Странные и необычные достопримечательности в Мексике

Думая о поездке в Мексику, большинству людей, скорее всего, на ум приходит Акапулько и, может быть, Гуанахуато.
Если ехать в эту страну впервые, то, конечно же, эти два направления должны быть в вашем маршруте, но если во время поездки вам захочется увидеть что-нибудь интересное и удивительное, то обратите внимание на эти десять пунктов, которые познакомят вас с самыми необычными и странными достопримечательностями Мексики.
10. Остров кукол (La Isla de las Muñecas), Сочимилько (Xochimico)
К югу от Мехико, между каналами Сочимилько, находится небольшой остров с жуткой атмосферой, который никогда не планировалось делать местом массового посещения. Этот остров известен под названием «Остров кукол», и, будучи не самым счастливым местом на Земле, стал одной из популярных и необычных туристических достопримечательностей Мексики.
Прибыв на остров, вы увидите сотни жутких игрушек. Они свисают с деревьев и лежат на земле, висят на заборах и верёвках. Их мёртвые глаза смотрят на вас немым укором, а у некоторых вместо глаз — пустые и жуткие отверстия. Их грязные волосы похожи на паутину, а кожа покрылась коркой и начала отслаиваться. Их опухшие конечности разбросаны по земле, а оторванные головы насажены на колья…
Когда-то этот остров принадлежал местному фермеру по имени Дон Хулиан Сантана (Don Julián Santana). Легенда гласит, что в 1950 году он увидел, как в канале утонула маленькая девочка, и её дух стал приходить на это место. Испугавшись, Дон Хулиан начал собирать кукол, чтобы защитить себя от привидения. Он подбирал их на свалках и развешивал по всему острову, словно жуткие рождественские украшения. За полвека он собрал более полутора тысяч этих маленьких ужасных уродцев. Самая старая кукла всё ещё находится на острове: она висит в его сарае, издалека напоминая разлагающийся труп ребёнка.
Местные жители говорят, что по ночам куклы шевелят руками, ногами, и иногда даже слышен их шёпот. А ещё, говорят, на острове живут привидения, поэтому тем, кто захочет сюда попасть, помимо любопытства нужно обладать ещё и смелостью.
9. Дом «Ракушка» (Casa Caracol), остров Исла-Мухерес (Isla Mujeres)
Губка-Боб Квадратные Штаны жил в ананасе на дне моря, так что имеет смысл и нам, людям, пожить в гигантской морской ракушке.
Дом «Ракушка» является самым уникальным в Карибском бассейне и одним из самых креативных с художественной точки зрения в мире. Дизайн этого необычного дома разработал его владелец и по совместительству известный мексиканский художник-сюрреалист Октавио Окампо со своим братом-архитектором Эдуардо.
В процессе строительства использовались как цемент с бетоном, так и раковины, кораллы и другие природные переработанные материалы, найденные на пляже. Главной идеей стало желание создать дизайн, гармонично сочетающийся с окружающей средой и подчёркивающий природную красоту острова.
8. Церковь Сан Хуан Парангарикутиро (San Juan Parangaricutiro), Мичоакан (Michoacán)
В Мексике существуют тысячи удивительных церквей, которые стоит увидеть, но наполовину погребённая в лаве — одна.
Расположенная в штате Мичоакан, эта церковь — единственное, что осталось от деревни Сан Хуан Парангарикутиро после извержения вулкана Парикутин в феврале 1943 года.
Прошёл почти год, пока лава достигла и расплавила каменные стены кладбища, расположенного вокруг небольшой церкви, но не разрушила могилы, оставив нетронутыми колокольню и алтарь. Говорят, во время извержения звон колоколов был слышен за 3 километра. Вулкан продолжал извергаться в течение последующих 8 лет, но эта удивительная церковь устояла.
Многие туристы приезжают сюда, чтобы подняться по вулканической породе и увидеть церковь, устоявшую в природной катастрофе. Благодаря наплыву туристов со всего мира она стала главным источником доходов этого региона.
7. Гигантский настенный рисунок в Палмитас (Palmitas), округ Пачука (Pachuca)
Этот огромный настенный рисунок (возможно, один из крупнейших в мире) покрывает более 20.000 м² стен 209 домов общины Палмитас, а на его создание понадобилось 5 месяцев.
Проект, представляющий собой совместную работу правительства Мексики и молодёжи общины, объединившейся в организацию «Germen Crew», был направлен на улучшение социальной жизни городка. Совместная стрит-арт работа привлекла участие членов 452 семей — 1808 человек!
6. Пещера кристаллов (Cueva de los Cristales), Найка (Naica), штат Чиуауа (Chihuahua)
Расположенная в 300 метрах под землёй под городом Найка, эта пещера привлекает к себе невероятно гигантскими кристаллами селенита.
Впрочем, попасть сюда можно только со специальным снаряжением (и то даже с ним здесь можно пробыть не дольше 20 минут), поскольку высокая температура (до 58°С) и влажность 90-100% являются главным препятствием для многочисленных потоков туристов. Но от этого его уникальность меньше не становится!
5. Вулкан Парикутин (Paricutin Volcano), Мичоакан (Michoacán)
Возможно, по нему и не скажешь, но этот спящий конусообразный вулкан является самым молодым из образовавшихся в Северном Полушарии. Одно это обстоятельство заслуживает того, чтобы увидеть его воочию!
4. Сеноты Юкатана
Нельзя съездить в Мексику и не побывать на полуострове Юкатан! А отправившись на Юкатан, нельзя не увидеть сеноты, тем более что это уникальное явление встречается только в Мексике.
Они могут выглядеть, как какие-то волшебные пещеры, однако на самом деле это известняковые воронки. Сеноты представляют собой образовавшиеся в результате естественного провала в известковой породе своеобразные колодцы, заполненные грунтовой пресной водой.
Индейцы майя использовали их по прямому назначению (для получения воды), а также для жертвоприношений. Сейчас же в них купаются многочисленные туристы, привлекаемые чистейшей водой и природной красотой этих мест. На территории Юкатан находится несколько сенотов, каждый из которых впечатляет своей красотой.
3. Иерве-эль-Агуа (Hierve el Agua), Оахаса (Oaxaca)
Это место может выглядеть, как водопад, однако на самом деле оно является естественным скальным образованием.
Иерве-эль-Агуа (что в переводе с испанского означает «вода кипит») формировался на протяжении веков: минеральная вода, насыщенная карбонатом кальция, стекала с его вершины, образуя сталактиты и с течением времени формируя вот такой потрясающий каменный водопад.
На самом деле здесь два каменных водопада — Большой (высотой 30 метров) и Малый (высотой 12 метров). Наиболее посещаемый — Малый водопад, так как до него добраться гораздо легче. Кроме того, на самом верху находится естественный бассейн с минеральной водой, полезной для здоровья, поэтому туристы не упускают случая искупаться в нём, наслаждаясь открывающейся с него потрясающей панорамой каньона.
2. Лас-Позас (Las Pozas), Хилитла (Xilitla)
Будучи сюрреалистическим по своей природе, этот необычный сад впечатляет тихой и умиротворённой атмосферой.
Лас-Позас является творением Эдварда Джеймса (Edward James), эксцентричного английского поэта, художника и покровителя сюрреалистического движения.
Воплощённая в реальность фантазия британского эксцентрика стала удивительным произведением искусства, которое сложно определить каким-то одним словом — сад, парк, изваяние… Поэтому вам обязательно стоить посетить это место, чтобы самим ответить на этот вопрос!
1. Биосферный заповедник бабочки Монарх (Reserva de la biosfera de la Mariposa Monarca), Мичоакан (Michoacán)
Каждую осень бабочки монарх возвращаются из Северной Америки и скапливаются целыми гроздьями, свисающими с деревьев, в лесистой горной местности в штате Мичоакан.
Энтомологический заказник площадью 56 тысяч гектаров становится местом зимовки до 1 миллиарда бабочек! На каждом дереве может быть до миллиона особей! Можете себе представить это впечатляющее зрелище, которое хоть раз в жизни нужно увидеть своими глазами?!
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