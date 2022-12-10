Самые необычные здания в мире

Житель штата Теннесси построил домик на дереве размером с футбольное поле, во Франции почтальон возвел «Идеальный дворец», в Болгарии можно найти «инопланетный корабль», а на севере Португалии — почувствовать себя в каменном веке. Список самых необычных зданий, которые не оставят равнодушным даже бывалого путешественника.
Источник: National Georgaphic Россия 1. Жителю штата Теннесси Хорейсу Бёрджессу (Horace Burgess) удалось воплотить мечту многих детей и построить себе домик на дереве. В итоге, он оказался самым большим в мире. Площадь жилого пространства — 3000 квадратных метров. Десятиэтажная постройка держится на шести дубах и 250000 гвоздей. Строительство длилось в течение 14 лет и обошлось в 12000 долларов; в качестве материала использовалось только дерево. Находится знаменитый домик на дереве в городе Кронвилль, штат Теннесси. 2. Салина Турда — одна из главных достопримечательностей Румынии, расположенная в 30 км от города Клуж-Напока. С 1991 года она признана шахтой-музеем, где, например, есть галерея длиной в 526 метров, вырытая в соляных залежах. На глубине 112 метров от поверхности земли расположена шахта «Тереза», по своей форме напоминающая колокол. В самом центре находится подземное озеро глубиной в 48 метров и диаметром в 70 метров. В шахте «Рудольф» был построен амфитеатр, где можно проводить концерты для 80 человек. 3. «Кривой домик» (Krzywy Domek) был построен в 2004 году в польском городе Сопот. Вдохновением для архитекторов послужили иллюстрации известного польского художника Яна Марцина Шанцера (Jan Marcin Szancer). 4. Другая «сказочная» постройка расположилась в лесах Аляски. «Дом доктора Сьюза» был обычным особняком, которому сначала пристроили только один дополнительный этаж, чтобы деревья не заслоняли прекрасный вид на гору Мак-Кинли. После смерти первого владельца дом оказался заброшенным, но через десять лет появился новый хозяин, благодаря которому особняк превратился в 12-этажную башню. 5. Житель пригорода Берлина доказал, что велосипед — это не только средство передвижения, но и средство украшения. Владелец магазина Кристиан Петерсен разместил на фасаде здания 120 велосипедов в качестве рекламного хода. Вскоре оно превратилось в местную достопримечательность. 6. Расположенный на вершине Балканских гор в Болгарии, дом-памятник «Бузлуджа» выглядит как инопланетный корабль из научно-фантастического фильма. Он был построен в 1981 году в честь основания Болгарской рабочей социал-демократической партии. Здесь, например, принимали в пионеры. На строительство, которое началось в 1974 году, было потрачено более 25 миллионов болгарских левов. При этом более половины этой суммы собрали местные жители. За 7 лет удалось возвести здание с мозаикой из мрамора, гранита, лабрадора, золота, серебра, бронзы и других ценных камней и металлов. Сейчас дом полностью разграблен. 7. На севере Португалии недалеко от города Фафи есть необычный дом, который напоминает строения каменного века. Четыре больших булыжника образуют стены и крышу этого дома, поэтому его называют Casa do Penedo — в переводе с португальского «penedo» означает «большой камень, скала». Только окна и дверная рама сделаны не из камня. Мебель была изготовлена из бревен, а кровать — из эвкалипта весом 350 кг. Благодаря своему внешнему виду, этот дом сливается с окружающим его ландшафтом. Его строительство началось в 1972 году и длилось в течение двух лет. Владельцы не живут здесь постоянно, поэтому дом открыт для посещения. 8. В коммуне Отрив во Франции был построен «Идеальный дворец» (Palais idéal), c которым связана удивительная история о том, как почтальону удалось создать один из самых впечатляющих памятников наивного искусства. Фердинан Шеваль родился в 1836 году. В 13 лет он бросил школу, чтобы работать помощником пекаря, но в итоге стал сельским почтальоном. Однажды ему приснился сон о том, как он построил идеальный дворец. Опасаясь насмешек, Шеваль не стал делиться ни с кем своим видением и вскоре забыл об этом. Спустя 15 лет он шел обычным маршрутом, как вдруг споткнулся и едва не упал. На земле он увидел странной формы камень, который он захватил с собой, чтобы потом рассмотреть повнимательнее. На следующий день на том же самом месте он нашел еще больше камней. Это были песчаники. Из них Шеваль начал строить дворец, который когда-то видел во сне. Он занимался этим в течение 35 лет, двадцать из которых ушло на строительство внешних стен. Дворец, в котором сочетаются многие архитектурные стили, стал проекцией того, каким Шеваль видел мир с его разнообразием культур и религий. Он работал днем и ночью и хотел, чтобы его похоронили во дворце, но это было запрещено законом, поэтому почтальон построил себе Усыпальницу молчания и бесконечного покоя. Через год после того, как строительство было закончено, Фердинан Шеваль умер. Правительство Шарля де Голля признало его творения памятниками истории и культуры. 9. Эль-Пеньон-де-Гуатапе — это одинокая скала в Колумбии, расположенная между городами Гуатапе и Эль-Пеньол. Она появилась около 70 миллионов лет назад и весит 10 миллионов тонн. Индейцы племени тахамис, ранее обитавшие в этом регионе, поклонялись скале как божеству. К самой высокой точке скалы, 2135 метров над уровнем моря, ведут 650 ступеней, где путешественников ожидает трехэтажная смотровая башня. На одной стороне скалы нарисованы буквы «G» и незаконченная «U». Долгое время между близлежащими городами шла борьба за право называть скалу своей достопримечательностью. Жители Гуатапе решили написать на ней название своего города, чтобы таким образом присвоить себе «чудо природы». Им удалось вывести только первые буквы, потому что жители Эль-Пеньол успели вовремя их остановить. В настоящее время скала находится под охраной государства.
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