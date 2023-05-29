Как католики превратили «восемь злых мыслей» одного монаха в «Семь смертных грехов»

В 4 веке христианский монах по имени Евагрий Понтийский выделил так называемые «восемь злых мыслей»: чревоугодие, похоть, алчность, гнев, леность, уныние, тщеславие и гордыня. Написан этот список был не для всех. Он был лишь для других монахов. Евагрий хотел показать как эти мысли могут очень сильно мешать их духовному росту. После эти мысли неоднократно пересматривались церковью — что-то убирали, что-то добавляли... Как получился окончательный список семи смертных грехов и кому приписывают его авторство?
Евагрий был монахом-отшельником во времена первоапостольской восточно-христианской церкви. В своих трудах он писал о том, как сильно могут помешать духовности и жизни в Боге эти восемь плохих мыслей. Впоследствии эти идеи были перенесены в западную церковь учеником Евагрия, Иоанном Кассианом. Там тексты перевели с греческого на латынь и ввели в канон. В 6 веке святой Григорий Великий, который впоследствии станет папой Григорием I, пересмотрел их в своём комментарии к Книге Иова. Он удалил «леность» и добавил «зависть». «Гордыня» лишилась особого места в списке, но будущий понтифик назвал её властительницей семи других пороков. Позже они получили известность как «семь смертных грехов».
Семь смертных грехов глазами польской художницы Марты Далиг (Marta Dahlig).
«Их называют «смертными» или «смертоносными», потому что они приводят к смерти души», - говорит Ричард Г. Ньюхаузер, профессор английского языка в Университете штата Аризона. Профессор редактировал книги о семи смертных грехах. «Совершение одного из этих смертных грехов и отказ от исповедания, без покаяния приведёт к смерти души. И тогда вечность ты проведёшь в аду. Твоя душа пребудет там вечность».
Перенесёмся в 13 век, когда теолог Фома Аквинский снова пересмотрел список в Summa Theologica («Краткое изложение теологии»). В своём списке он вернул «леность» и устранил «печаль». Как и Григорий, Аквинский назвал «гордыню» верховной властительницей семи грехов. Сейчас канон католической церкви особо не поменялся в этом плане. Только «тщеславие» заменило «гордыню».
Семь смертных грехов. Иероним Босх.
Семь смертных грехов были очень популярным мотивом в средневековом искусстве и литературе. Именно это, вероятно, помогло им сохраниться в качестве концепции на протяжении веков. Сейчас они прочно вошли в современное кино и на телевидение. В фильмах Se7en (1995) и Shazam (2019) речь идет о семи смертных грехах. Даже в американском ситкоме «Остров Гиллигана», который транслировался в 1964-1967 годах, каждый персонаж, по словам создателя шоу, должен был олицетворять отдельный смертный грех (Гиллиган был «ленивцем»). Список, который так долго волновал и будоражил сознание людей, далее.
1. Тщеславие и гордыня
Обычное начало гордыни — это презрение к другим людям. Это человек, который презирает других, считает их намного ниже себя. Все не такие богатые, либо не такие умные, либо не столь высокого происхождения — причина может быть любой. Это чувство презрения доходит до того, что он становится в своих собственных глазах — самым лучшим. Блеск собственного великолепия настолько ослепляет человека, что всё и вся меркнут и блекнут рядом с ним.
Когда человек во власти гордыни - он слеп.
Кевин Кларк, профессор Священного Писания и патристики в семинарии и университете Святого Патрика, говорит, что хоть гордыню и тщеславие часто считают синонимами, это далеко не так. «Тщеславие - это что-то вроде того порока, который заставляет нас проверять наши «лайки» в социальных сетях», - говорит он. «Тщеславие - это наша потребность в общественном признании, а гордыня - это грех. Это когда я присваиваю себе Божью славу. Кичусь своими добрыми делами и воздаю Богу должное».
2. Корыстолюбие
Алчность очень мучительное чувство. Это ненасытимое желание иметь, копить и складывать. Всё это делается под видом пользы, но зачастую доходит и до воровства, обмана. Это греховная страсть, неутолимая жажда обладания.
Неутолимая жажда обладания.
«Григорий Великий писал, что жадность - это не просто стремление к богатству, но и к почестям, высоким должностям», - говорит Ньюхаузер. Предметом жадности могут служить совершенно неожиданные вещи. Так или иначе, но алчность проявляется тем или иным образом в каждом из смертных грехов.
3. Зависть
Как и все греховные мысли, зависть — это настоящая мука. Это невыносимая печаль человеческого сердца из-за того, что кому-то хорошо или радостно. Зависть не ищет добра ни для себя, ни для другого. Она ищет одного только зла, чтобы ближнему было плохо. Зависть желает видеть богатого — бедным, знаменитого — безвестным, а счастливого — несчастным.
Зависть - злобный демон, который держит свою жертву на коротком поводке.
В списке монаха Евагрия этот порок отсутствует. Напротив там есть такой грех, как уныние. И это верно. Ведь упадок духа на самом деле очень тесно связан с таким чувством как зависть. Зависть порождает радость от чужих неудач и несчастий, зависть заставляет человека чувствовать себя глубоко несчастным, когда кто-то счастлив и удачлив. Григорий сформулировал это, когда добавил зависть к своему списку пороков, написав, что зависть порождает «ликование по поводу несчастий ближнего и горе по поводу его процветания».
4. Гнев
Человек в гневе выглядит просто ужасно. Он теряет над собой всяческий контроль. В ярости и исступлении он кричит, клянёт всех и вся, бьёт себя и, возможно, других. Его всего трясёт. В моменты гнева человек более всего похож на бесноватого. Бедная душа невыносимо страдает. Бешеная злоба поднимает на поверхность весь яд, который скрыт внутри.
Гнев - яд для души.
Гнев кажется всем абсолютно нормальной реакцией на несправедливость. Но это далеко не так. Библия говорит: «Ибо гнев человека не творит правды Божией». Не зря говорят, что нельзя совершать никаких действий на горячую голову. Последствия могут быть необратимыми и самыми страшными. Если гнев достигает той точки кипения, что появляется желание убить или причинить обидчику серьёзный вред – это смертный грех. Средневековые художники всегда изображали гнев сценами воинских сражений. Часто это были ещё сцены самоубийств.
5. Похоть, блуд
«…сознание всё более и более наполняется картинами сладострастия, грязными, жгучими и соблазнительными. Сила и ядовитый чад этих образов, чарующих и позорных, таковы, что вытесняют из души все возвышенные мысли и желания, которые увлекали (молодого человека) раньше. Нередко бывает, что человек не в состоянии думать более ни о чём другом: им всецело владеет демон страсти. На каждую женщину он не может смотреть иначе, как на самку. Мысли одна другой грязнее ползут в его отуманенном мозгу, а в сердце одно желание — удовлетворить свою похоть. Это уже состояние животного или, вернее, хуже животного, потому что животные не доходят до того разврата, до которого доходит человек».
Священномученик Василий Кинешемский
Похоть - достаточно широкое понятие.
Понятие похоти настолько широко, что включает не супружескую измену, но даже брачные сексуальные отношения. Католическая церковь определяет похоть, как «беспорядочные желания или стремление к чрезмерным сексуальным удовольствиям». Катехизис клеймит грехом страсть к бесконечному получению удовольствия без внимания к основным целям и аспектам брака мужчины и женщины.
Из всех смертных грехов этот, единственный, наверное, который вызывает такое количество домыслов и споров. Хотя католическая церковь официально выступает против контроля над рождаемостью и однополых браков, опросы показывают, что большинство католиков в Соединённых Штатах считают, что церковь должна разрешить и то, и другое.
6. Чревоугодие
Обжорство - это не всегда объедаться.
Обжорство не всегда подразумевает беспорядочное потребление. Часто это желание поесть раньше положенного, или наесться до отвала, или потреблять исключительно лакомства. Христианин должен быть чрезвычайно внимателен к этому.
Раннехристианские богословы понимали обжорство как чрезмерное употребление алкоголя и желание иметь слишком много хорошей еды в дополнение к перееданию. «Если мне просто нужно иметь самую изысканную, самую дорогую пищу, это может быть формой обжорства», - говорит Кларк.
7. Леность, праздность
Праздность и лень сегодня являются понятиями-синонимами.
Праздность сегодня стала означать «лень». Но для ранних христианских богословов это означало «отсутствие заботы о выполнении духовных обязанностей», - говорит Ньюхаузер. Хотя Григорий не включил леность в свой список семи грехов, он упомянул её, когда говорил о грехе уныния или меланхолии. Он писал, что меланхолия вызывает «леность в выполнении приказов».
Когда Фома Аквинский заменил печаль праздностью в своем списке смертных грехов, он поддержал связь между ними. «Леность - это своего рода печаль, - писал он, - из-за которой человек становится вялым в духовных упражнениях, потому что они утомляют его тело».
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