Тропические отели – излюбленное место для неисправимых романтиков

1. Emerson Spice Hotel на острове Занзибар (Танзания)

Старинные интерьеры и незабываемый отдых ждет гостей Emerson Spice Hotel на Занзибаре. | Фото: tripadvisor.ru/ agefotostock.com.

2. Nandini Jungle Bali Resort & Spa Ubud на острове Бали (Индонезия)

Nandini Jungle Bali Resort & Spa Ubud находится в девственных джунглях на склоне долины реки Аюнг (Бали). | Фото: booking.com/ millionaire.ru.

3. Blancaneaux Lodge в Сан-Игнасио (Белиз)

Бунгало отеля Blancaneaux Lodge расположены в девственном лесу джунглей (Белиз). | Фото: anywhere.com/ anywhere.com.

Интерьер ресторанов и индивидуальных номеров-бунгало оформлены в традиционном стиле (Blancaneaux Lodge, Сан-Игнасио). | Фото: nspiringtravelcompany.co.uk/ kayak.ru.

4. Гостиничный комплекс COMO Sambala Estate на Бали (Индонезия)

Для каждой виллы или резиденции оформлен собственный бассейн (COMO Sambala Estate, Бали). | Фото: agoda.com/ luxurytravelmag.com.au.

Открытые террасы и рестораны среди воды сделают отдых незабываемым (COMO Sambala Estate, Бали). | Фото: comohotels.com.

5. Отель Refugio La Roca в Колумбии

Более чем скромные хижины с открытыми сетчатыми балконами парят на глубоким обрывом (Отель Refugio La Roca, Колумбия). | Фото: yaplakal.club/ news.myseldon.com.

6. Отель Keemala в Таиланде

Необычные номера-коконы, парящие над долиной – отличительная черта отеля Keemala (Таиланд). | Фото: omegashop.com.ua/ pinterest.com.

Роскошные номера эко-отеля оборудованы не только бассейнами, каждый из них имеет оригинальные купели. | Фото: nodestinations.com/ kiwicollection.com.

7. Aura House на Бали (Индонезия)

Необычная архитектура вилл отеля Aura House на Бали (Индонезия). | Фото: forfun.com/ boutique-homes.com.

Прекрасное место и необычные номера сделают отдых незабываемым (Aura House, о. Бали). | Фото: pinterest.com/ 10.aeccafe.com.