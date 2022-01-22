Ядерная крепость за 200 км от США, о которой мало кто слышал даже сейчас

Гудым - советский секретный город.

Гудым - закрытый город на Чукотке.

Поржавевший портрет солдата.

Плакаты в честь моряков военно-морского флота.

Вход в парк.

Военные находились в городе до 2002 года. Здесь сохранились вывески не только времен СССР, но и современной России.

Торговый центр в Гудыме.

В совесткие годы в Гудыме не знали, что такое дефицит.

Вид на город сверху.

Муралы неизвестных художников.

Караульная служба.

Заброшенный город Гудым.

Опустевшие стены.

Смотровая вышка для охраны военной базы .