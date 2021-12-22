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Затерянные в лесах: 20 фотографий из таёжной деревни, где проживают староверы


Неспешная жизнь старообрядцев.

Неспешная жизнь старообрядцев.

В тайге Западной Сибири и сегодня живут русские старообрядцы. Правда, добраться до их деревни сможет далеко не каждый. Придётся лететь на вертолёте или же сплавляться по реке. И в первом, и во втором случае без опытного гида, который знает дорогу к старообрядцам, не обойтись. Зато такое путешествие – настоящее погружение в прошлое.

1. Заготовка сена


Деревня русских православных старообрядцев спрятана на Западно-Сибирской равнине.

Деревня русских православных старообрядцев спрятана на Западно-Сибирской равнине.

 

2. Трудный путь


Добраться до общины можно только двумя путями – на вертолете или по реке Кет.

Добраться до общины можно только двумя путями – на вертолете или по реке Кет.

 

3. Дикий лес


Без опытного проводника, который знает дорогу, фотографу бы не удалось отыскать деревню.

Без опытного проводника, который знает дорогу, фотографу бы не удалось отыскать деревню.

 

4. Перерыв на обед


Поселение староверов совсем небольшое – в деревне проживает примерно 150 человек.

Поселение староверов совсем небольшое – в деревне проживает примерно 150 человек.

 

5. Ежедневный труд


Все необходимые овощи выращиваются самостоятельно на собственном огороде.

Все необходимые овощи выращиваются самостоятельно на собственном огороде.

 

6. Семья старообрядцев


Сергей и Александра Лобановы с дочерью Катериной, окончившей 4 класса местной школы.

Сергей и Александра Лобановы с дочерью Катериной, окончившей 4 класса местной школы.

 

7. Домашнее обучение


Религиозные правила в общине очень строгие, но, не смотря на это, все их придерживаются.

Религиозные правила в общине очень строгие, но, не смотря на это, все их придерживаются.

 

8. Семейная пара в традиционной одежде


Для многих кажется невероятным, что люди добровольно отказались от привычных благ цивилизации.

Для многих кажется невероятным, что люди добровольно отказались от привычных благ цивилизации.

 

9. На страже леса


Огонь – страшный противник, поэтому старообрядцы строго следят за окружающим лесом.

Огонь – страшный противник, поэтому старообрядцы строго следят за окружающим лесом.

 

10. Опасный враг


В июле 2016 года жителям деревни пришлось бороться с сильным лесным пожаром.

В июле 2016 года жителям деревни пришлось бороться с сильным лесным пожаром.

 

11. Последнее пристанище


Кладбище расположено прямо в лесу, но за пределами деревни Айдара.

Кладбище расположено прямо в лесу, но за пределами деревни Айдара.

 

12. Хранитель традиций


Дмитрий Полевчук после 5-часовой ночной религиозной службы.

Дмитрий Полевчук после 5-часовой ночной религиозной службы.

 

13. На встречу с вертолетом


Раз в две недели часть жителей отправляется на место посадки вертолета, доставляющего почту и все необходимое.

Раз в две недели часть жителей отправляется на место посадки вертолета, доставляющего почту и все необходимое.

 

14. Деревянный дом


Скромное жилище на улице деревни Айдара.

Скромное жилище на улице деревни Айдара.

 

15. Деревенский пейзаж


Золотая осенняя пора в окружении густых вечнозеленых лесов.

Золотая осенняя пора в окружении густых вечнозеленых лесов.

 

16. Новые ставни


Все работы по дереву жители деревни выполняют сами.

Все работы по дереву жители деревни выполняют сами.

 

17. Темное окно


Не все дома в деревне заселены – встречаются пустые и разрушенные.

Не все дома в деревне заселены – встречаются пустые и разрушенные.

 

18. Зеленые просторы


Кроме выращивания овощей, старообрядцы занимаются животноводством.

Кроме выращивания овощей, старообрядцы занимаются животноводством.

 

19. Деревянный домик из сказки


Староверы, как и все люди, ценят красоту и очень часто творят ее собственными руками.

Староверы, как и все люди, ценят красоту и очень часто творят ее собственными руками.

 

20. Зимний день


Тихая и размеренная жизнь вдали от цивилизации.

Тихая и размеренная жизнь вдали от цивилизации.

 

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Затерянные в лесах: 20 фотографий из таёжной деревни, где проживают староверы

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Затерянные в лесах: 20 фотографий из таёжной деревни, где проживают староверыПодписаться на мой Instagram
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