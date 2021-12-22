Затерянные в лесах: 20 фотографий из таёжной деревни, где проживают староверы

Неспешная жизнь старообрядцев.

1. Заготовка сена

Деревня русских православных старообрядцев спрятана на Западно-Сибирской равнине .

2. Трудный путь

Добраться до общины можно только двумя путями – на вертолете или по реке Кет.

3. Дикий лес

Без опытного проводника, который знает дорогу, фотографу бы не удалось отыскать деревню .

4. Перерыв на обед

Поселение староверов совсем небольшое – в деревне проживает примерно 150 человек.

5. Ежедневный труд

Все необходимые овощи выращиваются самостоятельно на собственном огороде.

6. Семья старообрядцев

Сергей и Александра Лобановы с дочерью Катериной, окончившей 4 класса местной школы.

7. Домашнее обучение

Религиозные правила в общине очень строгие, но, не смотря на это , все их придерживаются.

8. Семейная пара в традиционной одежде

Для многих кажется невероятным, что люди добровольно отказались от привычных благ цивилизации.

9. На страже леса

Огонь – страшный противник, поэтому старообрядцы строго следят за окружающим лесом.

10. Опасный враг

В июле 2016 года жителям деревни пришлось бороться с сильным лесным пожаром.

11. Последнее пристанище

Кладбище расположено прямо в лесу, но за пределами деревни Айдара.

12. Хранитель традиций

Дмитрий Полевчук после 5-часовой ночной религиозной службы.

13. На встречу с вертолетом

Раз в две недели часть жителей отправляется на место посадки вертолета, доставляющего почту и все необходимое.

14. Деревянный дом

Скромное жилище на улице деревни Айдара.

15. Деревенский пейзаж

Золотая осенняя пора в окружении густых вечнозеленых лесов.

16. Новые ставни

Все работы по дереву жители деревни выполняют сами.

17. Темное окно

Не все дома в деревне заселены – встречаются пустые и разрушенные.

18. Зеленые просторы

Кроме выращивания овощей, старообрядцы занимаются животноводством.

19. Деревянный домик из сказки

Староверы, как и все люди, ценят красоту и очень часто творят ее собственными руками.

20. Зимний день

Тихая и размеренная жизнь вдали от цивилизации .