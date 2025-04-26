Продукты, из-за которых в холодильнике стоит ужасный запах

Пару дней назад тщательно помыли и продезинфицировали все полки в холодильнике, а уже сегодня чувствуете отвратительный запах? Спешим вас успокоить – это не вы так плохо убрали. Все дело в коварных продуктах, от которых не ждешь подвоха.

Сегодня мы расскажем, какая еда становится причиной появления неприятного аромата, и как исправить ситуацию.

1. Остатки еды на вынос

2. Крестоцветные овощи

3. Яйца

4. Мягкие и выдержанные сыры

5. Лук и чеснок

Бонус: Товарное соседство

Одно дело, когда холодильник начинает неприятно пахнуть из-за того, что вы забыли про размороженный фарш или запеченную рыбу, которую планировали доесть еще два дня назад – испорченные продукты часто становятся причиной «амбре». Но совсем другое, если из холодильника систематически доносится отвратительный запах, и вы уже не знаете, как с ним бороться. В этом случае следует еще раз пересмотреть продукты, которые вы держите в холодильнике, но не для того, чтобы обнаружить просроченный, а чтобы понять, какой из них вы все это время хранили неправильно.Недоеденные роллы лучше сразу выбросить.Хранение готовых блюд требует особого подхода. В частности, их нужно отправить в холодильник в течение двух часов после приготовления. Если речь идет о домашней еде, проблем с этим правилом не возникает, но ведь существуют блюда на вынос, и вот здесь начинаются проблемы.Во-первых, такая еда часто долго к нам едет, иногда те самые два часа, о которых мы упоминали выше. Во-вторых, угощение может долго стоять на столе, в ожидании, пока все соберутся или начнется фильм, ради просмотра которого вы ее и заказывали. Поэтому если что-то из продуктов осталось, лучше не рисковать и сразу отправить их в мусорное ведро. В противном случае есть риск, что по холодильнику разойдутся сильные и не слишком приятные запахи сыра, мяса, специй и прочего.Брокколи и цветная капуста могут издавать неприятный запах.Речь идет прежде всего о капусте – обычной, цветной, брокколи, кале и пр. На первый взгляд безобидный овощ может стать причиной того, что у вас не получится открыть дверцу холодильника, не сморщив нос. После термической обработки и нарезки капуста начинает выделять соединения серы, и возникает ощущение, будто в холодильнике лежат протухшие яйца. А из-за влажности и образования конденсата эффект усиливается.Если вы хотите, чтобы крестоцветные овощи без проблем хранились в холодильнике, кладите сырые плоды в сетчатые пакеты для продуктов, чтобы обеспечить постоянную циркуляцию воздуха, а готовые блюда держите в герметичных контейнерах. Можно использовать как пластиковые, так и стеклянные емкости, но вторые предпочтительнее, ведь стекло не впитывает запахи.После чистки яйца лучше сразу есть, а не хранить.Речь идет не о сырых яйцах – они, в плане запахов, абсолютно безвредны – а о тех, которые сварены вкрутую. Многие заранее готовят их, чтобы не тратить время утром или днем, а потом кладут в салат, сэндвич либо просто едят в качестве перекуса. Идея отличная, но есть свои нюансы. Как и все предыдущие продукты, о которых мы писали, сваренные яйца выделяют злосчастную серу. Если яйца очищенные, запах распространяется гораздо быстрее, поэтому хранить их дольше суток в холодильнике не рекомендуется.Решение проблемы простое и очевидное – не снимайте скорлупу с яиц. Если же такой вариант вам не подходит, после удаления скорлупы промойте яйцо холодной водой, промокните насухо бумажным полотенцем и положите в герметичный контейнер с крышкой. Но в таком виде тоже не следует хранить яйца слишком долго – все-таки свежий продукт гораздо полезнее и безопаснее для здоровья.Сыр с плесенью нужно хранить в герметичном контейнере.Если вы читали повесть «Твое в лодке, не считая собаки», английского писателя-юмориста Джерома К. Джерома, то наверняка помните, как главный герой рассказывал о том, что женщина переехала вместе с детьми в гостиницу сразу после того, как ее муж передал две головы сыра из Ливерпуля.Ситуация кажется смешной ровно до того момента, пока не начинаешь разбираться в ее сути. Дело в том, что в процессе ферментации мягких и выдержанных сыров используют бактерии и плесень, которые выделяют сильный неприятный запах. И по мере того, как сыр «стареет», он начинает вонять аммиаком.У таких сыров есть особые условия хранения, которые нужно соблюдать. Самое главное – давать им дышать, но при этом удерживать неприятный аромат. Пищевая пленка с этой задачей не справится, остается только вощеная бумага. После того, как вы завернете в нее кусочек сыра, положите его в герметичный контейнер и поставьте в холодильник.Лук и чеснок часто хранят в отсеке для овощей.В составе этих популярных овощей есть соединения серы, из-за которых они и отличаются таким специфическим запахом. А если хранить их в холодильнике, то аромат будет только усугубляться, ведь влажная среда и низкие температуры заставляют серу выделяться еще больше. Особенно сильно запахи будут заметны, если хранить на полке разрезанные или измельченные овощи.Кстати, продукты, лежащие по соседству, отлично впитывают аромат как лука, так и чеснока, поэтому ситуация может усугубиться еще и этим фактом. Наверняка, вы когда-то забывали половинку луковицы рядом со сливочным маслом, а утром делали с ним бутерброд. Вкус не очень, согласитесь.Чтобы избежать таких проблем, не храните овощи в холодильнике. Лучше сложите их в коробку и поставьте в прохладное, сухое и темное место, например, кладовку. Также лук и чеснок можно сложить в сетчатый мешочек или бумажный пакет, а вот в пластиковом лучше их не хранить, так как быстро испортятся. Если вам жалко выбрасывать половинку луковицы, которая осталась после варки борща, положите ее в контейнер и плотно накройте крышкой, чтобы запахи не распространились по холодильнику. Что касается популярной пищевой пленки, то ее лучше не использовать – даже если вы завернете овощ в несколько слоев, она все равно не сможет удержать специфический аромат.Мясо и рыбу нельзя хранить вместе даже в морозилке.Также неприятный запах в холодильнике может появляться из-за несоблюдения правил товарного соседства. Некоторые продукты нежелательно хранить на одной полке или в одном ящике, иначе не получится избежать их порчи. Вот лишь несколько примеров:• Овощи и молочные продукты – молочка выделяет газ, который ускоряет процесс гниения большинства овощей, поэтому не стоит хранить их в непосредственной близости. Овощи лучше положить в специально предназначенный для них ящик, а молочные продукты убрать на верхнюю или среднюю полку. Что касается йогурта, сметаны, творога, то их важно держать в плотно закрытой упаковке.• Мясо и рыба – эти продукты также не стоит хранить рядом, причем эта рекомендация касается не только холодильника, но и морозилки. У рыбы очень интенсивный запах, который мясо впитывает в себя легко и быстро. Вы же не хотите, чтобы курица пахла селедкой, верно?• Лук и грибы – у репчатого много «недругов», но одним из самых серьезных являются грибы. Они представляют собой пористую субстанцию, которая оперативно впитывает посторонние запахи. Если грибы уже очищенные, храните их не более двух дней в стеклянной емкости при температуре от 0 до +5 градусов.