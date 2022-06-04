23 редких ретро фотографий со всего мира, которые хорошо передают атмосферу прошлого

Подборка ретро-снимков.
Есть фотографии, глядя на которые переносишься в прошлое. Такие фотографии можно рассматривать часами, открывая для себя новые и новые детали. В этом обзоре - подборка именно таких фотографий. Они были сделаны в разное время и в разных уголках мира, а потому представляют особый интерес.
1. Москва, Всесоюзная сельскохозяйственная выставка
Парниковый комбайн.
2. Автомобили ГАЗ в качестве подарка
Подарок для Серго Орджоникидзе - известного грузинского большевика.
3. Работники уголовного розыска
Выезд на оперативное задание.
4. В чайхане, Узбекистан
Нередко в чайхане мужчины проводили целые дни, нимало не беспокоясь о времени, отдыхая душой и телом от мирской суеты.
5. Прогулка «железных мужчин» по улицам Калининграда
Борис Василенко, победитель первого Всесоюзного конкурса роботов.
6. Алла Пугачева и Миколас Орбакас
Весной 1969 года Орбакас и Пугачева познакомились в музыкальном училище, в котором училась Алла.
7. Золотая стрела
Фанаты сопровождают сэра Генри Сигрейва и его автомобиль Golden Arrow (Золотая стрела), Дейтона–Бич, 1929 год.
8. Москва, площадь Коммуны
Люди, прогуливающиеся по площади.
9. Москва, Театральная площадь
Одна из центральных площадей Москвы, составляющих «ожерелье» вокруг Кремля и Китай-города.
10. Архитектура и строительство Москвы
Строительство «хрущевки» в Москве, журнал «Советский Союз» №148, 1962 год.
11. Прототип грузового автомобиля КамАЗ
Опытные экземпляры грузовиков КамАЗ производства 1974 года.
12. Москва, ВДНХ, РИА Новости
Новая модель Волжского автомобильного завода.
13. ГАЗ-21 «Волга»
Новейший советский автомобиль М 21, 1957 год.
14. Торжественное открытие Всесоюзной сельскохозяйственной выставки
На трибуне С.М. Буденный, В.М. Молотов, Н.В. Цицин.
15. Уличная торговля
Распродажа капусты.
16. Смольный собор
Православный храм Санкт-Петербурга.
17. Карнавал во Дворце культуры
Веселье во Дворце культуры 1-го Государственного автомобильного завода им. И.В. Сталина в честь годовщины Сталинской конституции.
18. Приморский бульвар
Бульвар в Одессе, расположенный на краю городского плато, начинающийся от Думской площади и заканчивающаяся у Воронцовского дворца.
19. Силомер 1964 года
Предназначены для измерения мышечной силы.
20. Изображение получено из исходного стеклянного негатива
Дерево над обрывом.
21. Бутафорский корабль в центре Нью-Йорка
Необычный способ привлечь горожан к службе в ВМФ придумали власти Нью-Йорка.
22. Проводы камикадзе
Так называли японских пилотов-смертников времен Второй мировой войны.
23. Буш и Рейган с президентом Советского Союза Михаилом Горбачевым
Встреча в нижнем Манхэттене на фоне башен-близнецов, 1988 год.
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