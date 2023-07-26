Тропические отели – излюбленное место для неисправимых романтиков

Тем, кто любит тишину, покой и душевное равновесие не стоит отправляться на модные курорты или побережье океана. Для такого отдыха лучше присмотреть более экзотическое местечко где-нибудь в тропических джунглях среди буйной зелени, чтобы в полной мере насладиться абсолютным отрешением и покоем, которые смогут потревожить лишь пение птиц, шелест ветра и журчание воды.
1. Emerson Spice Hotel на острове Занзибар (Танзания)
Старинные интерьеры и незабываемый отдых ждет гостей Emerson Spice Hotel на Занзибаре. | Фото: tripadvisor.ru/ agefotostock.com.
Для любителей отрешенного отдыха среди джунглей, но в комфортных условиях можно отправиться в Танзанию. Эта удивительная страна находится в Восточной Африке и славится огромным массивом девственной природы и Каменным городом, в котором расположен удивительный отель. Сюда устремляются любители спокойного отдыха, которые никак не желают отказываться от современного комфорта и почитатели восточного гостеприимства и роскоши. Номера отеля больше напоминают сказочные покои Шахерезады из 1001 ночи, причем каждый из них оформлен по-своему, нет ни одного повторяющегося интерьера. И самое главное сообщение между ними максимально ограничено, поэтому провести несколько вечеров в полном уединении обязательно получится.
2. Nandini Jungle Bali Resort & Spa Ubud на острове Бали (Индонезия)
Nandini Jungle Bali Resort & Spa Ubud находится в девственных джунглях на склоне долины реки Аюнг (Бали). | Фото: booking.com/ millionaire.ru.
Несмотря на то, что Nandini Bali Resort & Spa Ubud расположены практически в непроходимых джунглях, наряду с восхитительными видами на реку Аюнг гости могут наслаждаться полным комфортом и даже быть в курсе всех событий. Комфортные балийские хижины обустроены в соответствии с европейскими нормами обслуживания и помимо роскошных спальных комнат и гостиных имеют балконы с непревзойденным видом на живописные окрестности, открытый видовой бассейн, джакузи, есть также бесплатный Wi-Fi. Для того, чтобы обеспечить уединение шале расположили на расстоянии друг от друга, хотя есть и общие зоны отдыха: спа-салоны, рестораны и лаунж-зона.
3. Blancaneaux Lodge в Сан-Игнасио (Белиз)
Бунгало отеля Blancaneaux Lodge расположены в девственном лесу джунглей (Белиз). | Фото: anywhere.com/ anywhere.com.
Отель Lodge Blancaneaux расположен в джунглях на территории заповедника Маунтин Пайн Ридж Форест, что в Белизе – небольшой стране на восточном побережье Центральной Америки. Девственный лес, вдоль аллей посажены тысячи орхидей, пьянящий воздух, тишина и полное уединение привлекают любителей эко-туризма и органического питания. Изначально это было бунгало, которое в 1982 г. приобрел американский кинорежиссер и сценарист Фрэнсис Форд Коппола для себя. Но со временем он превратил необычные апартаменты в небольшую гостиницу для узкого круга гостей.
Интерьер ресторанов и индивидуальных номеров-бунгало оформлены в традиционном стиле (Blancaneaux Lodge, Сан-Игнасио). | Фото: nspiringtravelcompany.co.uk/ kayak.ru.
К услугам посетителей оформили прекрасный открытый бассейн, несколько общих террас, 2 ресторана, в которых готовят блюда только из тех овощей, которые вырастали в этом районе. А вот угощаться сезонными экзотическими фруктами можно даже во время прогулки по прекрасному саду, окружающего комфортабельные номера-хижины. По сведениям авторов Novate.Ru, это место пользуется большим спросом среди влюбленных пар, единственное, бронировать номера нужно заблаговременно. Несмотря на повышенный спрос и высокий уровень обслуживание цены в отеле довольно демократичные, можно найти номер и за 100 дол. Конечно же, более роскошные резиденции обойдутся раз в 5 дороже.
4. Гостиничный комплекс COMO Sambala Estate на Бали (Индонезия)
Для каждой виллы или резиденции оформлен собственный бассейн (COMO Sambala Estate, Бали). | Фото: agoda.com/ luxurytravelmag.com.au.
Этот отель можно сказать организован с царским размахом, ведь он занимает больше 9 га девственного леса. На этой огромной территории расположено 5 поистине королевских резиденций и 7 роскошных вилл, у которых есть собственный штат сотрудников, обслуживающий гостей и участок экзотического сада, среди которого и находятся уединенные номера.
Открытые террасы и рестораны среди воды сделают отдых незабываемым (COMO Sambala Estate, Бали). | Фото: comohotels.com.
Среди неимоверной красоты можно не только наслаждаться окружающей природой, но пройти косметические процедуры в спа-салонах или отведать изыски традиционной кухни в шикарных ресторанах, которые расположены в окружении воды.
5. Отель Refugio La Roca в Колумбии
Более чем скромные хижины с открытыми сетчатыми балконами парят на глубоким обрывом (Отель Refugio La Roca, Колумбия). | Фото: yaplakal.club/ news.myseldon.com.
Для тех, кому для полноценного отдыха не нужна респектабельность и вполне устраивают условия, приближенные к обычному походу в горы можно смело отправляться на каньон. По большому счету это небольшой хостел для альпинистов, но и влюбленные парочки ради острых ощущений довольно часто сюда наведываются. Обслуживающего персонала там нет, так что о чистоте в подвесных номерах придется побеспокоится самим, но непревзойденный вид из сетчатого балкона, нависшего над глубокой пропастью компенсирует все бытовые неудобства. Также стоит учитывать, что каждый номер расположен на отвесной скале между небом и землей и далеко друг от друга, так что разгульную вечеринку устроить точно не удастся, а вот насладиться полным уединением, подумать о смысле жизни, заняться йогой можно будет сполна.
Важно: Помимо уединения отдыхающим доступны активные развлечения: скалолазание, пешие и велосипедные прогулки
6. Отель Keemala в Таиланде
Необычные номера-коконы, парящие над долиной – отличительная черта отеля Keemala (Таиланд). | Фото: omegashop.com.ua/ pinterest.com.
Для любителей уединенного отдыха на лоне природе курортный отель Keemala покажется действительно раем, ведь расположен он среди пышной растительности вблизи поселка Камала неподалеку от Андаманского моря.
Роскошные номера эко-отеля оборудованы не только бассейнами, каждый из них имеет оригинальные купели. | Фото: nodestinations.com/ kiwicollection.com.
Уникальные номера в виде кокона, подвешенные над склоном холма, смогут удовлетворить даже самых привередливых посетителей. Парящие номера с бассейнами, чистый дурманящий воздух, восхитительный вид с открытых террас и огромных окон, сервис на высшем уровне – все это оставит неизгладимые впечатления от прекрасного отдыха в отеле Keemala.
7. Aura House на Бали (Индонезия)
Необычная архитектура вилл отеля Aura House на Бали (Индонезия). | Фото: forfun.com/ boutique-homes.com.
Отель Aura House расположенный на острове Бали в Индонезии прекрасный выбор для людей, которые хотят насладиться не только уединением среди роскошной зелени джунглей, но и оторваться по полной. Несмотря на то, что уникальные в своем роде номера находятся в окружении природы практически в шаговой доступности расположены городские развлекательные центры и открыт доступ ко всем популярным туристическим маршрутам острова.
Прекрасное место и необычные номера сделают отдых незабываемым (Aura House, о. Бали). | Фото: pinterest.com/ 10.aeccafe.com.
Любители уединения найдут немало увлекательных развлечений в виде отдыха у бассейна, пешей прогулки по тропинкам экзотического парка и занятий йогой, для которых оборудована отдельная терраса.
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