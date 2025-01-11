Беременные школьницы в СССР: Как доставалось «Лолитам» в советские времена

Беременные школьницы. Эта проблема существовала и будет существовать. Во времена СССР (впрочем, как и сегодня) такая ситуация всегда вызывала большой резонанс. «Провинившихся» девочек вызывали на педсовет, их прорабатывала комсомольская организация, травили одноклассники, ругали родители. Читайте в материале, как в советское время относились к ранней беременности и как поступали молодые мамочки.
Воспитательные меры
Беременных школьниц стыдили учителя и ругали родители.
В СССР существовала цензура. Про интимные отношения было не принято говорить. Не было фильмов с откровенными сценами, а книги эротического содержания не продавались в магазинах. Более того, вопрос отношений между полами не принято было обсуждать с детьми. Порой и сами супруги молчали о проблемах в интимной жизни. Женщины могли посплетничать в кругу подружек, как и мужчины в кругу друзей. Существовала некоторая однобокость в воспитании подрастающего поколения с этой точки зрения. Потому ситуация, когда дочка-школьница сообщала родителям о своей беременности, повергала всех в шок.
В школах проходили анатомию и физиологию человека, но не касались естественных отношений между представителями разных полов. Не было принято. Порой даже обычную дружбу юноши и девушки высмеивали и не поощряли. Что же случалось, когда юная ученица оказывалась беременной? Что ждало такую девушку? Нередко ее стыдили, поставив перед классом. Вызывали на педсовет или на заседание комитета комсомола. Срамили, пытались объяснить, что она поступила не так, как следует вести себя советской школьнице. Дома же частенько ждали разъяренные родители, которые были в ужасе от свалившегося на их голову позора.
Существование беременной иногда становилось просто невыносимым. Презрение и упреки — вот что доставалось неосторожной школьнице. Конечно, бывали и иные ситуации, когда к положению ученицы относились с пониманием и помогали решить проблему тем или иным способом, но это скорее было исключением, чем правилом. Разбираться в ситуации взрослые обычно не спешили. Доставалось и незадачливым «отцам», которые могли даже учиться в одном классе со своей подругой. Их тоже высмеивали, критиковали, записывали в хулиганы.
Родить или нет? Что чаще всего выбирали
Очень часто школьницы решали все же рожать. /Фото: avatars.mds.yandex.net
Независимо от отношения окружающих, требовалось решение проблемы. Вариантов, ясное дело, было не так уж много — решаться на прерывание беременности или же рожать малыша и забыть о безмятежной юности. К сожалению, медицина не была такой развитой, как сегодня. И медицинская манипуляция могла сломать жизнь девушки и лишить ее возможности иметь детей в будущем.
Понимая это, школьницы вместе с родителями выбирали ребенка. Иногда девушке удавалось скрывать беременность до последнего, и тогда вопрос о выборе уже не поднимался. В основной массе родители со временем привыкали к мысли, что должны стать бабушкой и дедушкой, и старались помочь дочери. Они курировали беременность, волновались во время родов и потом помогали с воспитанием ребеночка. Но были и другие, ужасные ситуации, когда беременную просто выставляли на улицу, как недостойную и беспутную женщину. Школьницы получали по полной в жестком соответствии с нравственными установками эпохи.
С одной стороны, они, конечно же, совершили ошибку, за что и расплачивались. Но с другой, вина лежала и на обществе. Всегда нужно заботиться о просвещении молодежи в таких тонких вопросах, как интим.
Что изменила перестройка и гласность
Во времена гласности школьники стали получать больше информации про интимные отношения.
Когда наступила эпоха гласности, тема интимных отношений стала менее запретной. Кроме того, молодые люди могли приобрести контрацептивы, не боясь ухмылок провизоров. Этот нужный товар стали продавать не только в аптеках, но и на кассах обычных магазинов. Надо отметить что в те времена купить пачку контрацептивов можно было по приемлемой цене, чего не скажешь о сегодняшнем времени, когда цены на них неимоверно задраны. Школьники смогли получать больший объем информации об интимных сторонах жизни.
В школах постепенно вводили предмет «Сексуальное воспитание». На экраны вышел фильм «Маленькая Вера», и это был настоящий прорыв. Появлялись видеомагнитофоны, и молодежь «дорвалась» до эротических кинолент. Знаменитую «Греческую смоковницу» на кассете передавали из рук в руки, чтобы посмотреть на приключения молодой девушки, у которой по сути не было никакого понятия о скромности и девичьей чести. Сегодня сказать, как эти перемены повлияли на молодежь с точки зрения ранних беременностей, достаточно сложно. Но стоит отметить, что «залетевших» школьниц постепенно перестали травить и унижать.
Были, есть и будут
Ранние беременности были и будут всегда. /Фото: ilarge.lisimg.com
Исследователи утверждают, что в начале девяностых годов юных беременных в возрасте тринадцать-четырнадцать лет было меньше, чем в настоящее время. И это очень странно. Ведь у современных школьниц нет никаких проблем с информацией. Они прекрасно осведомлены о методах контрацепции. Но тем не менее, пользоваться ими не всегда стремятся. Интернет позволяет мгновенно найти нужную клинику. Юные девушки приезжают к врачу для прерывания беременности. Правда, если ей не исполнилось еще пятнадцать лет, требуется согласие родителей.
Есть и такие, кто предпочитает рожать. Правда, их число меньше, чем первых. Эта тенденция распространяется не только на школьниц, но и на молодых женщин до 22 лет. Рожают не очень охотно. И если у школьницы причина одна: рано, то у студентки лет 19 их может быть очень много — надо закончить вуз, построить карьеру, накопить денег, и в конце концов, просто пожить для себя, любимой. Врачи отмечают, что большое количество школьниц появляется в клиниках по окончании длинных летних каникул. И если в СССР многие «залетали», потому что ничего не знали об интимных отношениях, то сегодня в большинстве случаев можно говорить о легком отношении девушек к этому вопросу. И это грустно.
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