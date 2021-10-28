Как увеличить куртку своими руками

С приходом холодов мы достаём из шкафов тёплые вещи. Увы, иногда оказывается, что за полгода-год мы немного поправились, и хорошая добротная куртка стала маловата. Но не спешите расстраиваться!

Не нужно тратить деньги на обновку или искать ателье — довольно просто можно увеличить любимую вещь самостоятельно.



Сначала убираем старую застёжку: отпарываем пуговицы и аккуратно вручную зашиваем петли от пуговиц. Увеличивать куртку будем за счёт нахлёста, который был, когда куртка застёгивалась на обычные пуговицы. Сделаем так, чтобы планки легли встык и установим красивую декоративную застёжку клевант. Если вы хотите упростить задачу, то можете купить набор готовых застёжек, если же хочется сэкономить, то сделайте их самостоятельно. В сети есть много вариантов, как их сплести.



Для ветрозащитной планки потребуется небольшой кусок простёганного подкладочного материала со слоем синтепона. Нужно постараться подобрать его под цвет куртки, но, по большому счёту, его почти не будет видно. Измерьте ширину и длину планок. Длина отреза подкладочной ткани должна быть на 5 см больше. Что касается ширины, то для правой планки нужна полоса в 2 ширины + 1 см на припуск. (В данном случае — ширина планки 8 см, поэтому для правой планки потребуется 17 см.

) Расчёт для левой планки: 4 ширины + 1 см на припуск. (В данном случае 33 см.)На полосе для правой планки отчертите 1 см на припуск и сложите ткань пополам, расположив край на проведённой полосе. Сколите деталь булавками. Затем закройте припуском край и приметайте. Точно также подогните широкую вкладку.Отгладьте планки утюгом. Верхние торцы подверните внутрь и прометайте.Разместите сделанные или купленные застёжки на планке поверх прежних петель и мест, где были пуговицы, приколите булавками. Пришейте вручную или на машинке, стараясь зафиксировать кольца застёжки.Совместите подвернутый торец узкой детали ветрозащиты ( подгибом внутрь) с началом правой планки. Задвиньте ветрозащиту буквально на 1-2 мм внутрь, чтобы не выглядывала и сколите по краю. После этого приметайте деталь, отрегулировав по длине и подвернув внутрь нижние торцы.Теперь совместите по горловине и вертикальному шву левой планки большую деталь ветрозащиты (подгибом внутрь). Сколите булавками. Затем приметайте, подогнув нижний торец.После сметывания детали ветрозащиты нужно прострочить по периметру планок куртки. Строчить лучше по лицу — будет выглядеть аккуратнее. После этого по краю петелек левой планки пришейте пуговицы, а с изнанки — подпуговичники (маленькие плоские пуговки для фиксации больших).После этого куртку можно надевать и носить! Если вам нужны более подробные инструкции, а также детали создания застёжки, смотрите видео ниже.