Что такое «бедлам», и почему англичане покупали билеты в сумасшедший дом

Бетлемская королевская больница в Лондоне, известная как «Бедлам», является одним из старейших в мире лечебных учреждений, предназначенных для лечения психических заболеваний. Она принимает пациентов с XIV века. Но известность этой больнице принёс не её солидный возраст, а скандально-печальная история, после которой слово «бедлам» стало синонимом неразберихи и беспорядка.







«Бедлам» был основан еще в 1247 году, во время правления короля Генриха III, итальянским епископом Джоффредо ди Префетти в качестве общежития братства «Нового ордена Святой Марии». В основном заведение использовалось, чтобы помочь собрать деньги для крестовых походов посредством милостыни. Здание было расположено в приходе Сент-Ботольф в Бишопсгейте, за лондонской стеной. Сегодня на этом месте находится станция метро Liverpool Street в Лондоне.







План первого Бетлема.



Никто не знает точно, когда заведение было преобразовано в психиатрическую лечебницу, но в 1330 году это уже была больница, а в 1357 году здесь появились первые пациенты. В «Бедламе» на ту пору было 12 палат для пациентов, жилье для сотрудников, кухня и двор. Больница оставалась на своем первоначальном месте в течение следующих 400 лет до 1675 года, когда она переехала на север от Лондона в Мурсфилд, поскольку старое здание было слишком маленьким и нуждалось в расширении.



Проект нового здания на 150 человек был разработан архитектором Робертом Гуком. Перед воротами больницы архитектором Каем Габриэлем Сиббера были установлены две статуи, которые назывались «Меланхолия» и «Буйное помешательство». Известно, что люди, страдающие депрессией, деменцией, шизофренией, эпилепсией, тревожностью и другими психическими заболеваниями, подвергались в этой больнице ужасающе жестокому обращению, а местные врачи, которых называли «хранителями», ставили над ними эксперименты.

«Меланхолия» и «Буйное помешательство» работы Кая Габриэля Сиббера (1680).В ту пору Бедлам сотрясали скандалы. Один заключенный умер после того, как его кишечник лопнул, поскольку несчастный был прикован в крошечной клетушке, где ему приходилось сидеть согнувшись, в течение многих лет. Другие спали голыми на соломе в холоде. И буквально всех пациентов истязали «хранители»-садисты.К примеру, в программу «лечения» больницы входили кандалы, цепи и холодные ванны. Пациентов часто приковывали к стенам и морили голодом. А обычный рацион пациентов был крайне скудным (каши, хлеб, вода), речи об овощах или фруктах даже не шло.Сцена из Бетлемской больнице. Цикл Уильяма Хогарта «Карьера мота».Одним из самых жестоких методов лечения в «Бедламе» была «вращательная терапия», как ее называли «хранители». Пациента усаживали на стул, подвешенный веревками к потолку, и раскручивали до более чем 100 оборотов за одну минуту… Так продолжалось несколько часов. Результатом обычно были рвота и крайне сильное головокружение, но, как ни парадоксально, иногда наступало улучшение.Также пациентов «лечили» при помощи кровопускания и банок. Лечение было настолько жутким, что в «Бедлам» принимали далеко не всех пациентов, а лишь тех, кто мог пережить издевательства. И то, далеко не все выживали в больнице. Современные исследования обнаружили массовые захоронения в Сент-Джордж Филдс (куда переехала психбольница в 1810 году). В них были погребены исключительно те, кто умер в Бетлеме.Бетлемская больница в Сент-Джордж Филдс, 1828 год.В XVII веке кому-то из руководства больницы пришла в голову «гениальная» идея — а почему бы не подзаработать на несчастных пациентах. Всего за 2 пенса любым желающим разрешили приходить в больницу, чтобы посмотреть на безумных пациентов. Все это «подавалось под соусом» того, чтобы люди якобы наглядно увидели, к чему приводит порочная жизнь. В поисках развлечения в «Бедлам» потянулись люди со всей Великобритании Когда появилось фото, многие мастера фотографии зачастили в лечебницу, создавая галереи пациентов…Каждый год больницу посещали около 96000 людей, что естественно безумно раздражало больных. В 1930 году больница переехала в Бекенхем и остается там по сей день. Времена, когда пациенты в «Бедламе» подвергались ужасающей жестокости и экспериментам, закончились, но дурная слава у заведения осталась на века.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)