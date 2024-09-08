Даже самый красивый комплект штор не добавит комнате уюта и внешней гармонии, если они будут повешены не в соответствии с правилами. Прежде чем вешать шторы, убедитесь, что знаете, как это сделать правильно.







Наверняка вы даже не представляли, какое количество деталей влияет на общий вид штор в комнате — такой повседневный процесс должен проходить с учетом всех имеющихся нюансов.

Рассчитайте высоту и ширину

Высота

Ширина

Определитесь с размером штор

Уделите внимание фурнитуре

Как правильно повесить шторы

Обязательно возьмите на заметку, что шторы длиной до пола помогут придать комнате более официальный, даже строгий вид. В то время как занавески, не опускающиеся ниже уровня подоконника, уместнее будут смотреться на кухне или в спальне.Стандартный размер штор по обе стороны от окна составляет примерно половину расстояния между верхним краем оконной рамы и потолком. Это правило работает, если между оконной отделкой и потолком более 30 сантиметров. Отступите приблизительно 10-15 сантиметров над оконной отделкой в качестве ориентира. Минимальное расстояние от верхушки оконной рамы до карниза составляет 5 сантиметров (вне зависимости от высоты потолков).Если желаете создать иллюзию высоты, необходимо установить карниз для драпировки близко к потолку. Чрезвычайно важно к этому прибегнуть, если в комнате низкие потолки: это поможет не сделать помещение зрительно еще меньше.Для эффекта более широких окон расстояние от оконной рамы до конца карниза с каждой стороны окна должно составлять не менее 10-25 сантиметров. Вероятнее всего, шторы будут открыты в течение дня, поэтому нужно убедиться, что карниз выступает не менее чем на 10 сантиметров с каждой стороны внутренней рамы окна.Как правило, шторы, касающиеся пола, идеально вписываются в интерьер и не выглядят вычурно. Также необходимо отследить, чтобы ваши занавески не свисали над полом на пару сантиметров выше: именно это и создаст ощущение низко расположенных потолков.Если желаете сделать шторы более объемными, чем они есть на самом деле, достаточно выбрать панели, имеющие общую ширину. Она, в свою очередь, должна быть как минимум вдвое больше ширины окна.Обратите внимание на плотность ткани. Шторам из легкого материала может потребоваться большая полнота, нежели шторам из тяжелой ткани.В качестве дополнения к общему виду драпировочной ткани необходимо тщательно подобрать фурнитуру. Изящным карнизам идеально подходят шторы из легкого хлопка, в то время как плотные ткани удачно сочетаются с более массивной и декоративной фурнитурой.Не забудьте выбрать навершия для концов карниза, чтобы они в полной мере соответствовали эстетике помещения и не выглядели нелепо.отвертка (лучше дрель)измерительная лентауровеньшторыстерженьшурупыкрючки для драпировкианкерыкронштейнышнур для подвязки и фурнитураНачать процесс необходимо с крепления кронштейнов к оконной раме или стене, а после просверлить контрольные отверстия или установить настенные анкеры (это потребуется для поддержки тяжелых штор). Следующий шаг — прикрепить кронштейны к настенным шпилькам. Это поможет надежно закрепить стержни в промежутках между настенными шпильками. Убедитесь, что кронштейны установлены так, чтобы находились на надлежащей высоте над полом.Далее вставьте стержень в карман для штор или петельку. Иногда может потребоваться прикрепить крючки для драпировки через складки в верхней части штор.Если ваши шторы больше подходят для официального стиля, вам может понадобиться установить шнуры для подхвата и фурнитуру.