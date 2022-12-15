Освежите старенькое пальто, на котором со временем появились складки и не только. Просто прогладьте его особым способом, и оно будет, как новенькое!







Предварительно пальто рекомендуется почистить с щёткой с коротким ворсом. Затем на 0,5 л горячей воды добавьте 1 ст. л. любого бальзама для волос. Размешайте, чтобы бальзам полностью растворился. Смочите тряпку в растворе, отожмите лишнюю влагу.







Прикладывая тряпку к пальто, прогладьте его утюгом с помощью пара.







Таким нехитрым способом вы не только прогладите пальто основательно, но ещё и освежите его!







Подробнее о том, как освежить старое пальто, смотрите в видео ниже:



