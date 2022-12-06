С нами не соскучишься!

8 227 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алиса Майская
    "Секрет стройности француженок" в сказках о стройности француженок. Автор, побывайте во Франции,  желательно в глубин...В чем секрет стро...
  • Валерий Ворожищев
    Какие меры не придумывай, они не помогут демографии. Мне нравится опыт ЧССР, помните такую страну? Там реально разраб...Страны, в которых...
  • Дэб Юг
    Читали. Многое открыли непознанного:Какие были регуляторы, Что было не так. Жалели анну каренину. Человек вступил в ...Занимательные фак...

5 поездов-рекордсменов, которые летят по железной дороге быстрее всех ветров


5 поездов-рекордсменов, которые летят по железной дороге быстрее всех ветров

Первая железная дорога появилась на Земле в 1825 году, и с тех пор железнодорожный транспорт неизменно занимает важное место в человеческом хозяйстве, постоянно развиваясь и улучшаясь усилиями конструкторов. Простых граждан поезда традиционно привлекают своей доступностью, достаточно высоким уровнем комфорта и скоростью движения.

1. AVE TALGO-350


Испанская уточка. /Фото: ratatum.com.

Испанская уточка. /Фото: ratatum.com.

 

Электропоезд испанского производства, который из-за формы носа в шутку называют «уткой». Ходят такие поезда только в Европе на маршрутах Мадрид-Барселона и Мадрид-Вальядолид. На маршруте составы разгоняются до 330 км/ч, при этом максимальная скорость «уток» может достигать 365 км/ч.

2. CRH-380A



Серьезная техника. /Фото: trainspo.com.

Серьезная техника. /Фото: trainspo.com.

 

Поезд китайского производства, появившийся на свет в 2010 году. Ездит на четырех маршрутах в Поднебесной. Внутри состав до ужаса напоминает пассажирский самолет. Сегодня скорость составов ограничена всего 300 км/ч. Сделано это из соображений безопасности. При этом максимальная скорость CRH-380A – 486 км/ч.

3. SHANGHAI MAGLEV TRAIN


Быстрее ветра. /Фото: blogspot.com.

Быстрее ветра. /Фото: blogspot.com.

 

Поезд китайского производства и немецкой разработки. Впервые на железнодорожный маршрут состав вышел еще в 2004 году. Как не сложно догадаться из названия, состав использует технологию магнитного подвеса. Благодаря скорости в 431 км/ч расстояние в 30 км поезд «пролетает» за 8 минут. Максимальная скорость движения может достигать 501 км/ч.

4. TGV


Поезд - отличный. /Фото: wikimedia.org.

Поезд - отличный. /Фото: wikimedia.org.

 

Поезд французского производства, появившийся на свет еще в 1981 году и связавший сообщением города Париж и Леон. В 2007 году после модернизации был установлен новый рекорд скорости – 575 км/ч. На рейсах скорость движения ограничена 320 км/ч. Сегодня TGV курсируют по всей Европе.

5. Shinkansen


Самый быстрый. /Фото: japanrailpassnow.co.uk.

Самый быстрый. /Фото: japanrailpassnow.co.uk.

 

Самым быстрым поездом современности является японский состав «Shinkansen», название которого переводится просто как «Пуля». На железнодорожных путях эти составы разгоняются до скорости в 443 км/ч. При этом максимальная скорость поезда может достигать 581 км/ч при использовании магнитного подвеса. Впрочем, в целях безопасности на маршрутах скорость движения не превышает 300 км/ч.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





5 поездов-рекордсменов, которые летят по железной дороге быстрее всех ветров

И не забудьте:
5 поездов-рекордсменов, которые летят по железной дороге быстрее всех ветровПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх