10 отвратительных конфет, которые отважатся попробовать далеко не все сладкоежки

Отвратительно и сладко..
Конфеты обожают, пожалуй, все. Отказаться от них могут разве что откровенные ненавистники сладкого. И всё же среди конфет есть и такие, что вызывают откровенное отвращение. Согласитесь, далеко не все отважатся попробовать сладость со скорпионом внутри или конфету с названием «гнилое яйцо». В этом обзоре самые отвратительные вкусняшки, которые только могли придумать производители сладостей. А вы бы решились попробовать?
1. «Ear Wax»
Конфеты «Ушная сера».
Неважно, какие эти конфеты на вкус, но кто в здравом уме может наслаждаться поеданием ушной серы, которую к тому же нужно выковыривать из пластикового уха. Более того, такие конфеты в виде клейкого оранжевого желе продаются с собственной ватной палочкой, которой предполагается выковыривать конфету из «уха».
2. «Hotlix»
Конфеты «Hotlix».
Выглядит, конечно, эта конфета неплохо, да и она довольно вкусная. Самое необычное в них заключается в том, что внутри каждой конфеты есть... скорпион. Причем, совсем не сахарный, а вполне настоящий (хорошо, что хоть не живой).
3. «Dubbel Zout»
Конфеты «Dubbel Zout».
Первое, что можно сказать об этой голландской конфете, это то, что она сделана из солодки. Многие люди любят вкус солодки, но многие просто «не переносят ее на дух». Следующая проблема здесь в том, что это солодка с добавлением огромного количества соли. Правильно это ужасно соленая «конфета». К тому же у нее крайне непривлекательный внешний вид.
4. «Ant Candy»
Конфеты «Ant Candy».
Как и конфеты со скорпионами, описанные выше, это в основном куски растопленного сахара с кучей мертвых муравьев, брошенных в него. Остается узнать, как их допустили до продажи.
5. «Jane-Jane Tasty Tuna Tidbits»
Конфеты «Jane-Jane Tasty Tuna Tidbits».
Вкусные тунцовые лакомые кусочки Джейн-Джейн. Тунец был явно придуман матерью-природой для вегетарианцев-хиппи и людей, пытающихся убрать хоть немного жира из своего рациона, поэтому непонятно, как ему удалось попасть в конфеты.
Основным ингредиентом этих маленьких кусочков засахаренной мерзости является тунец. Кроме этого, в них можно найти кучу химических веществ неизвестного происхождения и, наконец, сахар. Непонятно, кто будет есть конфеты с ароматом рыбы.
6. «Gogilla boogers»
Конфеты «Козявки гориллы».
Gogilla boogers - подслащенные сухие черные бобы (популярные в азиатской кулинарии). К примеру, в Корее можно встретить подобные сладкие конфеты из фасоли (их делают, взбивая бобы до кашицы, добавляя клейкую массу, а затем нарезая это все мелкими кусочками). По виду это похоже на грязь или на самые настоящие козявки... подслащенные.
7. «Durian»
Конфеты из «Durian».
Дуриан – довольно распространенный плод в Юго-Восточной Азии. У людей, незнакомых с ним, он обычно вызывает чувство полного отвращения. Один турист, попробовавший дуриан, сказал: «Его запах лучше всего описать как свиное дерьмо, скипидар и лук, приправленный носками из тренировочного зала».
Эти плоды даже не разрешается заносить в больницы или гостиницы в Юго-Восточной Азии. В Сингапуре есть знаки, запрещающие вносить дуриан в общественный транспорт. Вот насколько он отвратительный. Таким образом, мало смысла делать конфеты из него. Но кто-то это сделал.
8. «BeanBoozled»
Конфеты «BeanBoozled».
BeanBoozled - это желейные бобы. В каждой коробке BeanBoozled есть бобы 10 цветов и 20 разных вкусов - конфетка каждого цвета имеет один вкусный аромат и отвратительный вкус - идея заключается в том, что никто не знает, попадется вкусная или отвратительная конфета. Это делает данные желейные бобы идеальными для вечеринок.
После того, как прочесть выбор «плохих» вкусов, это станет очевидным: «струя скунса», «заплесневелый сыр», «детские памперсы», «гнилое яйцо», «рвотная масса» и многое другое.
9. «Scabs»
Конфеты «Струп».
Основное необычное свойство этих конфет – это не их аромат, а тот факт, что они были созданы в виде струпьев с раны. Конфета продается в упаковке из пластыря, который можно клеить на кожу (как обычный пластырь на рану). Посередине есть «окошко», которое открывается, чтобы можно было полизать «струп».
10. «Crick-ettes»
Конфеты «Crick-ettes».
Просто тот факт, что Моисей и евреи ели саранчу в пустыне, это не значит, что кто-то должен это делать сегодня. Это настоящие сверчки в сахаре, приправленные различными вкусами. Что любопытно, конфеты пользуются довольно большой популярностью.
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