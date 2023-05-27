10 успешных книг, авторы которых пожалели о том, что написали их

Мечтой каждого писателя является написать бестселлер, или, возможно, даже бестселлер, по которому будет снят блокбастер. Наверняка, любой человек хотел бы, чтобы плоды его художественных трудов повлияли на жизнь миллионов. Ведь книга может по-настоящему изменить читателя и вдохновить его на благие дела. Однако, иногда бывает и совершенно по-другому. И авторы начинают испытывать к книгам, которые сделали их известными, мягко говоря, неприязнь.









1. «Горбатая гора» Энни Пру

2. «Хранители, V – значит вендетта, Из ада» Алан Мур

3. «Моя борьба» Карл Уве Кнаусгорд

4. «Алиса в стране чудес» Льюис Кэрролл

5. «Поваренная книга анархиста» Уильям Пауэлл

6. «Ярость» Стивен Кинг

7. «Челюсти» Питер Бенчли

8. «Энеида» Вергилий

9. «Все о литературе и кино» Элмор Леонард

10. «Винни Пух» A.A. Милн