15 виртуальных государств, о которых большинство людей никогда не слышало

Виртуальные государства.
Виртуальное государство возникает, когда какой-либо субъект официально заявляет о том, что является независимым народом или государством. Подобные виртуальные государства не признаются никакими существующими правительствами или международными организациями. Их обычно создают в шутку или в знак протеста против чего-либо. В нашем обзоре 15 виртуальных государств, существующих в современном мире.
1. Либерленд
Либерленд.
Это виртуальное государство было основано 13 апреля 2015 годачехом Витом Едличкой на небольшой нейтральной территории между Сербией и Хорватией. Официально причиной его создания является территориальный спор между этими странами. Виту на данный момент пришли уже 250 000заявок на получение гражданства.
2. Княжество Хатт Ривер
Отделившееся Хатт Ривер.
Данная небольшая территория якобы отделилась от Австралии в апреле 1970 года, а правит ей Леонард Кэсли, который называет себя князем Леонардом. Австралия отказалась признать виртуальное государство.
3. Вестарктика
Вестарктика прямо в Арктике.
Когда американец Трэвис Мак-Генри якобы нашел лазейку в Договоре об Антарктике, он основал первое виртуальное государство на самом холодном континенте. В отличие от прочих крошечных виртуальных государств из этого списка, площадь Вестарктики составляет 1 610 000 кв. км.
4. Республика Конк
Солнечная Республика Конк.
23 апреля 1982 года,мэр города Ки-Уэст во Флориде объявил независимость архипелага Флорида-Кис от США, а также основал виртуального государства Республика Конк. Это был знак протеста против того, что власти США установили пограничный патруль на шоссе, связывающем архипелаг с материком, что очень повредило туризму.
5. Республика Минерва
Валюта Минервы.
Миллионер Майкл Оливер в 1972 году решил основать собственную страну. Он потратил 200 тысяч долларов и насыпал искусственные острова из песка на рифах у берегов Тонга, где водрузил флаг Республики Минерва. Вскоре после этого Тонга объявила рифы своей территорией, а независимости республики был положен конец.
6. Свободный город Христиания
Свободный город Христиания.
Основанный в 1971 году Свободный город Христиания является самопровозглашенным автономным районом в датской столице Копенгаген. Христиания, в которой живет около 850 жителей, считается настоящим раем для хиппи
7. Всемирная Страна Всеобщего Мира
Страна Всеобщего Мира.
Основанная Махариши Махешом Йоги, основателем трансцендентальной медитации, эта страна не имеет границ, но печатает собственную валюту.
8. Талосса
Собственно Талосса.
Одно из старейших, а также самое известное виртуальное государство — Талосса — было основано в Милуоки Робертом Беном Мэдисоном в... его спальне. Мэдисон утверждает, что изобрел термин "виртуальное государство".
9. Республика Вангамамона
Гордая Республика Вангамамона.
Расположенное в Новой Зеландии виртуальное государство стало знаменито тем, что однажды его президентами были козел и пудель.
10. Силенд
Платформа Рафс-Тауэр.
Морская платформа Рафс-Тауэр была сооружена в качестве зенитной артиллерийской станции во время Второй мировой войны. После войны в 1967 году Пэдди Бэйтс обустроил там пиратскую радиостанцию и объявил платформу независимой страной.
11. Роуз-Айленд
Роуз-Айленд был уничтожен.
В 1968 году итальянский архитектор Джорджио Роуз построил платформу у берегов Италии и заявил, что она является суверенным государством. Впоследствии платформа была разрушена итальянской армией.
12. Княжество Вай
Княжество Вай.
Когда через владения австралийца Пола Депрата было решено провести дорогу, он объявил свой участок виртуальным государством.
13. Свободная Республика Вендланд
Республика Вендланд.
В 1980 году немецкие демонстранты, которые протестовали против ядерных технологий, основали это виртуальное государство. Вскоре его штурмовала полиция, которая разогнала демонстрацию.
14. Молоссия
Добро пожаловать в Молоссию.
Самопровозглашенное государство Молоссия было основано Кевином Бо в 1977 году в пустыне Невады. Чтобы войти на его территорию, нужен паспорт. Хотя население виртуального государства составляет всего 4 человека, у него есть официальная валюта — валора.
15. Филеттино
Филеттино.
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