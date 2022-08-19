Топ-12 самых скандальных эротических сцен в истории кинематографа

Эротические сцены не считаются редкостью для голливудских актеров. Даже те актеры, которые получили Оскар, не считают ниже своего достоинства принять участие в подобных сценах, если того требует их роль. Конечно, некоторые актеры начинали свою карьеру в немного более пикантных сценах, решив раздеться, прежде чем они в конечном итоге добились достаточного успеха, чтобы иметь возможность не браться за более рискованные роли, которые могут заставить их чувствовать себя неловко.
Создается впечатление, что многие актеры и актрисы появляются обнаженными в фильмах, но часто то, что вы на самом деле видите, — это тела дублеров и умелый монтаж. Тем не менее актеры, о которых мы расскажем в данном списке, решили рискнуть и раздеться без использования тела дублера.
«Основной инстинкт» / Шэрон Стоун (Sharon Stone)
Самая легендарная сцена из этого фильма навсегда осталась выгравированной в истории кинематографа. Знаменитая сцена допроса Шэрон Стоун, вероятно, заставляла больше подростков ударять по кнопке паузы, чем любой другой фильм в истории. В фильме на Шэрон Стоун было белое платье во время допроса полиции, и в один момент она перекрестила свои ноги двусмысленным образом. После того как фильм вышел на экраны, эта конкретная сцена стала определяющим поп-моментом в культуре и остается одной из самых пикантных сцен до сих пор. Шэрон Стоун сказала, что даже не знала, что она показала то, что она показала в фильме. Она призналась, что дала директору фильма подзатыльник, когда увидела первую рабочую копию фильма.
«Ночи в стиле буги» / Хизер Грэм (Heather Graham)
Несложно представить, что фильм, вращающийся вокруг киноиндустрии для взрослых, будет включать в себя определенную долю обнаженных сцен. Однако в фильме «Ночи в стиле буги» их было немало, причем с участием известных голливудских имен. Одна, в частности, с участием Хизер Грэм, в конечном итоге дала скачок карьере актрисы. Грэм снялась в роли порноактрисы Роллерши (Rollergirl), и в фильме именно она вводит молодого Марка Уолберга (Mark Wahlberg) в мир «эротического фильма». Сцена, которую мы имеем в виду, запомнилась отказом ее персонажа снять с себя роликовые коньки — даже тогда, когда все остальное было снято. После этого фильма ей посыпались роли в таких голливудских блокбастерах, как «Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил», «Мальчишник в Вегасе» и других.
«Синий бархат» / Изабелла Росселлини (Isabella Rossellini)
Изабелла Росселлини является одной из классических красавиц кинематографа всех времен. Итальянская актриса полностью обнажилась в фильме «Синий бархат» режиссера Дэвида Линча (David Lynch). Фильм признан одним из величайших фильмов 1980-х годов. Росселлини играет роль Дороти Валленс (Dorothy Vallens), похищенную Денисом Хоппером (Dennis Hopper), которая попадает в странную уголовную ситуацию. В фильме разворачивается одна из самых сюрреалистических и странных любовных сцен в истории кино. Дэвид Линч просто мастер снимать любовные сцены, которые настолько странно неловкие — но запоминающиеся.
«Пароль «Рыба-меч» / Хэлли Берри (Halle Berry)
По слухам, Хэлли Берри получила полмиллиона долларов за то, чтобы сняться топлес в фильме «Пароль «Рыба-меч». И это поверх зарплаты в 2,5 миллиона долларов, которую ей и так заплатили. Некоторых критиков эта сцена не впечатлила, и они сочли ее дешевой выходкой, которая не имела никакого значения в сюжете фильма. Это, может быть, и правда, но это Голливуд, и шумиха, окружившая эту сцену, была достаточной большой, чтобы обеспечить кассовый успех.
«Мечтатели» (The Dreamers)/ Ева Грин (Eva Green)
Ева Грин является настоящей звездой Голливуда, которая снималась в таких блокбастерах, как «Казино «Рояль» и «300 спартанцев: Расцвет империи». Тем не менее один из ее ранних фильмов был культовым хитом «Мечтатели», в котором она сделала свой провокационный дебют в кино. В своей самой первой роли она полностью обнажилась и наделала больших волн в мире кинематографа. Рискованный фильм впоследствии стал известен как один из самых эротичных фильмов, когда-либо показанных в обычных театрах, и получил рейтинг NC-17.
«Порок на экспорт» / Вигго Мортенсен (Viggo Mortensen)
Сцена запоминается своей висцеральной природой и является одной из самых агрессивных обнаженных сцен, когда-либо снятых на пленку. Вигго Мортенсен играет русского бандита, и он вступает в борьбу за свою жизнь, пытаясь защититься от соперника. Он в итоге оказывается обнаженным во время сцены, затем следует дерзкий драматический эпизод, который Вигго Мортенсен играет в полностью обнаженном виде.
«Забирая жизни» / Анджелина Джоли (Angelina Jolie)
Анджелина Джоли появилась обнаженной во многих фильмах, с тех пор как она впервые ворвалась на сцену в качестве супермодели Джиа Каранджи (Gia Carangi) в телевизионном фильме о ее жизни. Она появилась обнаженной в этом фильме, но именно незабываемая сцена в фильме «Забирая жизни» вошла в историю как ее самая провокационная сцена. Сразу после купания в лучах славы от своей роли Лары Крофт (Lara Croft) Джоли сделала незабываемое дополнение к ряду знаменитых обнаженных сцен, сыграв с Итаном Хоуком (Ethan Hawke). Сцена была настолько сексуальной, что были разговоры дать из-за нее фильму рейтинг NC-17, но холодные головы взяли верх, и категория упала до более скромного рейтинга R.
«Американский пирог» / Шеннон Элизабет (Shannon Elizabeth)
Одна из самых популярных подростковых комедий всех времен включает в себя много запоминающихся сцен — некоторые из них с участием ненадлежащего использования десертов домашнего приготовления. Однако в самой знаменитой сцене студентку по обмену по имени Надя играет Шэннон Элизабет. Ее прерывают в очень пикантной ситуации, и Джим (Джейсон Биггс) (Jason Biggs) пытается к ней подкатить. Она принимает его предложение и заставляет его раздеться, чтобы сравнять их положение. Что происходит дальше, очень позорно для Джима, и является одним из самых неловких моментов в истории кинематографа.
«Любит — не любит» / Сара Сильверман (Sarah Silverman)
Комедийная актриса Сара Сильверман не известна по ролям в драмах или по участию в каких-либо сценах, предполагающих обнаженность. Но в этом независимом фильме Сильверман разделась для решительно несексуальной сцены в душевой с участием трех подруг в тренажерном зале. Интернет начал накаляться и пускать слухи, когда было подтверждено, что Сильверман появится обнаженной в фильме. Тем не менее конечный результат оказался относительно скромным и в большей степени раскрыл отношения между друзьями, чем какие-либо сексуальные коннотации.
«Стыд» / Майкл Фассбендер (Michael Fassbender)
Майкл Фассбендер, возможно, является одним из самых популярных и востребованных актеров, работающих в кинематографе на сегодняшний день. Он появился в последнем фильме серии «Люди Икс» и в фильме «Бесславные ублюдки». Однако самой шокирующей и запоминающейся стала именно его роль в фильме «Стыд» 2011 года. Это мрачная история о человеке, который пытается скрыть свою сексуальную зависимость. В фильме есть несколько сцен, где Майкл Фассбендер полностью обнажается. Одна сцена, в частности, примечательна травмой, которую он получает после попытки вступить в интимные отношения с женщиной, к которой он на самом деле испытывает чувства. Это был смелый выбор для одной из самых больших звезд в Голливуде. Он смог просто взять и полностью оголиться только ради того, чтобы сыграть своего персонажа более достоверно.
«Титаник» / Кейт Уинслет (Kate Winslet)
В одном из самых крупных кассовых хитов всех времен была показана первая обнаженная сцена Кейт Уинслет и, вероятно, одна из самых пародируемых сцен всех времен. Невинная Роуз раздевается для Джека (в исполнении Леонардо Ди Каприо (Leonardo Dicaprio)) и он рисует для нее интимный портрет. Сцена помогла привлечь внимание к двум звездам фильма. Она также заставила подростков восхищаться романтическим сценарием и повторно завлекала киноманов в театры. Эта сцена сделала «Титаник» одним из самых популярных фильмов всех времен.
«Быстрые перемены в колледже Риджмонт» / Фиби Кейтс (Phoebe Cates)
Сцена у бассейна с участием легенды 80-х годов Фиби Кейтс, вероятно, стала одной из самых повторно просматриваемых сцен в истории кинематографа. Подростки толпами шли покупать VHS этого классического фильма после того, как он вышел. Эта сцена попала в историю кинематографа, но в фильме это на самом деле эпизод из мечты: когда она выходит из бассейна, снимает свой бюстгальтер и целует Брэда (Джаджа Рейнхолда (Judge Reinhold)), все это происходит в его воображении. Не стоит его обвинять, ведь Фиби Кейтс была одним из самых популярных подростковых кумиров 1980-х годов. (с)
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