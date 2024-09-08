Как правильно повесить шторы

Даже самый красивый комплект штор не добавит комнате уюта и внешней гармонии, если они будут повешены не в соответствии с правилами. Прежде чем вешать шторы, убедитесь, что знаете, как это сделать правильно.
Наверняка вы даже не представляли, какое количество деталей влияет на общий вид штор в комнате — такой повседневный процесс должен проходить с учетом всех имеющихся нюансов.
Обязательно возьмите на заметку, что шторы длиной до пола помогут придать комнате более официальный, даже строгий вид. В то время как занавески, не опускающиеся ниже уровня подоконника, уместнее будут смотреться на кухне или в спальне.
Рассчитайте высоту и ширину
Высота
Стандартный размер штор по обе стороны от окна составляет примерно половину расстояния между верхним краем оконной рамы и потолком. Это правило работает, если между оконной отделкой и потолком более 30 сантиметров. Отступите приблизительно 10-15 сантиметров над оконной отделкой в качестве ориентира. Минимальное расстояние от верхушки оконной рамы до карниза составляет 5 сантиметров (вне зависимости от высоты потолков).
Если желаете создать иллюзию высоты, необходимо установить карниз для драпировки близко к потолку. Чрезвычайно важно к этому прибегнуть, если в комнате низкие потолки: это поможет не сделать помещение зрительно еще меньше.
Ширина
Для эффекта более широких окон расстояние от оконной рамы до конца карниза с каждой стороны окна должно составлять не менее 10-25 сантиметров. Вероятнее всего, шторы будут открыты в течение дня, поэтому нужно убедиться, что карниз выступает не менее чем на 10 сантиметров с каждой стороны внутренней рамы окна.
Определитесь с размером штор
Как правило, шторы, касающиеся пола, идеально вписываются в интерьер и не выглядят вычурно. Также необходимо отследить, чтобы ваши занавески не свисали над полом на пару сантиметров выше: именно это и создаст ощущение низко расположенных потолков.
Если желаете сделать шторы более объемными, чем они есть на самом деле, достаточно выбрать панели, имеющие общую ширину. Она, в свою очередь, должна быть как минимум вдвое больше ширины окна.
Обратите внимание на плотность ткани. Шторам из легкого материала может потребоваться большая полнота, нежели шторам из тяжелой ткани.
Уделите внимание фурнитуре
В качестве дополнения к общему виду драпировочной ткани необходимо тщательно подобрать фурнитуру. Изящным карнизам идеально подходят шторы из легкого хлопка, в то время как плотные ткани удачно сочетаются с более массивной и декоративной фурнитурой.
Не забудьте выбрать навершия для концов карниза, чтобы они в полной мере соответствовали эстетике помещения и не выглядели нелепо.
Что понадобится
Оборудование
отвертка (лучше дрель)
измерительная лента
уровень
Материалы
шторы
стержень
шурупы
крючки для драпировки
анкеры
кронштейны
шнур для подвязки и фурнитура
Как правильно повесить шторы
Начать процесс необходимо с крепления кронштейнов к оконной раме или стене, а после просверлить контрольные отверстия или установить настенные анкеры (это потребуется для поддержки тяжелых штор). Следующий шаг — прикрепить кронштейны к настенным шпилькам. Это поможет надежно закрепить стержни в промежутках между настенными шпильками. Убедитесь, что кронштейны установлены так, чтобы находились на надлежащей высоте над полом.
Далее вставьте стержень в карман для штор или петельку. Иногда может потребоваться прикрепить крючки для драпировки через складки в верхней части штор.
Если ваши шторы больше подходят для официального стиля, вам может понадобиться установить шнуры для подхвата и фурнитуру.
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