19 способов сделать квартиру уютнее и не потратить на это миллион

Чем холоднее на улице, тем сильнее нам хочется обустроить квартиру так, чтобы и глаз радовался, и душа пела.

Для вас самые шикарные способы вывести домашний уют на новый уровень, которые к тому же ничем не угрожают вашему кошельку.

1. Зоны для хранения из старых дверей

Даже самой невзрачной вещи можно подобрать королевское применение, то же самое и с этими дверьми. Такие полки компактны, ими можно с умом занять место в свободном углу и разнообразить меблировку комнаты.

2. Книжная страница вместо обоев

Не бойтесь экспериментировать с рисунком на стенах: самые неожиданные решения могут стать самыми выигрышными.

3. Коврик, поднимающий настроение

Яркие детали еще никто не отменял! Сделанные из того, что залежалось в шкафу, эти коврики избавят вас от ненужных вещей и будут радовать каждый день.

4. Не горшки, а обыкновенное чудо

Растения в обычных горшках — это скучно. Вооружитесь бечевкой, красками, хорошим настроением и творите с помощью этихи вот этихсоветов.

5. Подносы, которые оживят даже утро понедельника

Поднос — вещь не первой необходимости, но все же она может внести свою лепту в создание комфортной обстановки. Купить или делать самим — выбор за вами, но есть инструкции, по которым получатся шедевры, каких не найдешь в магазинах.

6. Плед, который согреет в любую погоду

Для полного счастья и комфорта всегда нужно добавить плед. Крупной вязки. Очень крупной вязки. Такой крупной, что в процессе создания можно обойтись без спиц, орудуя только руками. Сложность — минимальная, эффект — потрясающий.

7. Что-то новенькое вместо пробковых досок

Пространство над рабочей зоной может быть удивительно полезным, так что стоит задуматься о небанальном оформлении. В ход могут пойти самые непритязательные штуки, которые хранились в гараже годами.

8. Подушки пастельных тонов

Подушки с незатейливыми узорами и градиентами будут смотреться выигрышно в любой гостиной, а тратить бешеные деньги на их покупку вовсе не обязательно. Запаситесь краской и растительными заготовками, простыми и очень простыми правилами — и все получится.

9. Столик для небольших помещений

Даже в маленьком пространстве можно оборудовать укромный уголок для работы и размышлений. Эти рекомендации помогут воплотить мечту об отдельном письменном столе в реальность.

10. Полка в прихожую из линеек

Даже самую обыденную полку можно кардинально преобразить, добавив... десяток линеек и пару крючков. Всем вешалкам вешалка!

11. Часы, какими мы их еще не видели

Часы, сделанные своими руками, добавят изюминку в любую комнату, главное — подобрать подходящий вашему жилью дизайн.

12. Геометрические полки

Когда есть место и потребность в настенных полках — импровизируйте и не прогадаете. Конструкции могут быть самыми разнообразными, а цвета — неожиданными.

13. Корзина для белья как украшение

Еще одно доказательство того, что красиво — далеко не всегда значит дорого. Из материалов, доступных в любом хозяйственном магазине, получится корзина, которая пригодится в каждой комнате.

14. Простой балдахин для самых сладких снов

На самом деле в изготовлении балдахина нет ничего запредельного, при этом он способен сделать вашу кровать самым романтичным местом на свете. Вот одна и еще одна памятка по созданию этого чуда.

15. Сервиз, который не оставит вас равнодушным

Старый лак для ногтей пригодится, да еще и как: он превратится в неповторимый рисунок на чашках, которые просто обречены стать любимыми.

16. Самая натуральная вешалка

Спилы сухих веток можно использовать как вешалку, поместив их в обычную раму из досок. Недорого и практично — как это сделать, смотрите здесь.

17. Новый взгляд на гардины

Стоит переиграть обычное восприятие штор и гардин: это добавит больше света, которого так не хватает в осенне-зимний период, и создаст неповторимую домашнюю атмосферу.

18. Роскошный абажур с золотым секретом

Баллончик с золотой краской способен превратить даже самый скучный абажур в настоящую гордость декоратора. Вот простая инструкция по изготовлению.

19. Фон, который решает все

Фотографий много не бывает, они бывают неверно оформлены. Если кто-то скажет обратное — не верьте. И прислушивайтесь к себе: только так можно найти тот самый домашний и такой душевный уют.