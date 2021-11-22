Средство, которое поможет отмыть даже застарелый жир и многолетний нагар

Со временем на посуде и другой кухонной утвари, например, решетке от газовой плиты, может появиться сильный нагар или слой застарелого жира, отмыть который, казалось бы, можно только титаническими усилиями или сильными химическими средствами.

Однако есть очень простой, но рабочий способ отмыть многолетний нагар и жир без грамма химии!







Вам потребуются:



вода;

соль;

кальцинированная сода



Для этой процедуры лучше всего использовать достаточно большую емкость, в которую без труда поместится большая часть отмываемой посуды и утвари. Кроме того необходимо, чтобы у вас была возможность поставить выбранную емкость на плиту, для кипячения.

В выбранную емкость кладем посуду, которую хотим отмыть, сюда же насыпаем 1 стакан соли и 1 стакан кальцинированной соды.





Заливаем все горячей водой, ставим на плиту на медленный огонь. Кипятим посуду не более 15 минут, особенно если это сковорода с антипригарным покрытием.

За это время весь нагар и жир хорошо размягчатся и будут без труда отставать от поверхности. Теперь осталось только с помощью губки или щетки убрать все загрязнения. Если на заключительном этапе вы переместились в раковину, следите за тем, чтобы вода, а также губка были довольно горячими, чтобы «распаренный» жир не схватился вновь.

При сильных загрязнениях процедуру можно повторить. Лучше именно повторять процедуру очистки, а не просто увеличивать время кипячения, так вы и загрязнения отмоете быстрее, и наверняка не повредите покрытие.Конечно, получившийся раствор вы можете использовать для очистки далеко не одной партии посуды.А ниже вы можете посмотреть видео об этом простом и эффективном способе отмыть даже многолетний жир и нагар без грамма химии.