой. Но в таком виде тоже не следует хранить яйца слишком долго – все-таки свежий продукт гораздо полезнее и безопаснее для здоровья.
4. Мягкие и выдержанные сыры
Сыр с плесенью нужно хранить в герметичном контейнере.
Если вы читали повесть «Твое в лодке, не считая собаки», английского писателя-юмориста Джерома К. Джерома, то наверняка помните, как главный герой рассказывал о том, что женщина переехала вместе с детьми в гостиницу сразу после того, как ее муж передал две головы сыра из Ливерпуля.
Ситуация кажется смешной ровно до того момента, пока не начинаешь разбираться в ее сути. Дело в том, что в процессе ферментации мягких и выдержанных сыров используют бактерии и плесень, которые выделяют сильный неприятный запах. И по мере того, как сыр «стареет», он начинает вонять аммиаком.
У таких сыров есть особые условия хранения, которые нужно соблюдать. Самое главное – давать им дышать, но при этом удерживать неприятный аромат. Пищевая пленка с этой задачей не справится, остается только вощеная бумага. После того, как вы завернете в нее кусочек сыра, положите его в герметичный контейнер и поставьте в холодильник.
5. Лук и чеснок
Лук и чеснок часто хранят в отсеке для овощей.
В составе этих популярных овощей есть соединения серы, из-за которых они и отличаются таким специфическим запахом. А если хранить их в холодильнике, то аромат будет только усугубляться, ведь влажная среда и низкие температуры заставляют серу выделяться еще больше. Особенно сильно запахи будут заметны, если хранить на полке разрезанные или измельченные овощи.
Кстати, продукты, лежащие по соседству, отлично впитывают аромат как лука, так и чеснока, поэтому ситуация может усугубиться еще и этим фактом. Наверняка, вы когда-то забывали половинку луковицы рядом со сливочным маслом, а утром делали с ним бутерброд. Вкус не очень, согласитесь.
Чтобы избежать таких проблем, не храните овощи в холодильнике. Лучше сложите их в коробку и поставьте в прохладное, сухое и темное место, например, кладовку. Также лук и чеснок можно сложить в сетчатый мешочек или бумажный пакет, а вот в пластиковом лучше их не хранить, так как быстро испортятся. Если вам жалко выбрасывать половинку луковицы, которая осталась после варки борща, положите ее в контейнер и плотно накройте крышкой, чтобы запахи не распространились по холодильнику. Что касается популярной пищевой пленки, то ее лучше не использовать – даже если вы завернете овощ в несколько слоев, она все равно не сможет удержать специфический аромат.
Бонус: Товарное соседство
Мясо и рыбу нельзя хранить вместе даже в морозилке.
Также неприятный запах в холодильнике может появляться из-за несоблюдения правил товарного соседства. Некоторые продукты нежелательно хранить на одной полке или в одном ящике, иначе не получится избежать их порчи. Вот лишь несколько примеров:
• Овощи и молочные продукты – молочка выделяет газ, который ускоряет процесс гниения большинства овощей, поэтому не стоит хранить их в непосредственной близости. Овощи лучше положить в специально предназначенный для них ящик, а молочные продукты убрать на верхнюю или среднюю полку. Что касается йогурта, сметаны, творога, то их важно держать в плотно закрытой упаковке.
• Мясо и рыба – эти продукты также не стоит хранить рядом, причем эта рекомендация касается не только холодильника, но и морозилки. У рыбы очень интенсивный запах, который мясо впитывает в себя легко и быстро. Вы же не хотите, чтобы курица пахла селедкой, верно?
• Лук и грибы – у репчатого много «недругов», но одним из самых серьезных являются грибы. Они представляют собой пористую субстанцию, которая оперативно впитывает посторонние запахи. Если грибы уже очищенные, храните их не более двух дней в стеклянной емкости при температуре от 0 до +5 градусов.
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