12 малоизвестных фактов о картофельных чипсах, которые удивят даже их поклонников

Ароматные, хрустящие, золотистые...

1. Картофель, бритва, сарказм

Джордж Крам - папа чипсов.

2. Радиация

Осторожно! Радиация.

3. «Уже соленые»

«Уже соленые» чипсы.

4. Азот

Азот в упаковке.

5. «Pringles»

«Pringles» - не картофельные чипсы.

6. Размер имеет значение

Раскладка чипсов по весу и размеру.

7. Новая разновидность соли

Чипсы «с солью», чипсы «со вкусом соли». Почувствуй разницу.

8. «Whole Shabang»

Чипсы «Whole Shabang», в натуре!

9. «Smell squirrel»

Были с «ароматом сыра», стали с «запахом белки»... ну, или мыши.

10. Ингредиент для многих блюд

Ушлые маркетологи: чипсы - настоящая здоровая пища.

11. «Cape Cod Potato»

Чипсы «Cape Cod Potato» от Robust Russet.

12. Многоликий «Lay`s»

Walkers/Smith's,/Chipsy/Poca/Tapuchips/Margarita/Sabritas.