Как одевались советские модницы в 70-х годах: воспоминания мам и бабушек

В 70-х годах прошлого века к моде относились гораздо серьезнее, чем сейчас. Именно поэтому этот период стал ярким пятном в истории fashion-индустрии. Смелые и самобытные наряды, умение девушек каждый раз перекраивать одно и то же платье так, что оно казалось абсолютно новым, пошивы нарядов на заказ – все это было характерно для моды 70-х годов, о которой не перестают рассказывать наши мамы и бабушки. Подробнее о том, как одевались модницы того времени, рассказывают пенсионеры.
Ручная швейная машинка
Раньше практически в каждой квартире была ручная швейная машинка. В магазине можно было купить далеко не все вещи, а уж те, о которых девушки мечтали, пересмотрев очередной фильм с Софи Лорен, и вовсе невозможно было достать. Именно поэтому выходные объявлялись днями пошива новых нарядов. Девушки доставали чемоданы с ворохом тканей, огромное количество разноцветных ниток, ножницы и, конечно, же, фотографии знаменитостей в невероятно красивых платьях. Скопировать полюбившийся наряд было делом чести.
Икона стиля Софи Лорен. / Фото: elle.ru
В 70-х годах самыми модными были мини-юбки и брюки клеш, о которых мечтали даже скромные отличницы. Эта одежда считалась признаком взрослости, поэтому уже в подростковом возрасте девочки умоляли родителей выделить 10–15 рублей на заказ клешей у портнихи, потому что в магазине их нельзя было купить. Идеальными брюками считались те, которые расширялись от бедра и скрывали туфли на высокой платформе. Что же касается мини-юбки, то ее длина должна была быть ровно 30 см – не больше, не меньше. Кстати, в школу в коротких юбках пускали далеко не всегда. Директор утром перед уроками специально выходил в коридор и встречал девочек с сантиметровой ленточкой в руках.
Подражая певицам и актрисам
Певицы, художницы, актрисы...Все они старались выделиться, подчеркнуть свою индивидуальность, а не слепо подражать журнальной моде, как делали среднестатистические девушки. В 70-х годах в моду как раз вошли расклешенные брюки и плащ из искусственной кожи. Верхняя одежда могла быть любого цвета. Советские женщины были в восторге от черных и бордовых плащей, некоторые доставали коричневые. Самым сложным было составить целостный ансамбль из всех имеющихся вещей, но все старались.
Модные плащи из кожзама. / Фото: Pinterest.ru
В свое время пересматривали огромное количество модных журналов, чтобы найти идеальное платье или верхнюю одежду. Также вдохновение черпали из фильмов, да и собственная фантазия не подводила. Летом было лучше всего – можно было поиграться с тканями, рисунками, красками и сделать что-то своими руками.
Тотальный дефицит
В 70-х годах был тотальный дефицит всего, в том числе и одежды. Поэтому достать действительно красивые и стильные вещи было очень сложно. Приходилось часто обращаться в ателье или к соседкам, которые «дружили» со швейной машинкой. Чтобы понять, какая одежда сейчас в моде, приходилось читать большое количество журналов и пересматривать много зарубежных фильмов.
Популярные модные журналы «Крестьянка» и «Burda»
В начале 70-х обороты набирал стиль хиппи – девушки носили либо слишком короткие, либо слишком длинные юбки. Кстати, мини можно было увидеть даже на женщинах с пышными формами, они не стеснялись своего внешнего вида. О дорогой ткани речи не шло – покупался самый дешевый хлопок, а в качестве украшения использовались кружево и тесьма. Еще очень популярными были блузы и рубашки в этническом стиле, волосы оставляли распущенными.
Чуть позже очень актуальным стал стиль сафари, который пришел к нам благодаря Иву Сен-Лорану и французскому кинематографу. Практически во всех ателье стали заказывать одежду естественных расцветок из хлопка, льна, которые дышали, но одновременно с этим держали форму.
Стиль сафари в одежде. / Фото: Casual-info.ru
В конце десятилетия в нашу жизнь буквально ворвался бесшабашный стиль диско. Цветастые рубашки, приталенные батники, клеши, украшенные металлическими монетами – все это было в моде. Что касается аксессуаров, то любимыми были экземпляры из замши, которые я шили сами модницы. А еще девушки стали делать бигуди из газет и завивать волосы на манер афро. Смотрелось очень дерзко, но ярко и красиво.
Импорт из-под прилавка
70-е стали теми годами, когда в моду вошло все импортное. Хорошо, если какая-то знакомая работала в универмаге, ведь тогда все покупалось из-под прилавка, привезенное кем-то, кто выезжал в другие страны. В это время носили брюки наподобие джинсов советского производства и вязаный берет. А вот найти качественную водолазку было очень сложно.
Советские модницы в вязаных беретах. / Фото: Babyblog.ru
В 1970-х году носили брюки клеш из советской «джинсы», ботинки, привезенные из Чехии, и блузы с синтетической нитью. Новые вещи в принципе были доступными, однако за ними приходилось отстаивать немаленькую очередь. Д
Пальто от модного дома Dior. / Фото: Pinterest.co.uk
Одежду можно было купить в универмаге, ГУМе или ЦУМе. Все модницы, которые мечтали о новой красивой одежде, большинство времени проводили именно в очередях, надеясь, что им достанется импортная вещь. Из-за маленького выбора большинство людей предпочитали ходить в ателье и к знакомым портным. В первом случае срок выполнения заказа составлял примерно месяц. Во втором – могли пошить быстрее. В те времена мода была гораздо более интересной и разнообразной. Фильм «Москва слезам не верит» как нельзя лучше это иллюстрирует.
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