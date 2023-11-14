С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 396 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Серж Южанин
    Вместо М и Ж: 20 ...
  • Серж Южанин
    Вместо М и Ж: 20 ...
  • lenivka
    Просто ересь.Иван Грозный не убивал своего сына.Картина это выдумки художника.И вообще Грозный был довольно грамотный...10 монархов, кото...

Удобрение для антуриума, которое есть на любой кухни

Красивый и здоровый антуриум с большим количеством цветов необычной формы может стать настоящим украшением домашнего цветника. Однако чтобы растение радовало своей красотой, недостаточно просто вовремя поливать его.
Важно давать антуриуму питательные вещества, которые будут стимулировать активный рост и развитие прекрасного цветка. К счастью, получить все необходимое антуриум может всего лишь из одной красной луковицы.

Приготовление удобрения



Одну красную луковицу нарежьте на небольшие кусочки вместе с шелухой, залейте 0,5 л воды и измельчите в блендере.



Профильтруйте полученное средство через мелкое сито.


Польза красного лука для растений



В составе красного лука содержится много полезных витаминов, например, В2, В1, С, А, В5, Р и В6. Также он включает в себя широкий спектр минералов: железа, калия, магния, меди, йода, цинка и кобальта. Более того, в красном луке содержатся вещества, которые отпугивают вредителей и защищают растение от бактерий и вирусов.

Способ применения



Перед применением концентрированный раствор доведите до объема 1,5 литр.
Используйте луковое удобрение для полива антуриума под корень 1 раз в 2 недели.


Читать далее →
Ссылка на первоисточник
удобрениеАнтуриум

Картина дня

наверх