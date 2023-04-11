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Странные и необычные достопримечательности в Мексике

Думая о поездке в Мексику, большинству людей, скорее всего, на ум приходит Акапулько и, может быть, Гуанахуато.

Если ехать в эту страну впервые, то, конечно же, эти два направления должны быть в вашем маршруте, но если во время поездки вам захочется увидеть что-нибудь интересное и удивительное, то обратите внимание на эти десять пунктов, которые познакомят вас с самыми необычными и странными достопримечательностями Мексики.

10. Остров кукол (La Isla de las Muñecas), Сочимилько (Xochimico)


Странные и необычные достопримечательности в Мексике


К югу от Мехико, между каналами Сочимилько, находится небольшой остров с жуткой атмосферой, который никогда не планировалось делать местом массового посещения. Этот остров известен под названием «Остров кукол», и, будучи не самым счастливым местом на Земле, стал одной из популярных и необычных туристических достопримечательностей Мексики.

Прибыв на остров, вы увидите сотни жутких игрушек. Они свисают с деревьев и лежат на земле, висят на заборах и верёвках. Их мёртвые глаза смотрят на вас немым укором, а у некоторых вместо глаз — пустые и жуткие отверстия. Их грязные волосы похожи на паутину, а кожа покрылась коркой и начала отслаиваться. Их опухшие конечности разбросаны по земле, а оторванные головы насажены на колья…

Когда-то этот остров принадлежал местному фермеру по имени Дон Хулиан Сантана (Don Julián Santana). Легенда гласит, что в 1950 году он увидел, как в канале утонула маленькая девочка, и её дух стал приходить на это место. Испугавшись, Дон Хулиан начал собирать кукол, чтобы защитить себя от привидения. Он подбирал их на свалках и развешивал по всему острову, словно жуткие рождественские украшения. За полвека он собрал более полутора тысяч этих маленьких ужасных уродцев. Самая старая кукла всё ещё находится на острове: она висит в его сарае, издалека напоминая разлагающийся труп ребёнка.

Местные жители говорят, что по ночам куклы шевелят руками, ногами, и иногда даже слышен их шёпот. А ещё, говорят, на острове живут привидения, поэтому тем, кто захочет сюда попасть, помимо любопытства нужно обладать ещё и смелостью.

9. Дом «Ракушка» (Casa Caracol), остров Исла-Мухерес (Isla Mujeres)


Странные и необычные достопримечательности в Мексике

Губка-Боб Квадратные Штаны жил в ананасе на дне моря, так что имеет смысл и нам, людям, пожить в гигантской морской ракушке.

Дом «Ракушка» является самым уникальным в Карибском бассейне и одним из самых креативных с художественной точки зрения в мире. Дизайн этого необычного дома разработал его владелец и по совместительству известный мексиканский художник-сюрреалист Октавио Окампо со своим братом-архитектором Эдуардо.

В процессе строительства использовались как цемент с бетоном, так и раковины, кораллы и другие природные переработанные материалы, найденные на пляже. Главной идеей стало желание создать дизайн, гармонично сочетающийся с окружающей средой и подчёркивающий природную красоту острова.

8. Церковь Сан Хуан Парангарикутиро (San Juan Parangaricutiro), Мичоакан (Michoacán)


Странные и необычные достопримечательности в Мексике

В Мексике существуют тысячи удивительных церквей, которые стоит увидеть, но наполовину погребённая в лаве — одна.

Расположенная в штате Мичоакан, эта церковь — единственное, что осталось от деревни Сан Хуан Парангарикутиро после извержения вулкана Парикутин в феврале 1943 года.

Прошёл почти год, пока лава достигла и расплавила каменные стены кладбища, расположенного вокруг небольшой церкви, но не разрушила могилы, оставив нетронутыми колокольню и алтарь. Говорят, во время извержения звон колоколов был слышен за 3 километра. Вулкан продолжал извергаться в течение последующих 8 лет, но эта удивительная церковь устояла.

Многие туристы приезжают сюда, чтобы подняться по вулканической породе и увидеть церковь, устоявшую в природной катастрофе. Благодаря наплыву туристов со всего мира она стала главным источником доходов этого региона.

7. Гигантский настенный рисунок в Палмитас (Palmitas), округ Пачука (Pachuca)


Странные и необычные достопримечательности в Мексике

Этот огромный настенный рисунок (возможно, один из крупнейших в мире) покрывает более 20.000 м² стен 209 домов общины Палмитас, а на его создание понадобилось 5 месяцев.

Проект, представляющий собой совместную работу правительства Мексики и молодёжи общины, объединившейся в организацию «Germen Crew», был направлен на улучшение социальной жизни городка. Совместная стрит-арт работа привлекла участие членов 452 семей — 1808 человек!

6. Пещера кристаллов (Cueva de los Cristales), Найка (Naica), штат Чиуауа (Chihuahua)


Странные и необычные достопримечательности в Мексике

Расположенная в 300 метрах под землёй под городом Найка, эта пещера привлекает к себе невероятно гигантскими кристаллами селенита.

Впрочем, попасть сюда можно только со специальным снаряжением (и то даже с ним здесь можно пробыть не дольше 20 минут), поскольку высокая температура (до 58°С) и влажность 90-100% являются главным препятствием для многочисленных потоков туристов. Но от этого его уникальность меньше не становится!

5. Вулкан Парикутин (Paricutin Volcano), Мичоакан (Michoacán)


Странные и необычные достопримечательности в Мексике

Возможно, по нему и не скажешь, но этот спящий конусообразный вулкан является самым молодым из образовавшихся в Северном Полушарии. Одно это обстоятельство заслуживает того, чтобы увидеть его воочию!

4. Сеноты Юкатана


Странные и необычные достопримечательности в Мексике

Нельзя съездить в Мексику и не побывать на полуострове Юкатан! А отправившись на Юкатан, нельзя не увидеть сеноты, тем более что это уникальное явление встречается только в Мексике.

Они могут выглядеть, как какие-то волшебные пещеры, однако на самом деле это известняковые воронки. Сеноты представляют собой образовавшиеся в результате естественного провала в известковой породе своеобразные колодцы, заполненные грунтовой пресной водой.

Индейцы майя использовали их по прямому назначению (для получения воды), а также для жертвоприношений. Сейчас же в них купаются многочисленные туристы, привлекаемые чистейшей водой и природной красотой этих мест. На территории Юкатан находится несколько сенотов, каждый из которых впечатляет своей красотой.

3. Иерве-эль-Агуа (Hierve el Agua), Оахаса (Oaxaca)


Странные и необычные достопримечательности в Мексике

Это место может выглядеть, как водопад, однако на самом деле оно является естественным скальным образованием.

Иерве-эль-Агуа (что в переводе с испанского означает «вода кипит») формировался на протяжении веков: минеральная вода, насыщенная карбонатом кальция, стекала с его вершины, образуя сталактиты и с течением времени формируя вот такой потрясающий каменный водопад.

На самом деле здесь два каменных водопада — Большой (высотой 30 метров) и Малый (высотой 12 метров). Наиболее посещаемый — Малый водопад, так как до него добраться гораздо легче. Кроме того, на самом верху находится естественный бассейн с минеральной водой, полезной для здоровья, поэтому туристы не упускают случая искупаться в нём, наслаждаясь открывающейся с него потрясающей панорамой каньона.

2. Лас-Позас (Las Pozas), Хилитла (Xilitla)


Странные и необычные достопримечательности в Мексике

Будучи сюрреалистическим по своей природе, этот необычный сад впечатляет тихой и умиротворённой атмосферой.

Лас-Позас является творением Эдварда Джеймса (Edward James), эксцентричного английского поэта, художника и покровителя сюрреалистического движения.

Воплощённая в реальность фантазия британского эксцентрика стала удивительным произведением искусства, которое сложно определить каким-то одним словом — сад, парк, изваяние… Поэтому вам обязательно стоить посетить это место, чтобы самим ответить на этот вопрос!

1. Биосферный заповедник бабочки Монарх (Reserva de la biosfera de la Mariposa Monarca), Мичоакан (Michoacán)


Странные и необычные достопримечательности в Мексике

Каждую осень бабочки монарх возвращаются из Северной Америки и скапливаются целыми гроздьями, свисающими с деревьев, в лесистой горной местности в штате Мичоакан.

Энтомологический заказник площадью 56 тысяч гектаров становится местом зимовки до 1 миллиарда бабочек! На каждом дереве может быть до миллиона особей! Можете себе представить это впечатляющее зрелище, которое хоть раз в жизни нужно увидеть своими глазами?!

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