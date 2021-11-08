Негативное пространство: противостояние сна и пробуждения





Черно-белые грани. Фото Kaylin Amabile.



В этой серии фотографий, каждый из снимков - словно тонкая грань между сном и реальностью. Черно-белый контраст ломаных линий, ничто иное, как попытка автора передать атмосферу пробуждения, в тот самый момент В этой серии фотографий, каждый из снимков - словно тонкая грань между сном и реальностью. Черно-белый контраст ломаных линий, ничто иное, как попытка автора передать атмосферу пробуждения, в тот самый момент , когда придуманные образы, частично исчезают из сознания, оставляя после себя лишь едва уловимые следы в виде призрачных обликов.





Модель: Brooke Huseby. Фото Kaylin Amabile.







В белом цвете. Модель: Brooke Huseby. Фото Kaylin Amabile.







Черно-белый контраст. Модель: Brooke Huseby. Фото Kaylin Amabile.







Лицо. Модель: Brooke Huseby. Фото Kaylin Amabile.







Молчаливая тишина. Модель: Brooke Huseby. Фото Kaylin Amabile.







Черно-белая игра. Модель: Brooke Huseby. Фото Kaylin Amabile.







Фото Kaylin Amabile. Вуаль. Модель: Brooke Huseby.Фото Kaylin Amabile.



Фотограф(Kaylin Amabile) создала своеобразную серию фотографий(Negative Space) в которой показала, внутреннюю борьбу между сознательным и бессознательным разумом. По-мнению автора, именно так может выглядеть пробуждение «дробящее» образ на куски, частично отпуская его в реальность, а частично поглощая в мрачные остатки сна.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)