Топ-12 самых скандальных эротических сцен в истории кинематографа

Эротические сцены не считаются редкостью для голливудских актеров. Даже те актеры, которые получили Оскар, не считают ниже своего достоинства принять участие в подобных сценах, если того требует их роль. Конечно, некоторые актеры начинали свою карьеру в немного более пикантных сценах, решив раздеться, прежде чем они в конечном итоге добились достаточного успеха, чтобы иметь возможность не браться за более рискованные роли, которые могут заставить их чувствовать себя неловко.



Создается впечатление, что многие актеры и актрисы появляются обнаженными в фильмах, но часто то, что вы на самом деле видите, — это тела дублеров и умелый монтаж. Тем не менее актеры, о которых мы расскажем в данном списке, решили рискнуть и раздеться без использования тела дублера.











«Основной инстинкт» / Шэрон Стоун (Sharon Stone)

«Ночи в стиле буги» / Хизер Грэм (Heather Graham)

«Синий бархат» / Изабелла Росселлини (Isabella Rossellini)

«Пароль «Рыба-меч» / Хэлли Берри (Halle Berry)

«Мечтатели» (The Dreamers)/ Ева Грин (Eva Green)

«Порок на экспорт» / Вигго Мортенсен (Viggo Mortensen)

«Забирая жизни» / Анджелина Джоли (Angelina Jolie)

«Американский пирог» / Шеннон Элизабет (Shannon Elizabeth)

«Любит — не любит» / Сара Сильверман (Sarah Silverman)

«Стыд» / Майкл Фассбендер (Michael Fassbender)

«Титаник» / Кейт Уинслет (Kate Winslet)

«Быстрые перемены в колледже Риджмонт» / Фиби Кейтс (Phoebe Cates)