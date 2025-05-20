С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 535 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • hellonet
    "А вот яйца, купленные в супермаркете, лучше действительно хранить в супермаркете."Почему яйца не на...
  • Maxim
    Как и в хачапури: сода гасится - самим мацони..Ошибки, которые д...
  • Александр Поляничко
    Это не уборка, а захламление квартиры.Вещи, которые луч...

Ошибочка вышла: как случайности привели к важным открытиям



Одни научные прорывы требуют титанических усилий, другие создаются по воле случая. Сегодня нас интересуют открытия, появившиеся в результате ошибок и случайных наблюдений. Возможно, это прозвучит неожиданно, но многие из них активно используются нами в повседневной жизни.

1. Пластик


Первый в мире синтезированный пластик был создан в начале 20 века

Первый в мире синтезированный пластик был создан в начале 20 века

 

Дело было в начале XX века. Талантливый химик Лео Бэкеланд работал над созданием материала, который стал бы альтернативой дорогостоящему шеллаку. Проведя несколько экспериментов, он совершенно случайно открыл новое (заметьте) прочное вещество. Мы знаем его под названием «бакелит» — первый в мире синтезированный пластик. Этот материал используется в производстве электроприборов, в ювелирном деле, при создании предметов быта и не только. Для примера: шахматные фигурки часто делают именно из этого материала.

2. Кардиостимулятор



Кардиостимулятор / Источник: fomebel.ru

Кардиостимулятор / Источник: fomebel.ru

 

Стремясь вывести медицину на новый уровень, американский инженер Уилсон Грейтбэтч разрабатывал устройство для фиксации сердечных ритмов. Во время одного из экспериментов он ошибся при установке резистора, и прибор начал генерировать не ожидаемые ритмы, а электроимпульсы. Так благодаря случайной ошибке ученый создал имитатор сердцебиения, который значительно продвинул медицину вперед.

3. Суперклей


Гарри Кувер — изобретатель суперклея / Источник: knowwhois.com

Гарри Кувер — изобретатель суперклея / Источник: knowwhois.com

 

В период Второй мировой войны Гарри Кувер занимался разработкой пластика для оптических прицелов. В ходе работы ему удалось синтезировать цианоакрилат — липкое вещество, способное соединять детали. К сожалению, это открытие не было востребовано в то время. Проект забросили, и лишь через несколько лет Кувер и его коллега Фред Джойнер по-новому оценили этот клейкий материал. Работая над новым изобретением, они случайно склеили инструменты — причем намертво. Чем не повод запатентовать суперклей?

4. Микроволновая печь


Микроволновая печь / Источник: in.pinterest.com

Микроволновая печь / Источник: in.pinterest.com

 

В интернете ходит любопытная теория о том, что и микроволновка была создана случайно. Якобы инженер, работая с магнетроном, обнаружил в кармане расплавленный шоколадный батончик. Это наблюдение натолкнуло его на идею создания устройства для нагрева пищи с помощью микроволн.

Забавную предысторию подтверждает патент, полученный в 1945 году, и факт создания первой микроволновой печи в 1947 году. Однако многие историки сомневаются в «шоколадной» версии. Один из их аргументов — отсутствие упоминания этого случая в патентной заявке.

5. Сахарин


Сахарин был создан химиком Константином Фальбергом

Сахарин был создан химиком Константином Фальбергом

 

Во время исследований каменноугольной смолы химик Константин Фальберг забыл помыть руки после работы. За ужином он случайно облизнул палец и обнаружил сладкий привкус. Заинтересованный химик назвал это вещество сахарином и позже запатентовал его формулу. Случайное наблюдение позволило наладить промышленное производство: сначала сахарин использовали как подсластитель для диабетиков, затем — для всех.

6. Пластилин


Джо Маквикер — ученый, который изобрел пластилин

Джо Маквикер — ученый, который изобрел пластилин

 

В 1955 году Джо Маквикер пытался создать средство для чистки обоев. Промежуточный результат он отправил родственнице, работавшей воспитателем в детском саду. Она решила использовать этот материал не по назначению — для лепки. В отличие от глины, он не пачкал руки и был более пластичным. Когда об этом узнал совет по образованию, началась популяризация идеи. Вскоре крупные универмаги обратили внимание на изобретение, и успех пластилина оказался оглушительным.

Вот мы и подошли к концу небольшой подборки случайных открытий. Может быть, и у вас в рукаве есть парочка альтернативных историй? Если да, пишите в комментариях - обсудим!

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:







И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
наверх