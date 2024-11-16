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Жизнь российской глубинки после прихода советской власти

Владелец фотоателье Михаил Смодор снимал жизнь города Галич Костромской губернии после революции и до своего заключения в ГУЛАГ. Галич для Смодора с первых впечатлений был и остался как уездный озёрный красавец. Он полюбил его. Полюбил и галичан, платил им щедро своим безупречным трудом. Ему отвечали взаимностью.

Смодор много работал, без устали, случалось – по 20 часов в день. Помощников не держал, признавая работу фотографа только в одном лице. В 1921 году в Галиче открылось отделение Костромского научного общества по изучению местного края, и фотографический талант Смодора пришёлся весьма кстати. Особенно плодотворно потрудился Михаил Маркович во время создания музея общества. Его снимки в витринах запечатлели жизнь Галича, Рыбной слободы, в особенности, памятники церковной старины, события общественной жизни. В 1935 году Михаил Смодор был по ложному доносу арестован и отправлен в ГУЛАГ на строительство канала «Москва-Волга». В июле 1937 года его досрочно освобождают. Больным, исхудавшим, Смодор возвращается в Галич. Настоящими друзьями, не бросившими семью Смодора в это тяжёлое время, остались рыбаки Рыбной слободы. Приведенная ниже подборка фото посвящена становлению советской власти на местах. История Галича характерна для многих городов России начала XX века.

Жизнь российской глубинки после прихода советской власти

Красный уголок на призывном пункте, 1931

Жизнь российской глубинки после прихода советской власти

Призывной пункт, 1931 год

Жизнь российской глубинки после прихода советской власти

Обед на призывном пункте, 1931 год

Жизнь российской глубинки после прихода советской власти

Галичский пионерлагерь, 1923 год

Жизнь российской глубинки после прихода советской власти

Сбрасывание колоколов с колокольни Староторжского монастыря, 1930 год

Жизнь российской глубинки после прихода советской власти

Члены комиссии по раскулачиванию, 1931

Жизнь российской глубинки после прихода советской власти

Групповой снимок учащихся курсов пропагандистов и политпросветчиков, 1929

Жизнь российской глубинки после прихода советской власти

Выставка печатной продукции, которую предлагали галичанам в 1923 году

Жизнь российской глубинки после прихода советской власти

Выставка стенной печати в краеведческом музее, 1927 год

Жизнь российской глубинки после прихода советской власти

Выступление агитатора в красном уголке гостиницы в Галиче перед крестьянами

Жизнь российской глубинки после прихода советской власти

Прилет в Галич первого самолета, 1925 год

Жизнь российской глубинки после прихода советской власти

Заседание президиума районного исполнительного комитета, 1929 год

Жизнь российской глубинки после прихода советской власти

Митинг по случаю 1 мая, 1927 год

Жизнь российской глубинки после прихода советской власти

Штаб Галичского ЧОН и его арсенал, 1923 год

Жизнь российской глубинки после прихода советской власти

Первая годовщина Октября в Галиче, 1918 год

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