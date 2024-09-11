6 знаменитых пар, в которых один из партнеров старше другого на несколько десятилетий

Известный поэт Александр Сергеевич Пушкин никак не подозревал, что его слова по поводу возраста и любви станут пророческими. Сегодня все чаще встречаются звездные пары, в которых один из партнеров старше другого не на несколько лет, а на целые десятилетия. При этом многие из них счастливы в семейной жизни, не ощущая этой разницы.
Робин Райт и Климент Жиро
Робин Райт и Климент Жиро. / Фото:https://www.marieclaire.ru
Между голливудской актрисой Робин Райт и Климент Жиро 20 лет разницы. Публика мало верила в то, что звезда захочет снова выходить замуж после нашумевшего бракоразводного процесса с Шоном Пенном. Однако после развода актриса начала активно сниматься, выглядела потрясающе, поэтому неудивительно, что молодой менеджер компании Saint Laurent Климент Жиро влюбился в селебрити.
Пара познакомилась на Каннском фестивале в 2017 году и с того времени их часто можно было встретить на совместном отдыхе, где Климент и Робин не стеснялись проявлений своих чувств, целуясь на публике. Вскоре влюбленных заметили фотографы на футбольном матче во Франции. У пары были кольца на безымянных пальцах. Это породило массу публикаций в СМИ и различных предположений по поводу романа звезд.
О своей личной жизни Робин Райт не любит откровенничать. Поэтому о факте вступления в брак актрисы и менеджера стало известно благодаря выложенным в сеть поздравлениям дочери Райт. Свадебная церемония состоялась во Франции и носила закрытый характер. В сети появилось лишь несколько фото с праздничной вечеринки, где невеста в белом платье стиля «бохо» отплясывает с женихом в пляжных сандалиях.
Хейден Панеттьер и Владимир Кличко
Хейден Панеттьер и Владимир Кличко. / Фото: https://www.marieclaire.ru
У укаринского боксера Владимира Кличко и голливудской актрисы Хейден Панеттьер внушительная разница не только в возрасте (13 лет), но и в росте (около 45 см). Пара познакомилась в канун Нового 2010 года на одной из вечеринок. Они срезу почувствовали симпатию друг к другу, несмотря на различие культур, разницу в возрасте и росте.
Всем казалось, что у таких разных по сути людей не может быть ничего общего в будущем, но в 2014 году у пары родилась дочь Кайя Евдокия. Отношения не продлились долго, хотя и было объявлено о помолвке. Кличко и Панеттьер вынуждены были постоянно быть на разных континентах в разъездах из-за специфики работы.
Поэтому через четыре года после рождения дочери Владимир и Хейден расстались. Однако подчеркнули, что они остаются хорошими друзьями. Хейден вовсе не против того, чтобы девочка находилась с отцом в Киеве.
Амаль Аламуддин и Джордж Клуни
Амаль Аламуддин и Джордж Клуни. / Фото: https://www.marieclaire.ru
Супруга Джорджа Клуни Амаль Аламуддин моложе его на 17 лет. Его предыдущие пассии были такого же возраста, как и его нынешняя жена.
Джордж тщательно избегал каких-либо отношений после того, как в 2013 году расстался с американской спортсменкой Стэйси Киблер. Однако судьба распорядилась иначе. Летом этого же года на озере Комо он познакомился с талантливой правозащитницей Амаль Аламуддин. Отношения начали быстро развиваться, и уже через год пара объявила о своей помолвке. Актер подарил своей возлюбленной кольцо с семикаратным бриллиантом. Через полгода пара официально оформила свои отношения.
Элегантная свадебная церемония прошла на роскошном курорте Венеции, куда были приглашено более 100 гостей. Вскоре пара приобрела большой особняк площадью 830 квадратных метра, где провела медовый месяц.
В 56 лет Джордж Клуни слал отцом. У пары в 2017 году родилась двойня – сын Александр и дочь Элла. Бывший холостяк стал прилежным семьянином. Он всем рассказывал, что его очень радует отцовство.
Оливье Саркози и Мэри-Кейт Олсен
Оливье Саркози и Мэри-Кейт Олсен. / Фото:https://www.marieclaire.ru
Брат бывшего президента Франции Оливье Саркази был женат на молодой актрисе Мэри-Кейт Олсен с 2014 года. Мэри-Кейт моложе Оливье на 17 лет, поэтому никто не предрекал этой паре долговременные отношения. Однако они после трехгодичных романтических встреч официально оформили свои отношения. Свадебное тожество было организовано тайно и прошло очень скромно, пригласив только самых близких людей.
Казалось бы, влюбленные очень счастливы. На баскетбольном матче, который проходил на стадионе Madison Square Garden, папарацци запечатлели супругов, увлеченных друг другом. Однако их брак просуществовал недолго. В мае 2020 года Олсен подала на развод, съехав с их общей квартиры.
Как пишут инсайдеры, причиной разногласий в семье стало нежелание Оливье иметь детей, так как у него уже есть сын Жульен и дочь Марго от первого брака с Шарлотт Бернард. А Мэри-Кейт очень мечтала стать мамой. Это и стало основной причиной развода.
Джейсон Стэтхэм и Роузи Хантингтон-Уайтли
Джейсон Стэтхэм и Роузи Хантингтон-Уайтли. / Фото: https://www.marieclaire.ru
На 19 лет младше своего звездного супруга Джейсона Стэтхэма его жена Роузи Хантингтон-Уайтли. Они познакомились в Калифорнии на одном из фестивалей и сразу же начали встречаться, но тщательно скрывали свой роман от других. Однако папарацци подловили пару на улицах Лос-Анджелеса и опубликовали фото в СМИ.
Рози очаровала Джейсона своим умом, молодостью и целеустремленностью. Хантингтон-Уайтли нисколько не смущает возраст Стэтхэма. Ее привлекает в нем чувство юмора, поддержка и взаимопонимание.
В январе 2016 года Джейсон сделал Рози предложение, подарив ей роскошное кольцо с бриллиантом в 5 каратов. А уже через год у звездной пары родился сын Джек Оскар. Свадебная церемония до сих пор не состоялась, но звездных родителей этот факт не смущает. Для них главное – взаимоуважение и взаимопонимание в семье.
Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас
Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас. / Фото: https://www.spletnik.ru
Роман Кэтрин Зета-Джонс и Майкла Дугласа начался в конце 90-х годов. Кэтрин младше Майкла на 25 лет, однако, это не мешает им быть счастливой парой. Актер полюбил Кэтрин с первого взгляда, не давал ей прохода и вскоре сделал ей предложение.
Актриса очень волновалась о реакции родителей на то, что у них с Майклом большая разница в возрасте. Но они неожиданно одобрили выбор дочери. В 2000 году звездная пара официально оформила свои отношения. К тому времени у них родился сын, а уже через 3 года – дочь.
Молодая жена помогла Майклу пережить страшную болезнь – рак. Вместе они прошли сложные испытания в жизни. Майкл поддерживает Кэтрин в ее борьбе с биполярным аффективным расстройством.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии