Когда и как появились маяки, и какое отношение имеет к ним Статуя Свободы

Чудо света – Александрийский маяк – и другие подобные ему сооружения на побережье

Так, согласно графической реконструкции, выглядел Александрийский маяк

Маяк Ла-Корунья - самый древний из действующих

Маяк в фильме «Остров проклятых»

Эволюция и разновидности маяков

Маяк у Рокс-Эддистоун

Первый из плавучих маяков указывал путь кораблям в устье Темзы начиная с 1729 года

Линзы Френеля

Маяк фигурировал в сериале «Остаться в живых»

Как пустеют маяки: случаи необъяснимые и закономерные

Маяк на острове Эйлин-Мор

Нередко сооружают парные маяки: они образуют линию, ведущую корабль в порт

Статуя Свободы - маяк

Вознесенская церковь-маяк на Секирной горе Большого Соловецкого острова

Из фильма ужасов «Маяк»