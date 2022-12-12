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Эти кадры атомных взрывов мир недавно увидел впервые

Видеосервис YouTube – настоящий кладезь интересных роликов. Причем, очень часто здесь впервые можно увидеть то, что ранее скрывалось правительствами стран по определенным причинам.

Эти кадры атомных взрывов мир недавно увидел впервые


Одной и таких тем стали ядерные взрывы на поверхности Земли, будь то суша или водная гладь. В промежутке с 45-го по 62-й годы прошлого столетия, США успешно произвели 21 атмосферный ядерный взрыв. И только к 1963-му такие испытания оказались под запретом. Все взрывы были, естественно, отсняты на кинопленку и до нынешнего момента лежали себе в хранилищах. Американские ученые решили восстановить разлагающиеся пленки и уберечь от исчезновения таких очевидных доказательств кощунственных методов прошлого.









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