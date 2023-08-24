Почему Меган Маркл в бешенстве, и Каковы последствия отказа Гарри королевского титула

Неизвестная часть айсберга

Меган и Гарри до сих пор иногда используют титулы герцога и герцогини Сассекских.

Подобные откровения могли иметь неприятные последствия для короля.

Меган Маркл обескуражена тем, что Spotify отключил её подкаст

Меган Маркл отреагировала на то, что Spotify отменил её подкаст.

Подкаст был одним из нескольких проектов, над которыми пара работала после переезда в США.

Подкаст Меган назывался «Архетипы».

Откровения Меган в подкасте «Архетипы»

Эпизод с Мэрайей Кэри имел наибольший успех.

Меган Маркл обвинила королевскую семью в расизме.

Никакой мести со стороны короля не было.

Документальный сериал посмотрели 4,5 миллиона человек.