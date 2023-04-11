Странные и необычные достопримечательности в Мексике

Думая о поездке в Мексику, большинству людей, скорее всего, на ум приходит Акапулько и, может быть, Гуанахуато.



Если ехать в эту страну впервые, то, конечно же, эти два направления должны быть в вашем маршруте, но если во время поездки вам захочется увидеть что-нибудь интересное и удивительное, то обратите внимание на эти десять пунктов, которые познакомят вас с самыми необычными и странными достопримечательностями Мексики.



10. Остров кукол (La Isla de las Muñecas), Сочимилько (Xochimico)

9. Дом «Ракушка» (Casa Caracol), остров Исла-Мухерес (Isla Mujeres)

8. Церковь Сан Хуан Парангарикутиро (San Juan Parangaricutiro), Мичоакан (Michoacán)

7. Гигантский настенный рисунок в Палмитас (Palmitas), округ Пачука (Pachuca)

6. Пещера кристаллов (Cueva de los Cristales), Найка (Naica), штат Чиуауа (Chihuahua)

5. Вулкан Парикутин (Paricutin Volcano), Мичоакан (Michoacán)

4. Сеноты Юкатана

3. Иерве-эль-Агуа (Hierve el Agua), Оахаса (Oaxaca)

2. Лас-Позас (Las Pozas), Хилитла (Xilitla)

1. Биосферный заповедник бабочки Монарх (Reserva de la biosfera de la Mariposa Monarca), Мичоакан (Michoacán)