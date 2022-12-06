5 поездов-рекордсменов, которые летят по железной дороге быстрее всех ветров

Первая железная дорога появилась на Земле в 1825 году, и с тех пор железнодорожный транспорт неизменно занимает важное место в человеческом хозяйстве, постоянно развиваясь и улучшаясь усилиями конструкторов. Простых граждан поезда традиционно привлекают своей доступностью, достаточно высоким уровнем комфорта и скоростью движения.
1. AVE TALGO-350
Испанская уточка. /Фото: ratatum.com.
Электропоезд испанского производства, который из-за формы носа в шутку называют «уткой». Ходят такие поезда только в Европе на маршрутах Мадрид-Барселона и Мадрид-Вальядолид. На маршруте составы разгоняются до 330 км/ч, при этом максимальная скорость «уток» может достигать 365 км/ч.
2. CRH-380A
Серьезная техника. /Фото: trainspo.com.
Поезд китайского производства, появившийся на свет в 2010 году. Ездит на четырех маршрутах в Поднебесной. Внутри состав до ужаса напоминает пассажирский самолет. Сегодня скорость составов ограничена всего 300 км/ч. Сделано это из соображений безопасности. При этом максимальная скорость CRH-380A – 486 км/ч.
3. SHANGHAI MAGLEV TRAIN
Быстрее ветра. /Фото: blogspot.com.
Поезд китайского производства и немецкой разработки. Впервые на железнодорожный маршрут состав вышел еще в 2004 году. Как не сложно догадаться из названия, состав использует технологию магнитного подвеса. Благодаря скорости в 431 км/ч расстояние в 30 км поезд «пролетает» за 8 минут. Максимальная скорость движения может достигать 501 км/ч.
4. TGV
Поезд - отличный. /Фото: wikimedia.org.
Поезд французского производства, появившийся на свет еще в 1981 году и связавший сообщением города Париж и Леон. В 2007 году после модернизации был установлен новый рекорд скорости – 575 км/ч. На рейсах скорость движения ограничена 320 км/ч. Сегодня TGV курсируют по всей Европе.
5. Shinkansen
Самый быстрый. /Фото: japanrailpassnow.co.uk.
Самым быстрым поездом современности является японский состав «Shinkansen», название которого переводится просто как «Пуля». На железнодорожных путях эти составы разгоняются до скорости в 443 км/ч. При этом максимальная скорость поезда может достигать 581 км/ч при использовании магнитного подвеса. Впрочем, в целях безопасности на маршрутах скорость движения не превышает 300 км/ч.
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