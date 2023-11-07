Искусство подкатов: Как подвернуть джинсы, чтобы не выглядеть пугалом

Как сделать стильные отвороты на штанах.
Всего одна деталь может сделать образ стильным, модным, молодежным или же, напротив, испортить все впечатление. И деталь эта - манжета на штанах или джинсах. В нашем обзоре - пошаговая инструкция, как подвернуть различные модели штанин, чтобы не выглядеть пугалом.
Отворот для узких брюк
Отворот для брюк с зауженным кроем.
Если вы любите носить узкие модели брюк, то попробуйте сформировать манжету следующим образом. Расправьте низ штанины, заложите вертикальную складку с внутренней стороны штанины и сделайте два отворота, чтобы зафиксировать складку.
Складка на внутренней стороне штанины.
Складка на внутренней стороне штанины.
Зауженный отворот.
Еще один способ - тройной отворот манжеты шириной 1-1,5 см. Оба варианта будут хорошо смотреться с мокасинами, кедами или лоферами. Следует помнить, что эти способы не подойдут для широких брюк или, напротив, для skinny моделей, а вот на чиносах будут смотреться безупречно.
Небрежный отворот: чиносы с кедами.
Отворот для брюк с прямым кроем
Если же вы приверженец классики и уверены, что лучше плотного денима прямого кроя ничего не найти, то дополнить свой образ советуем высоким отворотом. Для этого просто выверните нижний край штанины наружу, ширину манжеты регулируйте самостоятельно. Помните, широкий отворот (около 10 см) визуально уменьшает рост, так что подойдет для высоких и худощавых парней. Альтернативой может стать одинарный отворот шириной 2-2, 5 см, он подойдет практически для всех моделей брюк.
Узкий отворот штанины.
Если носите джинсы с широкой манжетой, то выбирайте массивную обувь, например, тимберленды, для тонкой манжеты подойдут кеды, летние сандалии или слипоны.
Узкий и широкий отворот.
Что касается высоты, на которой нужно располагать манжету, то тут тоже есть несколько правил. Для зауженных брюк - это уровень лодыжки, при этом обувь должна быть надета с низкими носками. Для брюк с прямым кроем классическая высота отворота - до голенища обуви. Если же образ более демократичный, то можно подвернуть штанину выше, но при этом нужно подумать об оригинальных носках, которые станут самостоятельным аксессуаром.
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