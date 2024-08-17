10 таинственных человеческих популяций, в существование которых сложно поверить

Неизвестная история человечества.
Открытия учёными таинственных популяций людей буквально бросают вызов современным представлениям о мире. Некоторые из них канули в глубине тысячелетий, другие же являются загадочными из-за своей изолированности в современном мире. Чем больше узнают люди об истории планеты, тем более сложной и непознанной становится история человечества.
1. Популяция Y
Загадочные люди: популяция Y.
Северная и Южная Америка были последними рубежами для человеческой экспансии. Большинство считают, что они были заселены 15000 лет назад во время одной волны миграции через Берингов пролив. Тем не менее, последние данные свидетельствуют о другом. Генетики недавно обнаружили ДНК, которая близко напоминает современных австралийских аборигенов и коренных жителей Папуа-Новой Гвинеи в самом неожиданном месте: Амазонии. Эксперты назвали этот новый неизвестный ранее вид «популяция Y».
Эти колонизаторы не прибыли на лодке. Они пришли во время отдельной волны миграции через Берингов пролив. Их уникальные генетические сигнатуры были похожи, но не идентичны современным австронезийцам. Это предполагает, что популяция Y перемешалась с древней азиатской линией еще до прибытия в Америку. Также в 2003 году бразильские ученые были шокированы, обнаружив полинезийскую ДНК в костях вымерших представителей племени ботокудо. Поэтому заселение Северной и Южной Америки было гораздо более интересным и разнообразным, чем это представлялось ранее.
2. Горцы Рамапо
Загадочные люди: горцы Рамапо.
В 50 километрах от Нью-Йорка, в Нью-Джерсийских Аппалачах существует поселение таинственных людей, известных как «горцы Рамапо». Некоторые описывают их как полуцыган, другие настаивают на том, что это альбиносы, которые произошли от потомков участников цирковых шоу. Еще в 2015 году люди утверждали, что среди этой народности было много потомков бывших индейцев-отступников, беглых рабов, наемников и Вест-Индийских проституток.
Среди Рамапо очень много голландских фамилий, поскольку среди них было большое количество афро-голландских беглых рабов и индейцев-делаваров, некоторые из которых брали имена своих хозяев. Другие же брали имена выдающихся жителей Нью-Йорка, чтобы скрыть свое происхождение.
3. Гуанчи
Загадочные люди: гуанчи.
Гуанчи - коренные жители Канарских островов. Они примечательны тем, что у них светлые глаза и светлые волосы, несмотря на то, что остров расположен в 100 км от побережья Марокко. Большинство гуанчей, как считают ученые, произошли от берберов, коренных жителей Марокко. Также многие ученые считают, что они представляют собой наилучший пример кроманьонцев, сохранившихся на протяжении тысячелетий в изоляции на острове.
4. Римляне Ликиана
Загадочные люди: римляне Ликиана.
Городок Ликиан расположен на северо-западе Китая на краю пустыни Гоби. По поводу происхождения его жителей ходит множество легенд, ведь они известны своими светлыми волосами, светлыми глазами и длинными носами. Многие утверждают, что местные жители являются потомками Потерянного Легиона Рима .В 53 г. до н.э. римляне столкнулись с разгромным поражением от парфян.
Легенда гласит, что солдаты бежали на восток, а затем служили в качестве наемников, борющихся против ханьцев. Недавнее генетическое исследование ликианцев показало, что у многих жителей до 60 процентов европейских генов.
5. Ямная
Загадочные люди: ямная.
Ямная культура - загадочные люди с огромным влиянием. Где-то около 5000 лет назад эти кочевники распространили свои технологии и гены от Приуралья до Днестра. Ямники считались одними из первых людей, кто приручил лошадей. Они использовали кибитки на колесах и перерабатывали руду в бронзу. Норвегия обязана половине своего генетического состава именно этой группе.
Тем не менее, ямники также путешествовали на восток, дойдя до гор Алтая. Именно благодаря этим людям европейцы сегодня способны пить молоко, ведь до начала бронзового века у 90 процентов европейцев была непереносимость лактозы.
6. Духаре
Загадочные люди: духаре.
Духаре - загадочная народность, с которой столкнулись испанцы при изучении побережья современной Джорджии. Впервые описанные Де Орбе Ново в 1530 году, они были выше, чем испанцы, с рыжеватыми волосами, светлыми глазами и бородами. Они даже одомашнили оленей для изготовления сыра, что никогда не практиковали коренные американцы.
Радикальная теория предполагает, что они произошли от доколумбовых ирландских переселенцев. При дальнейшем исследовании выяснился очередной поразительный факт - в отличие от соседних индейских языков, язык духаре был почти полностью непонятен, до тех пор, пока его не сравнили с ирландским.
7. Захватчики ледяного века
Загадочные люди: захватчики ледяного века.
Большинство ученых считало, что Европа была заселена в три волны: охотниками-собирателями, фермерами из стран Ближнего Востока и скотоводами из степей. Недавние генетические тесты показали, что была четвертая волна. Около 14500 г. до н.э., вторгающаяся популяция охотников-собирателей вытеснила более старую популяцию. Это произошло в конце последнего ледникового периода. Мамонты и саблезубые тигры в этот период потепления вымерли. А люди, которые пришли на смену старой культуре, пришли из более теплых юга Испании и Балкан.
8. Хазарейцы
Загадочные люди: хазарейцы.
Третье по величине этническое меньшинство Афганистана, хазарейцы были объектом преследования в течение многих столетий. Они являются шиитами, в отличие от всех своих соседей, которые являются суннитами. Многие утверждают, что их восточноазиатские черты были унаследованы от монгольской Орды. В 19 веке половина хазарейцев была либо убита, либо вынуждена покинуть страну.
Угроза никуда не делась и сегодня из-за талибов, которые считают их неверными иностранцами. Анализ показал, что у хазарейцев тюрко-монгольская генетика. Это придает правдоподобность теории, что они произошли от Чингисхана.
9. Тода
Загадочные люди: тода.
Горы Нилгири в южной части Индии являются домом для таинственных людей Тода. Они отличаются от местного населения более светлой кожей и вьющимися волосами, а их лица напоминают лица древнегреческих статуй. Они носят ткани, обернутые вокруг тела, как шотландские горцы. Хотя их язык принадлежит к дравидийской семье, молитвы тода остаются нерасшифрованными и по сей день.
Они также традиционно практикуют полиандрию, в котором женщина выходит замуж за всех мужчин семьи. Англичане, впервые попав в Индию, были очарованы таинственными тода. Были выдвинуты даже радикальные теории происхождения, что тода являются потерянным коленом Израиля или потомками греков-киприотов.
10. Гейдельбергский человек
Зуб гоминида.
2 процентами своего генома неафриканцы обязаны неандертальцам. Некоторые группы населения Океании, такие как австралийские аборигены и аборигены Папуа-Новой Гвинеи, получили 4 процента от их генетической информации от загадочного Денисовского человека. Эти гоминиды также скрещивались с предками восточных азиатов.
Однако, и геном Денисовского человека отражает генетическое влияние неизвестного вида человека. Некоторые антропологи подозревают, что этот неизвестный ранее предок - гейдельбергский человек – гоминид, который вышел из Африки 500 000 лет назад и привел к появлению неандертальцев в Европе.
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