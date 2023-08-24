Почему Меган Маркл в бешенстве, и Каковы последствия отказа Гарри королевского титула

Хотя их по-прежнему называют герцогом и герцогиней Сассекскими, принц Гарри и Меган Маркл больше не могут использовать свои титулы Королевского Высочества. Они оставили свои королевские обязанности в 2020 году. Это решение было принято королём Карлом III из-за их ухода с действующих постов членов королевской семьи. Такие его действия были направлены на защиту британской монархии, ведь пара отступила от своих обязательств перед короной и переехала за границу. В долгосрочной перспективе это решение оказалось палкой о двух концах. Какими же неприятностями оно всем грозит?
Неизвестная часть айсберга
Запрет на использование королевских титулов для Сассексов действует уже три года. За это время они показали, что обладают достаточной смелостью, чтобы взять на себя ответственность в тех аспектах, которые были им недоступны из-за званий. Меган и Гарри, казалось, соревновались в количестве и качестве «разоблачений», которые они обрушили на королевскую семью.
Меган и Гарри до сих пор иногда используют титулы герцога и герцогини Сассекских.
Первой жертвой претензий опальной парочки пал принц Уильям. Гарри откровенно поведал в своей книге о том, как в 2019 году они с братом жёстко подрались. Герцог Сассекский писал: «Уильям схватил меня за воротник, разорвал ожерелье и повалил на пол. Я приземлился прямо на собачью миску, которая треснула у меня под спиной, осколки вонзились в тело. Какое-то время я лежал совершенно ошеломлённый, затем встал и сказал ему, чтобы он убирался». Уильям был в ярости тогда. После этого они очень отдалились друг от друга, обида не отпускала обоих.
Подобные откровения могли иметь неприятные последствия для короля.
Меган Маркл обескуражена тем, что Spotify отключил её подкаст
Во время первого сезона у подкаста Меган «Архетипы» был длинный список знаменитостей, включая Минди Калинг, Мэрайю Кэри, Тревора Ноа, Серену Уильямс и Пэрис Хилтон. Вдруг Spotify отключил его, без объяснения причин. Аудиопродюсер объявил, что второго сезона не будет. Представитель герцога и герцогини подтвердил разрыв, сказав следующее: «Spotify и Archewell Audio взаимно согласились разойтись и гордятся контентом, который сделали вместе».
Меган Маркл отреагировала на то, что Spotify отменил её подкаст.
Во время единственного сезона подкаста обсуждались социальные ярлыки, которые сдерживают женщин. Когда он был запущен, то был на вершине чарта Spotify по количеству прослушиваемых подкастов за первую неделю. После этого активно обсуждался второй сезон, но в последний момент сотрудничество было прервано в одностороннем порядке. Сумма контракта исчислялась довольно значительной цифрой в 25 миллионов долларов (18 миллионов фунтов стерлингов) за выпуск 12 серий 1 сезона.
Подкаст был одним из нескольких проектов, над которыми пара работала после переезда в США.
Принц Гарри и Меган Маркл, времени зря не теряли. Они построили мощную мультимедийную империю после того, как ушли с поста работающих членов королевской семьи и переехали в США в 2020 году. Их компания Archewell Productions быстро заключила сделки с такими гигантами как Netflix и Spotify на сумму около 60 миллионов долларов (46 миллионов фунтов стерлингов). Спустя три года всё начинает рушиться.
Подкаст Меган назывался «Архетипы».
Откровения Меган в подкасте «Архетипы»
Суперпопулярная американская певица Мэрайя Кэри, которая была участницей самой прослушиваемой серии подкаста, обсудила с Меган Маркл сложности, которые возникли из-за их смешанного происхождения. Кэри поведала о том, как продюсеры требовали от неё постоянно выпрямлять волосы, чтобы о её расе напоминало как можно меньше деталей. Непослушные пряди смазывали специальным жиром, чтобы добиться нужного эффекта.
Эпизод с Мэрайей Кэри имел наибольший успех.
Меган же рассказала, что только став частью британской королевской семьи, по-настоящему ощутила себя «чёрной». До этого она никакой дискриминации по отношению к себе не ощущала. Прямых нападок на корону не было, их герцогиня приберегла для документального сериала.
Меган Маркл обвинила королевскую семью в расизме.
Третий эпизод подкаста ознаменовался тем, что Маркл рассказала комедиантке Минди Калинг о своём школьном опыте. В частности о том, что за обедом она всегда сидела одна, потому что была настоящим «гадким утёнком». В результате будущая актриса погрузилась в учёбу и даже стала президентом Мультикультурного клуба. Впоследствии это дало ей возможность заниматься более важными делами.
Поначалу подкаст возглавлял мировые чарты, собирая около 11 миллионов еженедельных слушателей. В декабре он даже получил главный приз на церемонии вручения наград People’s Choice Awards в Лос-Анджелесе. Несмотря на это, энтузиазм значительно уменьшился в течение сезона. Сериал чаще всего стали характеризовать как «скучный» и «однообразный». Шоу опускалось в рейтинге всё ниже. Критики говорили, что ведущая была «явно больше всего заинтересована» в том, чтобы рассказать свою собственную историю, игнорируя своих гостей. В конце концов в Spotify решили, что столь неинтересный контент обходится им непомерно дорого и разорвал сотрудничество.
Многие слушатели отметили, что Меган в своих интервью всегда завуалированно даёт понять, как негативно к ней относятся другие члены королевской семьи. Она усиленно намекает на то, что так происходит из-за её смешанного происхождения. Но так ли это? Король Карл III действительно был весьма раздосадован тем, что говорят о нём Сассексы. Ведь в лишении их титулов не было никакой «мести». Причина была лишь в том, что они сами отказались блюсти правила королевского этикета и решили переехать.
Никакой мести со стороны короля не было.
Документальный фильм о Гарри и Меган стал самым просматриваемым телешоу в Великобритании в декабре прошлого года, его первую часть посмотрели в среднем 4,5 миллиона человек за первые семь дней после выхода.
Документальный сериал посмотрели 4,5 миллиона человек.
Теперь же все компании стараются дистанцироваться от Сассексов. Различные знаменитости говорят, что они как циркачи с одним трюком. Нельзя бесконечно извлекать прибыль из надуманной драмы в отношениях между членами королевской семьи. Если Меган и Гарри не могут предложить ничего нового и более интересного, чем свои обиды на корону, то Netflix тоже разорвёт с ними контракт.
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