Затерянные в лесах: 20 фотографий из таёжной деревни, где проживают староверы

Неспешная жизнь старообрядцев.
В тайге Западной Сибири и сегодня живут русские старообрядцы. Правда, добраться до их деревни сможет далеко не каждый. Придётся лететь на вертолёте или же сплавляться по реке. И в первом, и во втором случае без опытного гида, который знает дорогу к старообрядцам, не обойтись. Зато такое путешествие – настоящее погружение в прошлое.
1. Заготовка сена
Деревня русских православных старообрядцев спрятана на Западно-Сибирской равнине.
2. Трудный путь
Добраться до общины можно только двумя путями – на вертолете или по реке Кет.
3. Дикий лес
Без опытного проводника, который знает дорогу, фотографу бы не удалось отыскать деревню.
4. Перерыв на обед
Поселение староверов совсем небольшое – в деревне проживает примерно 150 человек.
5. Ежедневный труд
Все необходимые овощи выращиваются самостоятельно на собственном огороде.
6. Семья старообрядцев
Сергей и Александра Лобановы с дочерью Катериной, окончившей 4 класса местной школы.
7. Домашнее обучение
Религиозные правила в общине очень строгие, но, не смотря на это, все их придерживаются.
8. Семейная пара в традиционной одежде
Для многих кажется невероятным, что люди добровольно отказались от привычных благ цивилизации.
9. На страже леса
Огонь – страшный противник, поэтому старообрядцы строго следят за окружающим лесом.
10. Опасный враг
В июле 2016 года жителям деревни пришлось бороться с сильным лесным пожаром.
11. Последнее пристанище
Кладбище расположено прямо в лесу, но за пределами деревни Айдара.
12. Хранитель традиций
Дмитрий Полевчук после 5-часовой ночной религиозной службы.
13. На встречу с вертолетом
Раз в две недели часть жителей отправляется на место посадки вертолета, доставляющего почту и все необходимое.
14. Деревянный дом
Скромное жилище на улице деревни Айдара.
15. Деревенский пейзаж
Золотая осенняя пора в окружении густых вечнозеленых лесов.
16. Новые ставни
Все работы по дереву жители деревни выполняют сами.
17. Темное окно
Не все дома в деревне заселены – встречаются пустые и разрушенные.
18. Зеленые просторы
Кроме выращивания овощей, старообрядцы занимаются животноводством.
19. Деревянный домик из сказки
Староверы, как и все люди, ценят красоту и очень часто творят ее собственными руками.
20. Зимний день
Тихая и размеренная жизнь вдали от цивилизации.
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