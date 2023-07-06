Ароматизатор для дома своими руками

Чтобы дома вкусно и дорого пахло, как от хороших, дорогих ароматизаторов, предлагаем вам один простой, но классный рецепт. Понадобится совсем немного ингредиентов, а в отличном результате вы убедитесь сами!







В пиалу или маленькую баночку насыпьте 2-3 ст. л. крупной соли. Сюда же — 1 колпачок любимого кондиционера для белья и 1 ч. л. спирта/водки. Всё перемешайте. Наконец, для усиления аромата воткните 7-10 шт. гвоздики. Поставьте такую пиалу/баночку в ванной, прихожей, спальне — словом, везде, где хочется чувствовать приятный аромат.





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