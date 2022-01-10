3 простых и доступных способа сделать фары снова прозрачными

Как заставить фары выглядеть, как новенькие.
Любые фары со временем мутнеют и начинают светить на порядок хуже. Неважно, насколько дорогой автомобиль - у всей светотехники один конец. Выхода из такой ситуации всего два. Первый – приобретение новых фар. Такое предложение звучит так себе. Второй – полировка старых фар. Причём последнюю можно выполнить и в домашних условиях.
Способ первый: зубная паста
Самый простой и экономичный метод.
Первый способ прост, как пареная репа. Берем зубную пасту и щетку, намазываем фары пастой и начинаем процедуру полировки. Эффект от такой работы будет далеко не максимальным, однако разница «до» и «после» все-таки будет хорошо заметна. Существенный плюс данного метода – не нужно ничего покупать. В конце-концов, зубная щетка и паста есть в каждом доме.
Способ второй: полировальная паста
Метод более сложный и надежный.
Для этого способа придется потратиться на полировальную пасту и шкурки разной зернистости. Они стоят в зависимости от вида до 500 рублей в магазине. Прежде чем браться за работу, следует вымочить шкурки в воде около 10 минут. Начинаем работать самой крупной шкуркой – 600-кой. Потом переходим к более мелкой – 800-ке. Постепенно доходим до шкурки 2000. Между использование разных шкурок не забываем мыть фару водой. В заключение работы берем мягкое полотенце, наливаем на него полировальную пасту и протираем фару.
Способ третий: комплексный подход
Наилучшее решение для любых фар.
Данный способ применяют в автосервисах. Понадобится шлифовальная машинка, насадка-липучка, полироль, абралон разной зернистости, малярный скотч, полировальник, влажные и сухие салфетки. Отдать на «расходники» придется до 5 тысяч рублей, однако хватит их далеко не на один раз.
Итак, моем фары и обклеиваем их скотчем по контуру. Берем крупнозернистый абралон (600) и шлифмашинкой полируем фару. После этого фара помутнеет, лишившись слоя старой полироли и лака. Исчезнут и все крупные царапины. Тщательно вымываем фару автомобиля и начинаем полировать ее более мелкими насадками в порядке 1000-2000-3000-4000. В заключение ставим на шлифмашинку полировальник, наливаем на него полироли и обрабатываем им фару.
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