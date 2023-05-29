Как католики превратили «восемь злых мыслей» одного монаха в «Семь смертных грехов»







Семь смертных грехов глазами польской художницы Марты Далиг (Marta Dahlig).

Семь смертных грехов. Иероним Босх.

1. Тщеславие и гордыня

Когда человек во власти гордыни - он слеп.

2. Корыстолюбие

Неутолимая жажда обладания.

3. Зависть

Зависть - злобный демон, который держит свою жертву на коротком поводке.

4. Гнев

Гнев - яд для души.

5. Похоть, блуд

Похоть - достаточно широкое понятие.

6. Чревоугодие

Обжорство - это не всегда объедаться.

7. Леность, праздность

Праздность и лень сегодня являются понятиями-синонимами.